حجم مورد نیاز Splatoon 2 و Mario + Rabbids: Kingdom Battle مشخص شد

به‌تازگی ما به لطف فروشگاه الکترونیکی نینتندو در بریتانیا، دریافتیم که این دو بازی مجموعاً کم‌تر از ۶ گیگابایت حجم، نیاز دارند.

از میان تمامی بازی‌های جذاب و هیجان‌انگیزی که برای نینتندو سوییچ امسال منتشر خواهند شد، نام Splatoon 2 به خوبی می‌درخشد. این بازی قرار است تا مدتی دیگر و در همین ماه جاری برای این کنسول محبوب منتشر شود. همچنین بازی دیگری که نامش در میان بازی‌های نینتندو سوییچ همیشه جلب توجه می‌کند، بازی Mario+Rabbids: Kingdom Battle است که از قابلیت کراس‌پلی نیز پشتیبانی خواهد کرد؛ این بازی هم طبق چیزی که اعلام شده در ماه آینده به این کنسول خواهد رسید و در دسترس علاقه‌مندان به این سری قرار خواهد گرفت.

اما امروز خبری که ما برای شما آماده کرده‌ایم، این است که میزان حجم مورد نیاز برای دریافت این دو بازی توسط فروشگاه الکترونیکی نینتندو در بریتانیا مشخص شد. طبق اعلام این منبع خبری، میزان حجمی که برای این دو بازی باید کنار بگذارید تا بتوانید آن‌ها به صورت دیجیتالی بر روی کنسول خود تجربه کنید مجموعاً کم‌تر از ۶ گیگابایت است. اما میزان دقیق فضای مورد نیاز این دو بازی چقدر است؟

پاسخ سوال این است که در حقیقت شما به فضای خیلی زیادی نیاز ندارید. به طور خلاصه، Splatoon 2 به ۳٫۱ گیگابایت و Mario+Rabbids: Kingdom Battle نیز به ۲٫۳ گیگابایت فضا، نیازمند هستند. در واقع حجمی که این دو بازی دارند، موجب تعجب بسیاری از طرفداران شده است و برای آن‌ها سوال است که چطور یک بازی مانند The Legend of Zelda: Breath of the Wild می‌تواند ۱۳٫۴ گیگابایت حجم داشته باشد اما کل فضای مورد نیاز این دو بازی روی هم کم‌تر از ۶ گیگابایت باشد؟ این موضوع در حالی است که اکثر بازی‌های نینتندو سوییچ حجم معقولی دارند و نه تا این حد کم‌ حجم هستند و نه مانند Breath of the Wild حجیم‌اند.

Splatoon 2 در همین ماه جاری و در تاریخ ۲۱ جولای (سی‌‌ام تیر) منتشر خواهد شد و Mario+Rabbids: Kingdom Battle نیز در تاریخ ۲۹ آگوست امسال (هفتم شهریور) به کنسول ترکیبی نینتندو سوییچ خواهد آمد. نظر شما در مورد این دو بازی چیست؟ آیا با وجود این حجم کم، این دو بازی خواهند توانست انتظارات را برآورده کنند و موفق ظاهر شوند یا این که همین حجم کم دلیلی است بر شکست زود هنگام این دو بازی در عرصه فروش؟

