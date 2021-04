بازی Godfall که توسط استودیو Counterplay Games ساخته شده است، اولین اثری بود که به‌صورت رسمی در مراسم گیم اواردز ۲۰۱۹ برای کنسول نسل نهمی پلی‌‌استیشن ۵ معرفی شد. این اثر در نهایت به‌ عنوان یکی از بازی‌های زمان عرضه‌ی پلی‌استیشن ۵ به انتشار رسید. با این حال، شواهدی پیدا شده است که احتمال عرضه‌ی بازی Godfall را برای کنسول پلی‌استیشن ۴ بیشتر می‌کند.

Godfall به عنوان اولین بازی پلی‌استیشن ۵ معرفی شد

این اثر اکشن نقش‌آفرینی یکی از بازی‌هایی بود که در مراسم‌ها و رویدادهای مختلف سونی قبل از عرضه‌ی کنسول پلی‌استیشن ۵ بارها نمایش داده شد و مشخص شد که سونی برای عرضه‌ی آن در روز انتشار کنسول قراردادی با شرکت گیرباکس منعقد کرده تا این بازی به‌صورت انحصاری ‌زمان‌دار کنسولی برای پلی‌استیشن ۵ عرضه شود. البته، این قضیه خلالی در عرضه‌ی بازی برای کامپیوترهای شخصی ایجاد نکرد.

با این وجود، وقتی بازی اصلی عرضه شد، همان‌گونه که بسیاری گمان می‌کردند، بازی Godfall نتوانست نظر منتقدان را به شکل بسیار خوبی به خود جلب کند و اغلب نقدهای دریافتی آن متوسط بودند. اکنون که چند ماهی از عرضه‌ی این بازی سپری شده است، به نظر می‌رسد که انتشار آن برای کنسول‌های نسل هشتمی هم دور از دسترس نیست. اگرچه هنوز جزییاتی توسط ناشر یا توسعه‌دهندگان بازی اعلام نشده است اما به‌تازگی سازمان PEGI که همه آن را برای رده‌بندی سنی بازی‌های ویدیویی در اروپا می‌شناسند، بازی Godfall را در تاریخ ۲۴ آوریل (۴ اردیبهشت ۱۴۰۰) برای پلی‌استیشن ۴ هم ثبت کرده است.

همان‌طور که گفته شد، باید منتظر اعلام رسمی ناشر بازی بمانیم و ممکن است در ثبت بازی برای پلی‌استیشن ۴ اشتباهی رخ داده باشد اما این اتفاق به‌صورت کلی شانس عرضه‌‌ی بازی Godfall را برای کنسول نسل هشتمی سونی بسیار بیشتر کرده است. عرضه‌ی پورت ویژه‌ای از بازی Godfall برای این کنسول نسل هشتمی چندان هم عجیب نیست. از طرفی به ‌نظر نمی‌رسد که اجرای این بازی روی پلی‌استیشن ۴ امکان‌پذیر نباشد و به احتمال زیاد با کاهش بعضی از جزییات گرافیکی این قضیه ممکن شود. از طرفی دیگر، عرضه‌ی بازی روی پلی‌استیشن ۴ می‌تواند این بازی را در دسترس مخاطبان بیشتری قرار دهد و این امر در نهایت ممکن است به نفع Godfall شود زیرا این اثر در عرضه‌ی اولیه خود نتوانست عملکرد چندان موفقی را به نام خود ثبت کند.

همچنین این را می‌دانیم که بازی Godfall به‌صورت انحصاری زمان‌دار کنسولی برای پلی‌استیشن ۵ عرضه شده است و عرضه‌ی احتمالی بازی روی کنسول‌های ایکس باکس بعد از مدت مشخص‌شده‌ای که در قرارداد سونی و گیرباکس آمده است، دور از انتظار نیست. هرچند، در حال حاضر جزییات دقیق‌تری را از این قرارداد نمی‌دانیم.

در این بازی که در یک جهان فانتزی جریان دارد، بازیکنان نقش آخرین شوالیه‌ی والوریان (Valorian) را بر عهده دارند که برای جلوگیری از یک واقعه‌ی آخرالزمانی باید به قلمروهای مختلف جهان بازی سفر کنند و در آنجا به مبارزه بپردازند. به نظر می‌رسد که سازندگان برای گیم‌پلی بازی و مکانیک‌های آن از ساختار بازی‌های مانستر هانتر الهام گرفته‌اند.

بازی Godfall در حال حاضر برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۵ و کامپیوترهای شخصی در دسترس قرار دارد.

