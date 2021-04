شرکت کپ‌کام از عرضه‌ی نسخه‌ی ترجمه شده‌ی سری بازی‌های The Great Ace Attorney برای اولین بار خبر داده است. دو قسمت نخست این سری بازی‌های کارآگاهی به صورت بازسازی شده و با کیفیتی بالاتر برای عرضه روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، نینتندو سوییچ و کامپیوتر در نظر گرفته شده‌اند.

سری بازی‌های The Great Ace Attorney مجموعه‌ای فرعی از بازی‌های کارآگاهی کپ‌کام یعنی Ace Attorney است. این مجموعه بازی‌ها ادغامی از چند سبک مختلف هستند. می‌توان عناصر بازی‌های معمایی، ماجرایی اشاره و کلیک و هم‌چنین رمان‌های تعاملی را در این بازی‌ها پیدا کرد. در سری بازی‌های Ace Attorney که کم و بیش با نام شخصیت اصلی آن یعنی «فینکس رایت» شناخته می‌شوند، بازی‌کننده‌ها صحنه‌های جرم و قتل را به دنبال سرنخ‌های مختلف بررسی می‌کنند، از افراد بازجویی می‌کنند، اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده‌اند را کنار یکدیگر می‌گذارند و آنچه استنباط کرده‌اند و نتیجه‌گیری خود را در دادگاه ارایه می‌کنند. به عنوان یک وکیل، بررسی دقیق و صحیح مدارک و ارایه‌ی درست آن‌ها در دادگاه، بخشی مهم و بزرگ را در سری بازی‌های فینیکس رایت تشکیل می‌دهد.

مجموعه‌ی فرعی The Great Ace Attorney ضمن حفظ گیم‌پلی سری فینیکس رایت، قصه‌ی این مجموعه را از دیدگاه جد فینیکس رایت دنبال می‌کنند. این بازی‌ها از نظر داستانی در اواخر قرن رخ می‌دهند و در کنار ارایه‌ی طراحی‌های بصری و قصه‌هایی متفاوت، گیم‌پلی کارآگاهی بازی هم با توجه به نبود تکنولوژی‌های امروزی فرق کرده است. البته که هسته‌ی سری فینیکس رایت در بازی‌های The Great Ace Attorney همان جمع‌آوری مدارک و بحث‌های بلند و بالا در دادگاه است. ملاقات با «شرلوک هلمز»، که در ادامه‌ی جریان شوخی‌های مختلف سری فینیکس رایت در این بازی‌ها به نام «هرلوک شلمز» ظاهر می‌شود هم بخشی از این مجموعه‌ی فرعی است. حل تعدادی معمای جدید و نتیجه‌گیری از سرنخ‌ها به همراه هرلوک شلمز و کمک گرفتن از در مراحل بازی ممکن است.

دو قسمت مختلف در این سری فرعی عرضه شده که هر دو قرار است در بسته‌ای به نام The Great Ace Attorney Chronicles به پلتفرم‌های جدیدی بیایند. این بازی‌ها تا به حال به زبان انگلیسی ترجمه نشده بودند و برای اولین بار است که شاهد عرضه‌ی آن‌ها به زبانی غیر از ژاپنی و روی کنسول‌هایی به غیر از نینتندو ۳DS هستیم.

نسخه‌های بازسازی شده‌ی دو بازی The Great Ace Attorney: Adventures و The Great Ace Attorney 2: Resolve در کنار ارایه‌ی وضوح تصویر و کیفیت گرافیکی بالاتر، هم‌چنین محتوایی جدید دارد. یک بخش کاملا جدید برای نمایش طراحی‌های بازی، موسیقی‌های آن و صداگذاری‌ها در این بازسازی‌ها قرار داده شده‌اند. محتوای دانلودی این بازی‌ها شامل هشت پرونده‌ی کوچک و مختصر، سه لباس جدید، دو ویدیوی داستانی بلند و سیزده ویدیوی داستانی کوتاه، به صورت پیش‌فرض در این بسته وجود خواهد داشت.

بسته‌ی The Great Ace Attorney Chronicles در روز ۲۹ جولای (۷ مرداد ۱۴۰۰) روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، نینتندو سوییچ و کامپیوتر عرضه خواهد شد.

می‌توانید در ادامه تریلر رونمایی و تصاویری از این بازی را ببینید.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

The post بازی‌های کارآگاهی The Great Ace Attorney به کنسول‌ها و کامپیوتر می‌آید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala