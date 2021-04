شرکت الکترونیک آرتز (EA) مطلبی در مورد پیشرفت‌های مختلف گرافیکی که در بازسازی سه‌گانه‌ی مس افکت اعمال شده‌اند منتشر کرده. طیف وسیعی از تکنیک‌های مدرن گرافیکی در ساخت این بازی استفاده شده‌اند. سازندگان این بازسازی کارهای مختلفی انجام داده‌اند تا ظاهر نسبتا قدیمی و رنگ و رو رفته‌ی سه‌گانه‌ی مس افکت روحی تازه بیابد تا دوباره بتوان آن‌ها را به شکلی امروزی‌تر تجربه کرد.

سه‌گانه‌ی مس افکت از بزرگ‌ترین آثار علمی‌تخیلی موجود در دنیای بازی‌های ویدیویی هستند. این بازی‌ها، ماجرایی بزرگ و عظیم را به نمایش می‌گذارند و مهم‌تر از آن، بازی‌کنان را در دنیای وسیع و غنی خود غوطه‌ور می‌کنند. با وجود ارزش بالای سه‌گانه‌ی اصلی مس افکت، این بازی‌ها کمی قدیمی شده‌اند و تجربه‌ی آن‌ها با وجود استانداردهای امروزی چندان خوش‌آیند نیست. به همین دلیل شرکت الکترونیک آرتز تصمیم گرفته تا سه‌گانه‌ی اصلی مس افکت را بازسازی و دوباره عرضه کند. در قسمت قبلی این مقاله، تغییرات گیم‌پلی را که در بازسازی سه‌گانه‌ی مس افکت اعمال شده‌اند بررسی کردیم و حالا می‌خواهیم به بهبود‌های بصری بازسازی سه‌گانه‌ی مس افکت نیز نگاهی داشته باشیم.

پیشرفت‌های بازسازی مس افکت؛ از گیم‌پلی تا طراحی دوباره‌ی مراحل

مساله‌ی مرمت آثار هنری برای هر اثری که قدمت نسبتا بالایی دارد واقعا مهم است. آثاری که به دلیل ناملایم بودن پدیده‌ای به نام «گذشت زمان»، جلای اولیه‌ی خود را از دست داده‌اند و شبیه اشیایی بی‌رنگ و رو شده‌اند. به لطف مرمت‌کاران، زیبایی اولیه‌ی چنین آثاری بازیابی می‌شود و دوباره مسحور عظمت‌شان می‌شویم. در هنر بازی‌های ویدیویی که با پیشرفت سریع تکنولوژی محدودیت‌های آن روز‌به‌روز تغییر می‌کنند، قدیمی شدن ظواهر بسیار سریع رخ می‌دهد. به همین دلیل هر از گاهی فعالان صنعت بازی‌های ویدیویی آثار خود را بازسازی می‌کنند تا بتوانیم بدون تاثیر یافتن از گذشت زمان، قطعات هنری را در شرایطی شبیه به روزهای اوج‌شان ببینیم. سه‌گانه‌ی اصلی مس افکت نیز دقیقا درگیر این مشکلات است. به همین دلیل به یک نسخه‌ی مرمت شده از این بازی‌ها نیاز داریم تا گرافیکی قدیمی‌شان توی ذوق نزند.

به گفته‌ی شرکت الکترونیک آرتز، سازندگان بازسازی سه‌گانه‌ی اصلی مس افکت تمام تلاش خود را کرده‌اند تا در کنار وفاداری به سه‌گانه‌ی اصلی، ظاهر آن‌ها را بهبود بخشند. برای احقاق این موضوع تصمیم بر این شده تا به جای ساختن بازی از پایه، بازی‌های اصلی به منابع باکیفیت‌تر و تکنیک‌های امروزی گرافیکی مزین شوند.

بازی‌های ویدیویی نرم‌افزار‌هایی با بخش‌های مختلفی متصل به یکدیگر هستند و به دنبال این قضیه تغییر دادن هر بخش ممکن است بخش دیگری را دچار مشکل کند. به همین دلیل تغییر دادن بخش‌هایی از بازی‌های ویدیویی بعد از این که کار ساخت بازی تمام شده اصلا آسان نیست. این موضوع باعث شده تا سازندگان نسخه‌ی بازسازی شده‌ی سه‌گانه‌ی مس افکت دچار مشکلات متعددی شوند. سازندگان این بازسازی برای ساخت اثر خود مسیری سه مرحله‌ای را انتخاب کردند.

برپایی زیرساخت‌ها

در فاز اول ساخت بازسازی سه‌گانه‌ی مس افکت، سازندگان این بازسازی تمام محتوای بصری موجود در این سه‌گانه را دسته‌بندی کردند. از مدل‌های سه‌بعدی، بافت‌ها، افکت‌های سه‌بعدی، نقشه‌های بازی گرفته تا رابط کاربری، صداها و میان‌پرده‌های سینمایی. بعد از دسته‌بندی کردن سوالاتی پیش می‌آید. کیفیت این عناصر بیان شده به طور متوسط در چه سطحی است؟ آیا برای هرکدام از محتوای بصری بازی منبع اصلی با کیفیت در دسترس است؟ چند درصد از این محتوا نیاز به بروزرسانی دارند و مدت زمان مورد نیاز برای بهبود هر قسمت چقدر است؟

به هنگام عرضه‌ی سه‌گانه‌ی اصلی مس افکت، اکثر کنسول‌ها با وجود پشتیبانی از وضوح تصویر فول اچ‌دی معمولا بازی‌ها را با کیفتی در حدود ۷۲۰p اجرا می‌کردند. حالا که وضوح تصویر استاندارد بازی‌ها ۴K است، تبدیل کردن سه‌گانه‌ی مس افکت به اثری امروزی نیاز به اعمال ارتقای جدی روی این سه بازی دارد. برای این که بازی‌های سه‌گانه‌ی اصلی مس افکت امروزی شوند نیاز است که تک‌تک سی هزار بافت موجود در این بازی ارتقا یابند.

سازندگان بازسازی مس افکت پیش از هر چیزی خود موتور بازی را ارتقا دادند تا محدودیت‌های مانع داشتن بافت‌هایی با حجم بالا برطرف شوند. سپس تمام بافت‌های فشرده نشده‌ی بازی‌ها به یک نرم‌افزار هوش‌مصنوعی افزایش وضوح داده شدند. این نرم‌افزار توانایی ساخت بافت‌هایی با وضوح تصویر چهار برابر بافت‌های اصلی را دارد.





برای استفاده‌ی مناسب از این بافت‌های باکیفیت و جدید، تغییراتی در موتور بازی اعمال شده تا بتوان بافت‌ها را با بازده بهتری فشرده‌سازی کرد و کیفیت آن‌ها در سطح بهتری حفظ شود. همچنین نسخه‌ی استفاده شده‌ی آنریل انجین ۳ در این بازسازی ارتقا یافته. بعد از این تغییرات، بازی باکیفیت‌تری در اختیار قرار می‌گیرد اما چنین چیزی برای تجربه‌ی امروزی کافی نیست و سازندگان این بازی، کار روی منابع مختلف بازی را به شکل دستی شروع کردند.

امروزی‌سازی

فاز دوم بازسازی کردن سه‌گانه‌ی مس افکت همان بخش اصلی توسعه‌ی این بازسازی است. در این بخش از توسعه، تیم هنری دور هم جمع شدند تا ساخت بازی را شروع کنند. بعد از انجام کارهای جانبی دیگر مانند ارتقا دادن ابزارهای ساخت منابع، کار بازسازی کردن بازی آغاز شد. مهم‌ترین چیزی که در این سه‌گانه‌ نیاز به ارتقا دارد همان قسمت اول مس افکت است و توسعه‌دهندگان این بازسازی، توجه ویژه‌ای به این بازی داشته‌اند.

بسیاری از منابع موجود در سه قسمت اول مجموعه‌ی مس افکت در طول این سه‌گانه تکرار شده‌اند. این منابع معمولا شخصیت‌های بازی یا اشیای محیطی هستند و مشخصا نسخه‌ای از آن‌ها که در قسمت سوم استفاده شده بالاترین کیفیت را در طول این سه بازی دارد. منابع استفاده شده در قسمت سوم مس افکت اصلی‌ترین منابع مورداستفاده در ساخت بازسازی این سه‌گانه هستند. البته برای قرار دادن چنین منابعی در قسمت‌های قبلی، سازندگان بازی مراقب بوده‌اند تا از کپی کردن منابع در هر سه بازی اجتناب شود. نباید به دلیل تکراری بودن منابع موجود در سه بازی، از القای حس گذر زمان در دنیای بازی جلوگیری شود.

سازندگان بازی در پیاده‌سازی مدل سه‌بعدی شخصیت‌های اصلی در طول این سه‌گانه سعی کرده‌اند تا با ایجاد تغییرات جزیی نشان دهند این که شخصیت‌های بازی سن‌شان بالا رفته، بالغ‌تر شده‌اند یا این که در طول بازی‌ها سانحه‌هایی را پشت سر گذاشته‌اند. برای مثال در طول این سه‌گانه، درجه‌ی نظامی شخصیت‌های بازی بالا می‌رود و برای این موضوع نیاز است تا یونیفرم آن‌ها تغییر کند.





هنرمندان تیم سازنده‌ی این بازسازی لیست بزرگ و اولویت‌بندی شده‌ای از تمام مدل‌های بازی مانند زره‌ها، موجودات، شخصیت‌ها، اسلحه‌ها و ماشین‌ها در طول سه‌گانه را بررسی کرده‌اند. این هنرمندان چنین آیتم‌هایی را از طریق ایجاد تغییرات در حالت اولیه‌شان به گونه‌ای بازسازی کرده‌اند که هماهنگی مدل‌های سه‌بعدی با بافت‌های جدید حفظ شود.

یکی از تکنیک‌های رندر گیری که در بازی‌های امروزی حسابی رونق یافته، رندر گیری از اشیا بر اساس جنس فیزیکی آن‌ها است. با استفاده از این تکنیک برای مثال اجسامی که از جنس چوب، آهن یا سنگ هستند همانند نمونه‌ی واقعی خود نور را بازتاب می‌دهند. سازندگان بازسازی سه‌گانه‌ی مس افکت توانایی اعمال این تکنیک را در بازی خود نداشته‌اند اما تمام تلاش خود را کرده‌اند که با بهتر کردن منابع این بازی، چنین حسی را از طریق مدل‌های سه‌بعدی درون این بازی القا کنند.

سیستم ذرات بازی که منبع ساخت بسیاری از جلوه‌های بصری مانند آتش و دود است نیز ارتقا یافته. سازندگان این بازی بسیاری از افکت‌های قبلی را بررسی کرده‌اند و در آن‌ها بهبود‌هایی مانند تغییر سرعت یا مسیر حرکت ایجاد کرده‌اند. جلوه‌های بصری ثانویه‌ای نیز به این بازی اضافه شده‌اند. برای مثال در نسخه‌ی بازسازی شده‌ی سه‌گانه‌ی مس افکت آتش‌ها ردی از دود ایجاد می‌کنند، انفجار‌ها باعث پرتاب شدن خرده‌سنگ‌ها می‌شوند و نور حاصل از شلیک اسلحه‌ها توسط فرمانده شپرد محیط را روشن می‌کند. علاوه بر بهبود جلوه‌های بصری قبلی، جلوه‌های جدیدی نیز به این سه‌گانه اضافه شده‌اند تا حس و حال محیط‌های بازی بهتر شوند.





تصاویری که در این سه‌گانه به عنوان رابط کاربری استفاده شده بودند حالا روی صفحه نمایش‌های بزرگ و با وضوح بالا مات می‌شوند. برای حل این مشکل، بسیاری از این تصاویر از اول طراحی شده‌اند. با وجود دلایل کیفی، این طراحی‌های مجدد صرفا برای بهبود کیفیت بازی نبوده‌اند و باعث شده‌اند تا رابط کاربری بازی تمیز‌تر شود. البته برخی از این تصاویر هم از اول بازسازی نشده‌اند و کیفیت آن‌ها صرفا توسط هوش‌مصنوعی افزایش یافته.

میان‌پرده‌های از پیش رندر شده‌ی این سه‌گانه نیز تحت تاثیر تصاویر با وضوح پایین هستند. سازندگان این بازسازی در صورت امکان چنین میان‌پرده‌هایی را از اول و با وضوح تصویر ۴K رندر گیری کرده‌اند. البته توسعه‌دهندگان این بازی به تمام منابع اولیه دسترسی ندارند و گاهی اوقات مجبور شده‌اند تا کیفیت ویدیوهای قبلی را با استفاده از هوش‌مصنوعی بهتر کنند. البته همین ویدیوهایی که با استفاده از هوش‌مصنوعی بازسازی شده‌اند نیز بازنگری و در صورت نیاز با جلوه‌های بصری جدید ترکیب شده‌اند.

بعد از ایجاد این تغییرات، تیمی از هنرمندان محیطی وارد محیط‌های بازی شدند و آن‌ها را یکی یکی مورد مطالعه قرار دادند تا در صورت وجود هرگونه ایراد، آن‌ها را برطرف کنند. برای مثال این افراد اشیای محیطی جدیدی را در محیط‌های خلوط این بازی قرار دادند یا بافت‌های محیطی مشکل‌دار را تعمیر کردند. در این بخش از توسعه‌ی بازسازی سه‌گانه‌ی مس افکت باگ‌های بسیاری از این بازی‌ها نیز پیدا و رفع شده‌اند.

به دنبال تیم هنرمندان محیطی، تیم نورپردازی نیز وارد عمل شدند تا از مناسب بودن نورپردازی محیطی بازی‌ها در سر تا سر آن‌ها مطمعن شوند. در سه‌گانه‌ی مس افکت نورپردازی باعث شده تا تضاد‌های بصری مختلفی در محیط ایجاد شوند و این بازی‌ها جو مخصوص به خود را بیابند. البته این سبک هنری همانند بسیاری از عناصر دیگر در طول سه‌گانه‌ی مس افکت بهبود‌ یافته. سازندگان سه‌گانه‌ی مس افکت تلاش کرده‌اند تا از این بهبودها و پیشرفت‌ها را در بازی‌های اول و دوم نیز استفاده کنند تا نورپرداز هر سه بازی به یکدیگر نزدیک‌تر شود. در این بازسازی از تکنیک‌های نورپردازی برای شبیه‌سازی پخش شدن نور در محیط، بدون صدمه زدن به حس و حال اصلی نیز استفاده شده.

 

سیستم سایه بازسازی سه‌گانه‌ی مس افکت ارتقای بزرگی به خود دیده. همچنین جلوه‌های بصری مختلفی مانند SSAO، anti-aliasing و عمق میدان به این بازی‌ها اضافه شده‌اند. برای هماهنگی بیش‌تر هر سه بازی از سه‌گانه‌ی مس افکت، افکت‌هایی مانند مه داینامیک که در بازی سوم وجود داشتند در دو قسمت دیگر هم حاضر هستند. علاوه بر این جلوه‌های بصری، از بازتاب‌های محیطی پویا در این سه‌گانه استفاده شده.

بازسازی دنیاها

فاز نهایی بازسازی سه‌گانه‌ی مس افکت مختص به جمع‌آوری تمام تغییرات این بازسازی و هماهنگ‌کردن آن‌ها از طریق بهبود دادن مراحل بازی است. تا به این‌جا بهبود‌های بزرگی روی تک‌تک منابع موجود در این سه‌گانه اعمال شده اما هنوز هم تفاوت کیفیت کلی که میان دو قسمت اول این سه‌گانه وجود دارد جدی است و قسمت اول نیاز به بهبود دارد.

برای بازسازی مراحل و محیط‌های مس افکت ۱ و همچنین ارتقای کیفیت آن‌ها، تیم توسعه‌دهنده‌ی این بازی مراحل بازی را با کانسپت‌ آرت‌های اولیه مقایسه کردند. همچنین این تیم تعداد زیادی اسکرین‌شات از محیط‌های بهبودیافته ذخیره و آن‌ها را به همراه کانسپ آرت‌های اولیه برای کارگردان هنری این سه‌گانه ارسال کردند. کارگران هنری سه‌گانه‌ی مس افکت با استفاده از این تصاویر، کانسپت آرت‌های قدیمی را بروزرسانی کرده. به لطف کانسپت آرت‌های جدید ایجاد تغییرات در مراحل بازی راحت‌تر شده و تیم توسعه‌دهنده، کار روی مراحل و محیط‌های مس افکت ۱ را شروع کردند. مثال‌هایی از این تغییرات را می‌توانیم در ادامه ببینیم.

در این مرحله از توسعه، تغییرات فراوانی در این بازی‌ها ایجاد شدند که بسیاری از آن‌ها را در مطلب قبلی مرور کردیم. اصلی‌ترین هدف سازندگان بازسازی این سه‌گانه وفادار ماندن به بازی‌های اصلی در کنار ارایه دادن یک تجربه‌ی امروزی و هماهنگ میان هر سه قسمت است. بازی‌های این سه‌گانه، مخصوصا نسخه‌ی اول در مقایسه با یکدیگر تفاوت‌های زیادی دارند و به لطف این بازسازی می‌توان این مجموعه‌ی باارزش را به شکلی باثبات‌تر تجربه کرد.

کم‌تر از یک ماه به عرضه‌ی بازسازی سه‌گانه‌ی مس افکت که Mass Effect Legendary Edition نام دارد مانده. این بازی قرار است روز ۱۴ می (۲۴ اردیبهشت) برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی عرضه شود. محتوای دانلودی زیادی برای این سه‌گانه عرضه شده‌اند که می‌توان همه‌ی آن‌ها را به همراه هر سه بازی در این بسته‌ی بازسازی شده دریافت کرد.

منبع: وبلاگ رسمی الکترونیک آرتز

