قضایای عرضه‌ی سایبرپانک ۲۰۷۷ و مشکلات فنی آن از کسی پنهان نیست. با این حال، این مشکلات مانع فروش شگفت‌انگیز آن نشده‌اند. طبق آماری که شرکت بازی‌سازی سی‌دی پراجکت ارایه داده، بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ توانسته است است تا در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۳.۷ میلیون نسخه بفروشد.

نکته‌ی مهم این جاست که آمار فروش ۱۳.۷ میلیون نسخه‌ای بازی در سال ۲۰۲۰ در واقع تنها نشانگر فروش سایبرپانک ۲۰۷۷ در بازه‌ای سه هفته‌ای است. بازی در روز ده دسامبر سال گذشته‌ی میلادی عرضه شد و تا پایان سال توانسته این تعداد نسخه فروش داشته باشد. البته که چند میلیون از این رقم بزرگ شامل پیش‌خریدهای بازی هستند و همان روز نخست عرضه محقق شده‌اند.

آینده‌ی ویچر و سایبرپانک چه می‌شود؛ سی‌دی پراجکت با مدیریت جدید

شرکت سی‌دی پراجکت گفته که رقمی معادل ۲.۲۳ میلیون دلار روی کمپین پس دادن بازی هزینه کرده است. این رقم، پول پس داده‌ی خریداران را هم شامل می‌شود. طبق گفته‌ی این شرکت، حدود ۳۰ هزار نسخه از طریق کمپین پس دادن بازی آن‌ها، بازگشت داده شدند. البته اضافه شده است که این رقم ارایه شده، تنها نسخه‌هایی را در بر گرفته است که به سمت خود سی‌دی پراجکت مرجوع شده‌اند. مطمئنا تعداد زیادی نسخه از طریق فروشگاه‌های دیجیتال پلی‌استیشن و مایکروسافت پس داده شده‌اند که در این آمار نیامده است.

مشخصا، مدیران سی‌دی پراجکت به سهامداران هشدار داده‌اند که جریان فروش سایبرپانک ۲۰۷۷ و آمارهای ارایه شده از سوی آن‌ها در آینده، روندی معمول را طی نخواهند کرد. مطمئنا منظور آن‌ها این است که باید منتظر کاهش بزرگ آمار فروش بازی باشیم. سی‌دی پراجکت تغییر جریان همیشگی فروش بازی را به حذف سایبرپانک ۲۰۷۷ از پلی‌استیشن استور نسبت داده است. طبق گفته‌ی این شرکت، حذف بازی از روی پلی‌استیشن استور روی فروش بازی در دیگر پلتفرم‌ها هم بسیار تاثیر گذاشته است و بسیاری از خریداران دیگر پلتفرم‌ها هم به خاطر این تصمیم سونی، از خرید سایبرپانک ۲۰۷۷ هم خودداری کرده‌اند.

با اینکه بازی حتی هنوز هم روی پلی‌استیشن برای خرید موجود نیست، اما بیشترین فروش کنسولی آن مربوط به این پلتفرم بوده است. از میزان کل فروش بازی، ۱۷ درصد روی ایکس‌باکس بوده، ۲۸ درصد فروش روی کنسول‌های پلتفرم انجام شده و مابقی یعنی ۵۶ درصد مربوط به کامپیوتر است.

تا به امروز تعداد زیادی آپدیت مختلف و بزرگ برای سایبرپانک ۲۰۷۷ منتشر شده و با اینکه بازی در حال حاضر ثبات خوبی دارد و باگ‌ها و مشکلات فنی، به هیچ وجه در حد و اندازه‌ی بازه‌ی ابتدایی عرضه‌ی آن نیستند، اما سونی هنوز هم حاضر نشده است تا بازی را به فروشگاه دیجیتال خود بازگرداند.

به غیر از آمار فروش سایبرپانک ۲۰۷۷، شرکت سی‌دی پراجکت هم‌چنین از دیگر درآمدهای خود صحبت کرده است. فروشگاه بازی «گاگ دات کام» درآمدی ۹۰.۶ میلیون دلاری در سال گذشته‌ی میلادی داشته که از این رقم، ۵.۴۵ میلیون دلار سود خالص بوده است. ۱۰ درصد از فروش کلی نسخه‌ی کامپیوتر سایبرپنک ۲۰۷۷ روی فروشگاه گاگ دات کام بوده است.

هکرها کدهای بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ و ویچر ۳ را دزدیدند

در نهایت، سی‌دی پراجکت هم‌چنین از هک بزرگ سرورهای خود صحبت کرد و گفت که مشکل از زیرساخت آن‌ها نبوده است. طبق گفته‌ی این شرکت، هک از طریق یک نرم‌افزار خارجی انجام شده است و بیشتر تاثیر این هک، دو تا سه هفته عقب افتادن توسعه‌ی بازی‌ها در این شرکت بوده است.

