بازی موبایل بتلفیلد در دست ساخت است

شرکت بازی‌سازی الکترونیک آرتز از ساخت نسخه‌ای موبایلی از سری بازی‌های بتلفیلد داده است. نسخه‌ی موبایل این مجموعه‌ی اکشن اول شخص نظامی، برای عرضه روی گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها در سال آینده‌ی میلادی در نظر گرفته شده است. استودیوی بازی‌سازی «اینداستریال تویز» (Industrial Toys) وظیفه‌ی ساخت نسخه‌ی موبایل بتلفیلد را برعهده دارد، در حالی که استودیوی سازنده‌ی اصلی بتلفیلد یعنی «دایس» (DICE) روی ساخت این نسخه نظارت خواهد کرد.

گسترش بی‌سابقه و بزرگ بازی‌های موبایل، تمام شرکت‌های بازی‌سازی را مجاب به ساخت و عرضه‌ی نسخه‌ای برای این پلتفرم‌ها کرده است. از کال آو دیوتی که در حال حاضر یکی از بزرگترین بازی‌های موبایل است گرفته، تا بازی‌های بزرگی مثل لیگ آو لجندز و پابجی و فورتنایت، همگی نسخه‌های موبایل محبوب و پردرآمدی دارند. واضح است که بخش بزرگی از بازی‌های محبوب و پردرآمد موبایل را سبک تیراندازی تشکیل داده است. کال آو دیوتی موبایل که در سال ۲۰۱۹ عرضه شده در حال حاضر بیش از صد میلیون دانلود دارد و پابجی موبایل، که عرضه‌اش به یک سال قبل از کال آو دیوتی و سال ۲۰۱۸ بازمی‌گردد، ماه گذشته به رقم عجیب و بزرگ یک میلیارد دانلود در اپ‌استورهای موبایل رسید.

الکترونیک آرتز هم به دنبال این روند و برای اینکه بازار موبایل را از دست ندهد، برنامه دارد تا بزرگترین مجموعه‌های خود را به موبایل هم بیاورد. همین هفته‌ی پیش برای اولین بار نسخه‌ی موبایل ایپکس لجندز را دیدیم و دیروز هم از شروع ساخت نسخه‌ی موبایل بتلفیلد شنیدیم.

مدیر تولید استودیوی بازی‌های دایس و مجموعه‌ی بتلفیلد، درباره‌ی این بازی موبایل جدید در مجموعه‌شان توضیح داده است: «مطمئن باشید که این یک بازی کامل و بزرگ است. یک بازی کاملا متفاوت و جدا از آن چه برای کنسول‌ها و کامپیوتر می‌سازیم. این بازی مختص پلتفرم موبایل ساخته شده است. استودیوی اینداستریال تویز از پایه و اساس آن را با هدف ساخت نسخه‌ی قابل حمل بتلفیلد طرحی کرده است. می‌تواند انتظار داشته باشید که این بازی، از همه نظر کامل و پیشرفت در آن وابسته به مهارت بازی‌کننده باشد.»

اطلاعات بیشتری از این بازی موبایل در دسترس نیست، جز اینکه عرضه‌ی آن برای سال ۲۰۲۲ در نظر گرفته شده است. الکترونیک آرتز و استودیوی دایس امسال سفت و سخت روی بتلفیلد ۶ (که ظاهرا با نام بتلفیلد، بدون عدد و پسوند و پیشوند، عرضه می‌شود) متمرکز هستند.

