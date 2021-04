پلی‌استیشن ۲ و بازی‌های به یاد ماندنی آن برای گیمرهای بسیاری خاطرات تکرارنشدنی ساخته‌اند. بازی‌هایی که به لطف پیشرفت‌های سخت‌افزاری کنسول نسل ششمی پلی‌استیشن از کیفیت بالایی برخوردار بودند و در گرافیک و جلوه‌های بصری جزء اولین‌ها و حتی بهترین تمام نسل‌ها شدند. بسیاری از مجموعه بازی‌های محبوب اولین بازی‌های خود را روی پلی‌استیشن عرضه کردند.

سبک نقش‌آفرینی را می‌توان از جامع‌ترین سبک‌ها در دنیای ویدئو گیم دانست. بازی‌های نقش‌آفرینی موفق زیادی برای پلی‌استیشن ۲ وجود دارد که بسیاری از آن‌ها توسط استودیو‌های ژاپنی ساخته می‌شود و در زیرمجموعه‌ی نقش‌آفرینی ژاپنی با JRPG قرار دارند. این بازی‌ها با پرداختن به اهمیت اخلاق و ارزش‌های انسانی و با روایتی سرگرم‌کننده، شخصیت‌پردازی‌های زیبا و طراحی گیم‌پلی درگیر کننده و جذاب توانستند در دل بازی‌کن‌های سراسر جهان جای خود را باز کنند.

در این مطلب قصد داریم تا با هم به مرور ۱۰ بازی نقش‌آفرینی برتر کنسول پلی‌استیشن ۲ بپردازیم. قطعا انتخاب ۱۰ بازی نقش‌آفرینی از پلی‌استیشن ۲ کار ساده‌ای نیست؛ زیرا PS2 مجموعه‌ی کامل و جامعی از بازی‌های این سبک دارد.

۱۰. Suikoden Tactics

بازی Suikoden Tactics اولین بار با نام Rhapsodia و در سال ۲۰۰۵ در ژاپن منتشر شد. این بازی نقش‌آفرینی را استودیوی کونامی در ادامه‌ی سری بازی‌ «سوئیکودِن» برای پلی‌استیشن ۲ تولید و عرضه کرد.

داستان بازی شامل دو بخش است: اتفاقات قبل و بعد از بازی سوئیکودِن ۴ که یک سال پیش از سوئیکودِن تاکتیکس منتشر شده بود، در این بازی روایت می‌شود. این بار شاهد پیشرفت خوبی در داستان این مجموعه بازی هستیم و هم‌چنین اضافه شدن المان‌های استراتژی به بازی هم خوب از آب درآمده است و در نهایت با یک گیم‌پلی جذاب در سبک استراتژی‌های نقش‌آفرینی طرف می‌شویم.

فضاهای مختلف در بازی خاصیت‌ عناصر مختلف تعریف شده در بازی را دارد. هم‌چنین هر شخصیت در بازی تنها با یکی از این پنج عنصر سازگاری دارد. در صورتی که شخصیت را در فضای مربوط به عنصر سازگارش قرار دهیم، قدرت‌اش چند برابر می‌شود و برعکس، قرار گرفتن شخصیت در فضای عنصرهای دیگر، او را ضعیف می‌کند. بازی با المان‌های جذاب استراتژی و روایت ژاپنیِ دوست‌داشتنی، در زمان خود بسیار جذاب و سرگرم‌کننده بود و استقبال خوبی هم به دنبال داشت.

۹. Shadow Hearts

بازی Shadow Hearts، اولین بازی از سه‌گانه‌ای با همین نام روی پلی‌استیشن ۲ است. این بازی نقش‌آفرینی در ادامه‌ی یک بازی دیگر از شرکت سازنده برای کنسول پی اس وان بان نام koudelka ساخته شده است. بازی Shadow Hearts با روایت خوب، شخصیت‌های دوست‌داشتنی و محیط عالی بهترین بازی در این سه‌گانه است؛ البته که این بازی را نمی‌توان یک بازی نقش‌آفرینی بی‌نقص خطاب کرد. اما ترکیب خوبی از شخصیت‌ها، محیط، داستان و گیم‌پلی باعث می‌شود که ضعف‌های بازی کمتر به چشم بیاید.

۸. Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King

بازی «دراگون کوئست» از نقش‌آفرینی‌های ژاپنی است که هر گیمری در هر دوره باید تجربه کند. اولین بازی از این مجموعه‌ی قدیمی و پرطرفدار اسکوئر انیکس برای کنسول NES منتشر شد. با گذشت بیش از سی سال از عرضه‌ی اولین قسمت از بازی دراگون کوئست، هنوز هم شاهد محبوبیت قسمت‌های مختلف آن روی کنسول‌های نسل جدیدتر هستیم.

جدیدترین قسمت از بازی دراگون کوئست سال گذشته برای کنسول‌های نسل هشتم منتشر و با استقبال خوبی هم روبرو شد. در این مقاله دراگون کوئست ۷ را معرفی می‌کنیم که در سال ۲۰۰۴ برای پلی‌استیشن ۲ منتشر شد. این قسمت از بازی با مینی‌گیم‌های متنوع، مراحل جذاب و نبردهای تصادفی ساده، مانند قسمت‌های دیگر مجموعه به نظر می‌رسد؛ اما آنچه دراگون کوئست ۷ را شایسته‌ی بودن در لیست بهترین‌ها می‌کند، گرافیک زیبا و چشم‌نواز بازی در کنار موسیقی درجه یک و صداپیشگی فوق‌العاده‌ی آن است که به تجربه‌ای زیبا و سرگرم‌کننده می‌انجامد. هم‌چنین ماجراجویی‌ها و اکتشاف در دنیای بازی به میزان زیادی هیجان‌انگیز هستند.

۷. Shin Megami Tensei III: Nocturne

مجموعه‌ی بازی Shin Megami Tensei از قدیمی‌ترین مجموعه‌ها در دنیای بازی‌های ویدئویی است. این مجموعه توسط استودیوی ژاپنی Atlus خلق شده است و جالب است بدانید که بازی‌های محبوب پرسونا هم زیرمجموعه‌ای از این سری بازی هستند.

مجموعه بازی‌های «شین مگامی تنسی» یا به اختصار «مگا تِن»، طرفداران بی‌شماری از سراسر جهان دارند و قریب به سی سال است که این بازی‌ها در سبک‌ها و زیرمجموعه‌های مختلف در صنعت ویدئو گیم حضور دارند. از میان بازی‌های اصلی شین مگامی تنسی، بازی Nocturne در سال ۲۰۰۳ برای کنسول پلی‌استیشن ۲ منتشر شد و توجه بسیاری را به خود جلب کرد. Nocturne با گرافیک سه بعدی و زیبایی‌های بصری خود، به نقطه‌ی اوج بازی‌های این مجموعه تبدیل شد.

داستان بازی و فضای حاکم بر آن مانند دیگر قسمت‌های مجموعه با رویکردهای نظم و آشوب، تاریکی و روشنایی عجین شده است. در این بازی شخصیت‌های اصلی و اهریمن‌ها را می‌توان در اختیار داشت و حتی برای داشتن نسخه‌های قوی‌تری از اهریمن‌ها، آن‌ها را ادغام کرد. سیستم مبارزات بازی جذاب و چالش‌برانگیز است و ترکیب آن با موسیقی زیبا و گرافیک فوق‌العاده، باس‌فایت‌های هیجان‌انگیزی را رقم می‌زند. این بازی در نوع خود بی‌نظیر است و یکی از شاهکارهای نقش‌آفرینی برای کنسول پلی‌استیشن ۲ به شمار می‌رود.

۶. Breath of Fire: Dragon Quarter

این بازی پنجمین قسمت از مجموعه‌ی بازی Breath of Fire است که در سال ۲۰۰۲ توسط استودیوی کپ‌کام به طور انحصاری برای پلی‌استیشن ۲ عرضه شد. این مجموعه بازی نمونه‌ی بارزی از نقش‌آفرینی‌های ژاپنی معمول در آن زمان بود. با عرضه‌ی بازی متفاوت Dragon Quarter پیشرفت قابل توجهی برای این مجموعه رقم خورد. بسیاری Dragon Quarter را بهترین بازی مجموعه‌ی Breath of Fire می‌دانند، در حالی‌که برخی آن را به لحاظ تفاوت‌هایی که با قسمت‌های دیگر دارد نمی‌پسندند.

با این حال اتمسفر جذاب و گیرا، با جلوه‌های بصری زیبا و نورپردازی هنرمندانه، سیستم مبارزات بازی و گزینه‌های متنوعی که در مبارزه پیش روی بازیکن قرار دارد، این بازی را به عنوان یکی از بهترین نقش‌آفرینی‌های پلی‌استیشن ۲ ماندگار می‌کند.

۵. Suikoden III

بازی «سوئیکودن ۳» بازی نقش‌آفرینی دیگری از شرکت کونامی است که برای پلی‌استیشن ۲ در سال ۲۰۰۲ عرضه شد. این بازی تمام المان‌های جذاب سری بازی‌های سوئیکودن را دارد و علاوه بر این داستان بازی به شکلی زیبا روایت می‌شود. در واقع بازی را از منظر سه شخصیت اصلی متفاوت می‌توان بازی کرد و در نهایت بین این شخصیت‌ها دست به انتخاب زده و پایان بازی را رقم می‌زنید.

چیزی که در مورد بازی سوئیکودن ۳ بسیار تحسین‌برانگیز است، نحوه‌ی شخصیت‌سازی و رشد این شخصیت‌ها در طول بازی است که به زیبایی اعمال شده است. کاراکترهایی که با آن‌ها همراه می‌شوید، زوایای پنهان شخصیتی آن‌ها را می‌شناسید و در بسیاری موارد با آن‌ها همدردی می‌کنید. داستان بازی به خوبی توانایی درگیر کردن مخاطب را دارد و می‌توان ساعت‌ها در دنیای بازی غرق شد.

۴. Final Fantasy XII

مجموعه‌ی بازی فاینال فانتزی در دنیای ویدیوگیم بسیار ارزشمند است و قسمت‌های مختلف آن در طول سال‌ها مخاطب‌های خود را سرگرم کرده‌اند. شماره‌ی ۱۲ از این مجموعه بازی در سال ۲۰۰۶ برای پلی‌استیشن ۲ عرضه شد و نسخه‌ی ریمسترشده‌ی آن با نام Zodiac Age، بعد از انتشار نسخه‌ی بازار اروپا و امریکا دوباره در ژاپن عرضه شد که جزء بهترین بازی‌های نقش‌آفرینی ژاپنی در هر زمانی است.

کیفیت بالای بازی فاینال فانتزی ۱۲، که در واقع پروسه‌ی ساخت آن ۵ سال به طول انجامیده بود، تحسین خیلی از مخاطب‌ها را برانگیخت. داستان بازی در دنیای بزرگ و پهناوری روایت می‌شود که پر از مأموریت‌های فرعی است و گشت‌زدن در این دنیا لذت‌بخش است. گرافیک زیبا و مناظر چشم‌نواز، صداگذاری‌های هنرمندانه و موسیقی متناسب و حماسی از نقاط قوت بازی فاینال فانتزی ۱۲ است.

مبارزات بازی در این شماره با معرفی سیستم Gambit، قابلیت زنجیره و سیستم شغل بسیار خلاقانه‌ای دارد که ترکیب جذابی از سبک جدید و قدیمی‌تر مجموعه بازی‌های فاینال فانتزی را در این شماره رقم می‌زند.

۳. Wizardry: Tale of the Forsaken Land

بازی Wizardry: Tale of the Forsaken Land در سال ۲۰۰۱ توسط شرکت آتلوس برای پلی‌استیشن ۲ عرضه شد. این بازی منحصربه‌فرد با حال و هوای جادویی در شهری مرموز و یک سیاه‌چال تاریک و هزارتو اتفاق می‌افتد. جایی که باید مسیرتان را در آن پیدا کنید و هر قدم را با احتیاط بردارید، چرا که اگر آمادگی نداشته باشید هیولاهای خطرناکی در بازی انتظارتان را می‌کشد.

شخصیت‌ها در طول بازی به شما می‌پیوندند و با توجه به پیشینه‌ی متفاوت، هر کدام ممکن است با تصمیم‌های شما در بازی موافق یا مخالف باشند. با توجه به هدف هر کاراکتر و هم‌سو بودن‌اش با شما، میزان اعتماد شکل می‌گیرد و در گیم‌پلی بازی می‌توان از این سیستم اعتماد (Allied Actions) بهره برد.

بازی از لحاظ خلق اتمسفری جذاب و گیرا بسیار موفق عمل کرده است. موسیقی، جلوه‌های بصری و سبک و سیاق منحصربه‌فرد بازی همگی در خلق این فضا سهم داشته‌ و بازی Tale of the Forsaken Land از مجموعه‌ی Wizardry را به یکی از شاهکارهای به یادماندنی پلی‌استیشن ۲ تبدیل کرده است.

۲. Persona 4

مجموعه بازی «پرسونا» از قدیمی‌ترین و محبوب‌ترین مجموعه‌ها در دنیای بازی‌های ویدئویی است که طرفداران زیادی از غرب و شرق دارد. پرسونا ۴ در سال ۲۰۰۸ برای پلی‌استیشن ۲ عرضه شد. پرسونا زیرمجموعه‌ای از یک سری بازی نقش‌آفرینی ژاپنی بزرگ‌تر به نام «شین مگامی تنسی» است. در بازی‌های پرسونا به جای هم‌تیمی‌های اهریمنی بازی‌های مگاتِن، از هم‌مدرسه‌ای‌ها و دوستانتان در دنیای بازی برای شکست دشمن کمک می‌گیرید.

داستان پرسونا ۴ زندگی پسری نوجوان را روایت می‌کند که مجبور به ترک شهر می‌شود و در این سفر درگیر پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای مرموزی می‌شود که حال با کمک دوستانش باید پرده از راز این قتل‌ها بردارد.

پرسونا ۴ یکی از آخرین بازی‌ها برای انتشار روی کنسول پلی‌استیشن ۲ بود و البته از بهترین‌های این سبک و نسل ششم به شمار می‌رود. این بازی با سیستم مبارزات جذاب، محتوای سرگرم‌کننده و لحظات دوستانه‌ی زیبا، یکی از خاطره‌انگیزترین بازی‌های پی اس ۲ برای هر گیمری است.

۱. Final Fantasy X

بازی فاینال فانتزی ۱۰ در سال ۲۰۰۳ عرضه شد و توانست فروش موفقیت‌آمیزی را رقم بزند. این بازی آخرین بازی اصلی از مجموعه‌ی فاینال فانتزی قبل از پیوستن دو شرکت «اسکوئر» و «اِنیکس» است. فاینال فانتزی ۱۰ بازی‌های نقش‌آفرینی را به بالاترین محبوبیت و موفقیت رساند و با پیشرفت‌های قابل توجه، این سبک در دنیای بازی‌های ویدئویی را به سطح جدیدی ارتقا داد.

بازی فاینال فانتزی ۱۰ داستان پسری به نام «تیدوس» است که از قهرمان‌های رشته‌ی ورزشی محبوب به نام Blitzball است. ورزشی که در دنیای فاینال فانتزی در آب انجام می‌شود و ترکیبی از واترپولو و فوتبال است. قهرمان بازی طی اتفاقاتی سر از هزار سال آینده و سرزمین اسپیرا درمی‌آورد. او در این ماجراجویی باید به جنگ با دشمنان برود و با کمک دوستان خود برای رسیدن به معبد تلاش کند. علاوه بر داستان سرگرم‌کننده، شخصیت‌پردازی‌ها در این بازی به گونه‌ای هنرمندانه و بی‌نقص هستند و از دلایل مهم موفقیت این بازی در طول تاریخ به شمار می‌رود.

مبارزات بازی در این قسمت دچار تغییراتی شده بود و به جای محدودیت زمانی، شاهد مبارزه‌های نوبتی شرطی بودیم که در آن توانایی تغییر کاراکتر، سلاح و زره در مبارزه‌ها به بازیکن داده شد. هم‌چنین با پیشرفت سخت‌افزاری کنسول نسل ششم پلی استیشن و اضافه شدن ظرفیت بالای دی‌وی‌دی‌ها به صنعت گیم، بازی فاینال فانتزی ۱۰ بسیار باکیفیت ساخته شده بود و گرافیک زیبا و جلوه‌های بصری چشم‌نوازی داشت که آن را به تجربه‌ای به یاد ماندنی تبدیل می‌کرد.

The post ۱۰ بازی نقش‌آفرینی برتر پلی‌استیشن ۲ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala