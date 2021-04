چندی پیش جیسون شرایر، ژورنالیست سایت بلومبرگ، اعلام کرده بود که بازسازی (ریمیک) بازی محبوب Star Wars: Knights of the Old Republic در شرکتی به غیر از الکترونیک آرتس در حال توسعه است. او در گفتگوی جدید خود با کانال یوتیوبی MinnMax Show دوباره این گفته‌ی خود را تکرار و جزییات جدیدی را هم اعلام کرده است.

موزه‌ی بازی: الماسی درخشان روی تاج جنگ ستارگان (KOTOR 2003)

طبق گفته‌ی شرایر، پروژه‌ی بازسازی Knights of the Old Republic (به‌صورت مخفف KoTOR) توسط استودیو Aspyr در حال ساخت است. آن‌ها با توسعه‌ی پورت‌ یا بازسازی قسمت‌های مختلف بازی‌های این فرنچایز محبوب ناآشنا نیستند و در عرضه‌ی دوباره‌ی بازی‌هایی مثل Star Wars: Jedi Knight II، Republic Commando و Episode 1 Racer نقش داشته‌اند. همچنین آن‌ها در کنار بازی Jade Empire، پورتی از KoTOR را هم در گذشته برای سیستم‌عامل آی‌اواس منتشر کرده‌اند.

اوایل امسال به‌صورت رسمی اعلام شد که استودیو Aspyr به تصاحب شرکت Embracer Group درآمده است و قرار است از این به بعد زیر نظر استودیو Saber Interactive به کار خود ادامه دهد؛ استودیویی که خود با بازسازی‌های آثار معروفی همچون قسمت اول هیلو و همچنین ریمستر نسخه‌ی نسل بعدی ویچر ۳ که قرار است امسال عرضه شود، شناخته می‌شود.

همان‌طور که گفته شد، شرایر در گذشته اعلام کرده بود که این بازی توسط خالقان اصلی‌اش یعنی استودیو بایوور بازسازی نخواهد شد اما تاکنون اعلام نکرده بود که وظیفه‌ی ساخت آن بر عهده‌ی Aspyr گذاشته شده است. اگرچه استودیو Aspyr به خاطر عرضه‌ی پورت مستقیم بازی KoTOR شهرت دارد، اما طبق ادعای یوروگیمر این پروژ‌ه‌ی جدید در واقع بیشتر شبیه یک ریمیک است. همین قضیه باعث می‌شود که چالش توسعه‌ی این پروژه دشوارتر شود.

بازی نقش‌آفرینی محبوب Star Wars: Knights of the Old Republic در سال ۲۰۰۳ میلادی توسط استودیو بایوور خلق شد و توجه بسیاری از گیمرها و طرفداران این مجموعه را به خود جلب کرد. پس از آن، استودیو آبسیدین هم در سال ۲۰۰۴ دنباله‌ای را با نام The Sith Lords برای این اثر خلق کرد اما از آن زمان تا به اکنون که حدود ۱۷ سال سپری شده است، دنباله‌‌ای اصلی برای KoTOR عرضه نشده است. البته، این در شرایطی است که بازی MMO این اثر را که در سال ۲۰۰۱ با نام The Old Republic توسط الکترونیک آرتس منتشر شد، به‌حساب نیاوریم.

این اولین باری نیست که از وجود چنین پروژه‌ای آگاه می‌شویم. در واقع، قبل از همه‌ی این گزارش‌های اخیر، سال گذشته سایت Cinelinx اعلام کرد که دو منبع معتبر ادعا کرده‌اند که مجوز ساخت پروژه‌ی ریمیک یا دنباله‌ی بازی KoTOR صادر شده است. در آن گزارش که در ژانویه ۲۰۲۰ به انتشار رسیده ، اشاره شده است که این پروژه ممکن است چیزهایی از هر دو بازی KoTOR در خود داشته باشد.

هرچند چگونه ساختن این نسخه‌ی بازسازی بیش از همه‌چیز اهمیت دارد اما بازسازی این اثر با توجه به اهمیت و تجربه‌ی نقش‌آفرینی فوق‌العاده‌اش می‌تواند امری بسیار خوشایند هم برای دوستداران بازی‌های نقش‌آفرینی و به‌ویژه علاقه‌مندان به این مجموعه باشد.

منبع: VGC

The post بهترین بازی جنگ ستارگان بازسازی و دوباره عرضه می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala