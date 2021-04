تعداد بازیکنان کال آو دیوتی وارزون از مرز ۱۰۰ میلیون نفر عبور کرد

کال آو دیوتی همیشه یکی از بزرگ‌ترین نام‌ها در بازار فروش بازی‌های ویدیویی بوده است. این روزها این نام پرطرفدار با بازی «کال آو دیوتی وارزون» بیش از همیشه به پیشتازی خود و جذب بازیکنان مختلف ادامه می‌دهد. اکتیویژن در تازه‌ترین آمار رسمی اعلام کرده است که «کال آو دیوتی وارزون» توانسته از مرز ۱۰۰ میلیون بازیکن عبور کند.

طبق اعلام رسمی اکتیویژن، بازی «کال آو دیوتی وارزون» که یکی از معروف‌ترین و پرطرفدارترین بازی‌های رایگان ژانر بتل رویال است، توانسته تعداد بازیکنان خود را به بیش از ۱۰۰ میلیون نفر برساند. هرچند مجموعه بازی‌های کال آو دیوتی همواره طرفداران زیادی را به خود جذب کرده‌اند اما عرضه‌ی وارزون که در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ (۱۰ مارس ۲۰۲۰) برای پلتفرم‌های مختلف صورت گرفت، با دو اتفاق مهم مصادف شد. اول اینکه این اثر در دوره‌ای عرضه شد که بازی‌های بتل رویال بین گیمرها محبوبیت زیادی پیدا کرده بودند و از سوی دیگر متأسفانه آن دوره تقریباً مصادف با شیوع ویروس کرونا و ایجاد محدودیت‌های کرونایی در آمریکا و سراسر جهان بود. این دو مورد، در کنار محبوبیت همیشگی این بازی باعث شد که روز به روز تعداد بازیکنان این اثر افزایش پیدا کند و رشد عظیمی به خود ببیند.

البته، بازی کال آو دیوتی وارزون با چنین رکوردهای فوق‌العاده‌ای بیگانه نیست. در همان ۲۴ ساعت اولیه عرضه، این اثر توانسته بود ۶ میلیون نفر را به خود جذب کند و فقط پس از یک هفته بعد از عرضه، چیزی حدود ۱۵ میلیون بازیکن مشغول تجربه‌ی این بازی شدند. این رقم در آوریل ۲۰۲۰ یعنی یک ماه بعد از عرضه‌ی بازی به ۵۰ میلیون نفر رسید. افزایش تعداد بازیکنان بازی Call of Duty: Warzone همین‌گونه ادامه داشت تا در ماه‌های اوت و دسامبر ۲۰۲۰ به ترتیب ۷۵ و ۸۵ میلیون نفر به تجربه‌ی این بازی پرداختند. حتی محبوبیت بازی تا جایی ادامه پیدا کرد که در ماه اکتبر طی یک نظرسنجی که از ۱۰ هزار نوجوان آمریکایی انجام شده بود، نتایج اشاره می‌کردند که در آن برهه بازی کال آو دیوتی وارزون محبوبیت بیشتری نسبت به اثر معروف «اپیک گیمز» یعنی «فورتنایت» داشته است.

با این حال، کال آو دیوتی وارزون تنها بازی بتل رویال معروفی نیست که این روزها به این رکورد دست پیدا کرده است. مدتی پیش شرکت الکترونیک آرتس اعلام کرد که بازی Apex Legends که توسط استودیو ریسپاون ساخته شده است، توانسته از مرز ۱۰۰ میلیون بازیکن عبور کند. هرچند، باید اشاره کرد که بازی Apex Legends حدود ۱ سال زودتر از وارزون عرضه شده است.

با وجود اینکه اپیک گیمز به‌تازگی آمار جدیدی از تعداد بازیکنان «فورتنایت» اعلام نکرده است، اما در مقایسه می‌توانیم بگوییم که فورتنایت همچنان از رقبای خود بسیار جلوتر است که البته با توجه به نقش خاص فورتنایت و پشتیبانی مداوم اپیک گیمز، این اتفاق عجیبی نیست. در واقع، آخرین آمار به ماه مه سال ۲۰۲۰ برمی‌گردد که در آن زمان اعلام شده بود که حدود ۳۵۰ میلیون بازیکن به تجربه‌ی فورتنایت پرداخته‌اند که رقمی بسیار خیره‌کننده است.

اکتیویژن تاکنون موفقیت بسیار خوبی را با بازی Call of Duty: Warzone تجربه کرده است و منطقی است که با توجه به این قضیه فعلاً پشتیبانی و حمایت از این بازی ادامه پیدا کند. پرسش اصلی اینجاست که برای حفظ و رشد محبوبیت کال آو دیوتی وارزون، اکتیویژن چه برنامه‌هایی را در آینده در نظر گرفته است؟

منبع متن: digikala