سازندگان بازی گنشین ایمپکت پیش از این اعلام کرده بودند که قرار است این بازی برای کنسول پلی‌استیشن ۵ نیز عرضه شود. حالا مشخص شده که این نسخه از بازی روز ۲۸ آوریل (۲۸ اردیبهشت) منتشر خواهد شد. همچنین قرار است هم‌زمان با عرضه‌ی نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ این بازی، آپدیت جدید ۱.۵ که محتوای زیادی را به همراه دارد نیز عرضه شود.

بازی گنشین ایمپکت نسخه‌ی انیمه‌ای بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild، با چند تغییر کوچک و بزرگ است. این بازی رایگان است و بر پایه‌ی سیستم توسعه‌ی «بازی به عنوان سرویس» ساخته شده. بازی به عنوان سرویس روش جدید توسعه‌ی بازی‌های آنلاین است که به طولانی‌مدت بودن پشتیبانی از بازی و گسترش آن به مرور زمان اشاره دارد. گنیشن ایمپکت در کنار این ویژگی‌ها به خودی خود بسیار سرگرم‌کننده است و تجربه‌ی آن بدون هیچ خرجی می‌تواند صدها ساعت سرگرمی ایجاد کند.

نسخه‌ی موبایل گنشین ایمپکت رکوردی تاریخی زد؛ یک میلیارد دلار درآمد در ۶ ماه

سازندگان این بازی که می‌دانند طرفداران بازی گنشین ایمپکت پرتعداد هستند، تلاش می‌کنند تا بازی خود را روی پلتفرم‌های بیش‌تری عرضه کنند. حالا قرار بر این شده تا با عرضه‌ی بازی گنشین ایمپکت روی کنسول پلی‌استیشن ۵ دامنه‌ی پلتفرم‌هایی که این بازی را تحت پوشش خود دارند وسیع‌تر هم بشود. البته پیش از این هم به لطف توانایی پلی‌استیشن ۵ برای اجرای بازی‌های پلی‌استیشن ۴، بازی گنشین ایمپکت روی این کنسول قابل‌بازی بود. نکته این‌جاست که توسعه‌دهندگان بازی گنشین ایمپکت با عرضه‌ی نسخه‌ی اختصاصی پلی‌استیشن ۵ این بازی امکان استفاده از قابلیت‌های ویژه‌ی این کنسول را ممکن کرده‌اند.

پلی‌استیشن ۵ قدرت بسیار بیش‌تری از کنسول نسل قبلی شرکت سونی دارد و حافظه‌ی اس‌اس‌دی بسیار سریع این کنسول امکانات فراوانی در اختیار توسعه‌دهندگان بازی‌های ویدیویی قرار می‌دهد. نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ بازی گنشین ایمپکت به طور کامل با وضوح تصویر ۴K و احتمالا نرخ فریم ۶۰ فریم بر ثانیه اجرا می‌شود. قدرت بالای پلی‌استیشن ۵ امکان استفاده از بافت‌های باکیفیت‌تر را ممکن کرده و همچنین حافظه‌ی اس‌اس‌دی سریع باعث شده تا نسخه‌ی اختصاصی گنشین ایمپکت برای این کنسول خیلی سریع‌تر بارگذاری شود.

در کنار نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ بازی گنشین ایمپکت، آپدیت ۱.۵ این بازی برای تمام پلتفرم‌ها عرضه خواهد شد. این آپدیت همانند دیگر آپدیت‌هایی که پیش از این دیده بودیم محتوای داستانی جدیدی در خود دارد. بعد از آمدن این آپدیت دو شخصیت جدید به بازی اضافه خواهند شد و همچنین دشمنان جدیدی را در این بازی خواهیم دید.

بازی گنشین ایمپکت را می‌توانید همین حالا به شکل رایگان برای پلی‌استیشن ۴، کامپیوترهای شخصی، اندروید و آی‌او‌اس دریافت کنید. نسخه‌ی اختصاصی پلی‌استیشن ۵ این بازی در تاریخ ۲۸ آوریل (۲۸ اردیبهشت) عرضه خواهد شد.

