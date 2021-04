همانطور که مایکروسافت قول آن را داده بود، از این پس تجربه‌ی بازی‌های آنلاین رایگان روی کنسول‌های ایکس‌باکس نیازمند اشتراک ماهیانه‌ی ایکس‌باکس لایو گلد نخواهد بود. بازی‌های رایگان یا به عبارتی Free-to-Play پیش از این نیازمند تهیه‌ی اشتراک ایکس‌باکس لایو گلد بودند؛ موضوعی که روی دیگر پلتفرم‌ها و کنسول‌ها وجود نداشت.

بازی‌های آنلاین روی کنسول، دو دهه‌ی پیش با ایکس‌باکس و مشخصا سرویس ایکس‌باکس لایو به محبوبیت بالایی رسیدند. تجربه‌ای که ایکس‌باکس لایو به عنوان یک پلتفرم برای بازی‌های آنلاین به گیمرها ارایه می‌داد، یک سر و گردن از آنچه روی کامپیوتر بود، بهتر بود. در عین حال، کنسول رقیب یعنی پلی‌استیشن ۲ تجربه‌ی آنلاین بسیار ابتدایی و ساده داشت. نکته این جاست که تجربه‌ی بازی‌های آنلاین روی ایکس‌باکس، نیازمند خرید اشتراک ماهیانه به نام «ایکس‌باکس لایو گلد» بود.

ایکس‌باکس لایو گلد، اولین سرویس اشتراکی روی کنسول‌های بازی برای بازی کردن آنلاین بود. حتی سونی و نینتندو هم به دنبال مایکروسافت، ارایه‌ی قابلیت‌های آنلاین به صورت رایگان را کنار گذاشتند و به ترتیب سرویس‌های اشتراکی پلی‌استیشن پلاس و نینتندو سوییچ آنلاین را معرفی کرده‌اند. در حال حاضر روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن و نینتندو هم تجربه‌ی بازی‌های آنلاین نیازمند خرید اشتراک ماهیانه است، اما نه برای بازی‌های رایگان. این استثنا روی کنسول‌های ایکس‌باکس وجود نداشت.

تجربه‌ی بازی‌های آنلاین رایگان، اعم از «فورتنایت»، «کال آو دیوتی وارزون»، «ایپکس لجندز» یا دیگر بازی‌ها، همگی روی کنسول‌های ایکس‌باکس بدون خرید اشتراک ماهیانه‌ی ایکس‌باکس لایو گلد غیرممکن بود. در طرف مقابل، کنسول‌های رقیب یعنی پلی‌استیشن و نینتندو هر دو امکان تجربه‌ی بازی‌های آنلاین رایگان را روی کنسول‌های خود به رایگان ممکن کرده بودند.

مایکروسافت که چند وقتی است به طور کلی سرویس ایکس‌باکس لایو گلد را رها و به جای آن، به طور کلی روی سرویس اشتراکی دیگر خود به نام «ایکس‌باکس گیم پس» تمرکز کرده است، دو ماه پیش خبر داد که می‌خواهد قیمت اشتراک ایکس‌باکس لایو گلد را افزایش دهند و در کنار آن، امکان بازی کردن آنلاین بازی‌های رایگان بدون نیاز به اشتراک را هم فراهم کنند. مایکروسافت خبر داد که قیمت ایکس‌باکس لایو گلد، که اساسا هیچ کاربردی به غیر از ارایه‌ی قابلیت بازی کردن آنلاین روی کنسول‌های ایکس‌باکس ندارد، بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت. قیمت نهایی قرار بود به اندازه‌ی اشتراک گران‌قیمت ایکس‌باکس گیم پس آلتیمیت که شامل سه اشتراک مختلف «گیم پس کنسول»، «گیم پس کامپیوتر» و «لایو گلد» است، برسد.

مشخصا هدف مایکروسافت، سوق دادن تمام مشترکان لایو گلد به خرید ایکس‌باکس گیم پس به جای این سرویس بود. خوشبختانه در پی اعتراض طرفداران، این تصمیم در گران‌تر کردن سرویس ایکس‌باکس لایو گلد عملی نشد، اما قابلیت تجربه‌ی بازی‌های رایگان بدون نیاز به لایو گلد باقی ماند و از همین حالا می‌توان بازی‌های رایگان را روی ایکس‌باکس بدون نیاز به هیچ نوع اشتراکی بازی کرد.

حدود بیش از ۵۰ بازی رایگان آنلاین ایکس‌باکس، از این پس روی کنسول‌های مایکروسافت نیازی به اشتراک نخواهند داشت. این بازی‌های آنلاین، طبق لیستی که ایکس‌باکس منتشر کرده، از این قرار هستند:

Three on Three FreeStyle

Aegis Wing

APB Reloaded

Apex Legends

Armored Warfare

Battle Islands Commanders

Bless Unleashed

Brawlhalla

Call of Duty Warzone

Crackdown

Crackdown 2

Crimson Alliance

CrossOut

CRSED F.O.A.D

Darwin Project

Dauntless

DC Universe Online

Dead or Alive 5 Last Round Core Fighters

Dead or Alive 6 Core Fighters

Defiance 2050

Destiny 2

Doritos Crash Course

Dungeon Defenders II

Enlisted

Eternal Card Game

Family Game Night

Fishing Planet

Fortnite

Galaxy Control: Arena

Happy Wars

Harm’s Way

Hawken

Hyper Scape

Killer Instinct

Korgan

Minion Masters

Neverwinter

Outriders Demo

Paladins

Path of Exile

Phantasy Star Online 2

Phantom Dust

Pinball FX2

Prominence Poker

Realm Royale

Rec Room

Resident Evil Revelations 2

ROBLOX

Rocket League

Rogue Company

Skyforge

SMITE

Spacelords

Spellbreak

Star Trek Online

Techwars Global Conflict

TERA

The Four Kings Casino and Slots

Too Human

Trove

Vigor

War Thunder

Warface

Warframe

World of Tanks

World of Warships: Legends

Yaris

