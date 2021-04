به نظر می‌رسد رویه‌ی کاری پلی‌استیشن در نسل جدید برای گسترش لیست بازی‌های خود، نه خرید استودیوی بیشتر، بلکه همکاری و سرمایه‌گذاری با استودیوهای خارجی مختلف است. سونی خبر داده است که سرمایه‌گذاری ساخت یک بازی چند نفره‌ی آنلاین در استودیوی بازی‌سازی «فایرواک» (Firewalk Studios) را برعهده گرفته است. این بازی به صورت انحصاری برای پلتفرم پلی‌استیشن ساخته می‌شود.

نکته‌ی مهم درباره‌ی این استودیوی تازه تاسیس، سابقه‌ی کاری اعضای آن است. تعدادی از طراحان سابق بازی‌های آنلاین مختلف اعم از دستینی، هیلو، ایپکس لجندز و کال آو دیوتی در استودیوی فایرواک گرد هم آمده‌اند تا یک بازی آنلاین چند نفره‌ی کاملا جدید بسازند. سونی هم ظاهرا نه اخیرا و بلکه دو سه سال پیش با آن‌ها وارد مذاکره شده تا طبق گفته‌ی خودشان، تهیه‌کنندگی نسل بعدی بازی‌های آنلاین را به دست بگیرند.

اطلاعاتی از اولین بازی استودیوی فایرواک در دست نیست. نه می‌دانیم با چه سبکی از بازی طرف هستیم و نه زمانی برای عرضه یا حتی رونمایی آن اعلام شده است. حتی مشخص نیست که آیا این بازی مختص پلی‌استیشن ۵ ساخته می‌شود، یا آن را روی پلی‌استیشن ۴ هم خواهیم دید. البته که استودیوی فایرواک مشخصا در توضیح بازی بعدی خود نوشته که آن‌ها مشغول ساخت یک بازی تراز اول چند نفره برای نسل بعد هستند.

استودیوی فایرواک در سال ۲۰۱۸ تاسیس شده است و مذاکرات سونی با آن‌ها برای تهیه‌کنندگی اولین ساخته‌شان، از همان زمان با آن‌ها آغاز شده است. «هرمن هولست»، مدیر استودیوهای بازی‌سازی سونی، درباره‌ی این تصمیم‌شان و همکاری با استودیوی فایرواک، به وب‌سایت آی‌جی‌ان گفته است: «استودیوی فایرواک متشکل از مجموعه‌ای طراح مستعد است که همگی چه به صورت گروهی و چه انفرادی، سابقه‌ی کار روی بازی‌های جذابی را دارند. با این حال، آن‌ها یک تیم جدید هستند. کار کردن با فایرواک، دو نکته‌ی بزرگ برای ما دارد. از یک طرف، می‌توانیم از همان ابتدای تاسیس استودیو با آن‌ها کار کنیم، در نتیجه مراحل جادویی و ابتدایی ساخت بازی را که پر از کنجکاوی و بررسی راه‌های جدید و تازه ساخت یک بازی است را از دست نخواهیم داد. از طرف دیگر، واضح است که آن‌ها تجربه‌ی بسیار زیادی دارند.»

«تونی سو»، مدیر استودیوی بازی‌سازی فایرواک هم درباره‌ی این همکاری اضافه کرده است: «ما روی طراحی‌های اولیه‌مان تمرکز کردیم که از همان ابتدا برای ساختش بسیار هیجان داشتیم و با سونی در سال ۲۰۱۸ ملاقات کردیم. از همان ملاقات اول، آن‌ها نسبت به تمام استودیو و تیم بازی‌سازی و هم‌چنین پروژه‌ای که در دست داشتیم علاقه‌ی بسیاری نشان دادند.» تونی سو پیش از این به عنوان مدیر تولید دستینی در اکتیویژن فعالیت می‌کرده است.

بازی تراز اول و چند نفره‌ی پلی‌استیشن به چه شکل خواهد بود؟

مشخص چیزی از بازی نمی‌دانیم. استودیوی فایرواک حرفی از خود بازی نزده و تنها گفته که با یک بازی چند نفره طرف هستیم. مشخص نیست که آیا با یک بازی آنلاین کلان طرف هستیم که بازی‌کننده‌ها در دنیای آن همدیگر را می‌بینند، یا یک بازی سنتی و معمول چند نفره، بتل رویال، ادغام همه‌ی این‌ها یا حتی چیزی کاملا متفاوت. البته که با توجه به سابقه‌ی کاری سازندگان این بازی جدید، می‌توانیم احتمالا انتظار دیدن عناصری یکسان از بازی‌های معروف و بزرگ و آنلاین، در عین ارایه‌ی تعدادی نکته‌ی تازه را داشته باشیم.

با این حال، صحبت‌های هرمن هولست درباره‌ی ایده‌های بازی‌سازی پلی‌استیشن، ممکن است کمی هم به این بازی جدید اشاره داشته باشد. هرمن هولست می‌گوید که بازی آنلاین استودیوی فایرواک با عقیده‌ی بازی‌سازی و معمول پلی‌استیشن همخوانی دارد و به همین دلیل، همکاری با آن‌ها در ساخت این بازی بسیار منطقی بوده است.

هولست توضیح داده است: «به عنوان کسانی که در استودیوهای بازی‌سازی پلی‌استیشن مشغول به کار هستیم، خود را قصه‌گو می‌دانیم. البته که این موضوع تنها کاری که ما انجام می‌دهیم را در بر نمی‌گیرد، چون به نظرم بازی‌های متنوع و متفاوت زیادی را ارایه می‌دهیم، اما برخی از محبوب‌ترین بازی‌هایمان در واقع تجربه‌های داستان‌محور و تک‌نفره هستند. و همیشه هم این روند را ادامه خواهیم داد و از این سبک بازی‌ها خواهیم ساخت.»

او درباره‌ی بازی جدید استودیوی فایرواک ادامه داده: «تیم بازی‌سازی فایرواک، آن‌ها هم قصه‌گو هستند و سابقه‌ی کاری‌شان، توانایی آن‌ها در ارایه‌ی خلاقیت و ایده‌های نو را به تصویر کشیده است. آن‌ها حاضرند تا ریسک کنند و چیزهای جدیدی بسازند. و وقتی زمانش فرا رسید و آن‌ها آماده بودند، از اینکه چگونه می‌خواهند در قصه‌گویی و روایت بازی‌های ویدیویی هم ایده‌های جدیدی مطرح کنند، صحبت خواهند کرد؛ آن هم مشخصا در بازی‌های چند نفره.»

«رایان الیس»، کارگردان بازی در استودیوی فایرواک، که پیش از این کارگردانی بازی‌های بانجی و مشخصا دستینی را برعهده داشت، در توضیح صحبت‌های هرمن هولست اضافه کرده است: «هرمن کاملا درست می‌گوید. داستان هسته‌ی ماجراست. یکی از جذاب‌ترین بخش‌های تجربه‌ی چند نفره، پاسخ به این سوال است که داستان از کجا می‌آید؟ به نظرم به این شکل باشد که به دوستان‌تان بگویید: یادتان است آن جان در آن زمان چه اتفاقی افتاد و چه شد؟ داستان مختص به یک زمان خاص نیست. بازی‌های چند نفره پلتفرمی برای ارایه‌ی بی‌نهایت قصه هستند. لحظات و خاطراتی در بازی‌های چند نفره برای‌مان ساخته می‌شوند که تا ابد باقی می‌مانند. سونی هم این موضوع را به خوبی درک می‌کند و ما هم هم‌چنین و به همین دلیل، از این همکاری بسیار خوشحال هستیم.»

همکاری‌های سونی با استودیوهای خارجی فقط هم به استودیوی فایرواک محدود نمی‌شود و این طور که به نظر می‌رسد، قرار است با قدرتی بسیار بیشتر ادامه داشته باشند. اخیرا سونی خبر داد که با «جید ریموند»، تهیه‌کننده‌ی سابق سری بازی‌های اساسینز کرید و اسپلینتر سل برای ساخت یک بازی جدید در استودیوی تازه تاسیس او قراردادی بسته‌اند. بازی جید ریموند در مراحل اولیه و پیش‌تولید قرار دارد، اما اگر استودیوی فایرواک دو سه سال است روی ساخت بازی خود کار می‌کند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم تا به‌زودی چیزی از آن ببینیم؛ حداقل در حد و اندازه‌ی یک تیزر کوتاه. با توجه به اینکه با یک بازی آنلاین تراز اول یا به عبارتی AAA طرف هستیم، احتمالا باید از نظر وسعت منتظر یک بازی در حد و اندازه‌ی دستینی یا چیزی شبیه به آن باشیم.

