کارگردان اورواچ پس از ۱۹ سال بلیزارد را ترک کرد

جف کاپلان، کارگردان بازی اورواچ، به‌تازگی اعلام کرده است که پس از ۲۰ سال حضور در شرکت بلیزارد این شرکت را ترک گفته است. جف کاپلان از همان ابتدای معرفی و عرضه‌ی بازی اورواچ در رأس توجه‌ مخاطبان بوده است و همیشه با جامعه‌ی طرفداران این اثر ارتباط داشته است.

می‌توان گفت که خبر جدایی او از بلیزارد تا حدی شوکه‌کننده بود. به‌خصوص در شرایطی که همه می‌دانیم آن‌ها اکنون روی توسعه‌ی بازی مورد انتظار اورواچ ۲ کار می‌کنند. قبل از اینکه بلیزارد در پستی در وبلاگ خود این خبر را اعلام کند، کمتر کسی انتظار این خبر را داشت. با این وجود، هرچند که کاپلان که به‌عنوان کارگردان مجموعه بازی اورواچ فعالیت می‌کرد، از استودیو جدا شده است اما بلیزارد به طرفداران قول داده که بازی اورواچ ۲ به‌خوبی روند توسعه‌ی خود را زیر نظر آرون کِلر (Aaron Keller) دنبال می‌کند. کِلر یکی از اعضای بنیان‌گذار و اصلی تیم توسعه‌ی بازی اورواچ بوده است و زین پس جایگاه کاپلان را او بر عهده خواهد داشت.

جزئیات جدید اورواچ ۲؛ از گیم‌پلی و نقشه‌ها تا تغییرات قهرمان‌ها

آرون کِلر در نوشته‌ای خطاب به طرفداران این بازی نوشته است : «درباره‌ی اورواچ ۲ باید بگویم که روند توسعه‌ی بازی با سرعت خوبی به راه خود ادامه می‌دهد. ما چشم‌اندازی استثنایی داریم که در حال اجرای آن هستیم. واکنش و بازخوردهای شما نسبت به جزییات و اطلاعات جدیدی که در بلیزکان آنلاین با شما به اشتراک گذاشتیم، همه‌‌ی ما را به وجد آورده است. ما همچنین معرفی‌های هیجان‌انگیزی را برای امسال در نظر گرفته‌ایم. خیلی زود جزییات تازه و بیشتری را از پیشرفت‌های بازی اورواچ ۲ با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.

جف کاپلان هم درباره‌ی این موضوع در نامه‌ای خطاب به طرفداران اعلام کرده است: «خلق جهان‌ها و شخصیت‌ها برای چنین مخاطبان پرشوری برای من افتخار و دستاوردی بزرگ و ارزشمند بوده است. می‌خواهم قدردانی عمیق خود را به همه‌ی افرادی که در بلیزارد از تیم و بازی ما پشتیبانی کردند، برسانم اما می‌خواهیم از تمامی توسعه‌دهندگان فوق‌العاده‌ای که در راه ماجراجویی خلق این بازی من را همراهی کرده‌اند، تشکر ویژه‌ای کنم.

بلیزارد وعده داده که اطلاعات بیشتری را از دنباله‌ی اورواچ اعلام خواهد کرد. برای حال، ما فقط می‌توانیم از کاپلان خداحافظی کرده و از تمام تلاش‌هایش برای اورواچ و جامعه‌ی طرفدارانش قدردانی کنیم و برای آینده امیدوار باشیم. شکی وجود ندارد که جدایی جف کاپلان از این استودیو می‌تواند فقدان مهمی برای بلیزارد باشد. به‌ویژه‌ اگر بخواهیم بعضی از تصمیم‌ها و تغییرات بحث‌برانگیز این سال‌های اخیر اکتیویژن درباره‌ی فلسفه‌ی کاری و مدیریتی این استودیو را در نظر بگیریم، این قضیه می‌تواند بعضی از طرفداران را بیش‌تر نگران کند. البته باید ببینیم آن‌ها برای پر کردن جای فردی مانند او چه برنامه‌هایی دارند. هرچند باید در نظر داشت که کارگردان جدید بازی اورواچ ۲ یکی از اعضای کلیدی گروه توسعه‌‌دهنده‌ی این مجموعه بازی بوده است و به احتمال فراوان در روند ساخت اورواچ ۲ خلل خاصی وارد نخواهد شد.

در حال حاضر، یکی از پروژه‌هایی که بلیزارد به‌صورت جدی مشغول کار روی آن است، بازی اورواچ ۲ است. اگرچه آن‌ها اعلام کرده‌اند که طرفداران نباید تا قبل از سال ۲۰۲۲ میلادی منتظر عرضه‌ی این بازی باشند، اما مدتی پیش در جریان مراسم «بلیزکان آنلاین» اطلاعات زیادی درباره‌ی این بازی اعلام شد. اطلاعاتی که نه‌تنها به ما جزییات جدیدی از نقشه‌ها، شخصیت‌ها و بعضی از ویژگی‌های این قسمت می‌داد بلکه نشان‌دهنده‌ی پیشرفت زیاد تیم سازندگان در روند توسعه‌ی بازی بوده است.

منبع: GameInformer

The post کارگردان اورواچ پس از ۱۹ سال بلیزارد را ترک کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala