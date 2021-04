به‌تازگی جیم‌ رایان، مدیر بخش سرگرمی‌های تعاملی شرکت سونی، ادعا کرده است که پلی‌استیشن ۵ بیش از کنسول‌های قبلی این شرکت بازی‌های انحصاری خواهد داشت. با توجه به سابقه‌ی قوی پلی‌استیشن در ارائه‌ی محتوای انحصاری، این گفته‌ی جیم رایان می‌تواند برای طرفداران پلی‌استیشن قابل‌توجه باشد.

در گفتگوی اخیر جیم رایان با نشریه ژاپنی Nikkei، یکی از بزرگ‌ترین نشریه‌های اقتصادی جهان، او صحبت‌های جالبی را در مورد برخی از برنامه‌های پلی‌استیشن به زبان آورده است. در این مصاحبه که توسط سایت VGC به انگلیسی ترجمه شده، مدیر پلی‌استیشن در مورد موضوعات مختلفی صحبت کرده است.

اگرچه در گذشته هم اشاره شده بود که سونی برنامه‌هایی برای گسترش محتوای استودیوهای داخلی خود دارد، اما وقتی در این مصاحبه به خریدهای اخیر مایکروسافت اشاره شد، جیم رایان اعلام کرد که سونی بی‌سروصدا به دنبال سرمایه‌گذاری در برنامه‌های استودیوهای داخلی خود است و آن‌ها گزینه‌ی تصاحب استودیوهای دیگر را در صورت نیاز برای افزایش ظرفیت‌های استودیوهای داخلی خود در نظر می‌گیرند.

عقب‌نشینی سونی؛ پلی‌استیشن استور PS3 و PS Vita تعطیل نخواهد شد

او درباره‌ی این موضوع می‌گوید: «ما به ‌شکلی بی‌سروصدا اما پیوسته در حال سرمایه‌گذاری روی بازی‌های باکیفیت و ارزشمند برای پلی‌استیشن هستیم و ما مطمئن خواهیم شد که نسل پلی‌استیشن ۵ بیشتر از نسل‌های پیشین محتوای انحصاری دریافت می‌کند. ما به‌صورت مکرر به دنبال تصاحب یا ادغام استودیوهای دیگر بوده‌ایم و در سال‌های اخیر هم استودیو اینسامنیاک گیمز را در آمریکا خریداری کرده‌ایم. این گزینه را در برنامه‌های آینده خود منتفی نمی‌دانیم.»

از دیدگاهی گفته‌ی جیم رایان جالب و قابل‌توجه است. اگرچه در این نسل‌های اخیر کنسول‌های پلی‌استیشن همیشه دارای بازی‌های انحصاری‌ مهمی بوده‌اند و به این خاطر تحسین شده‌اند، اما از آن‌سو محتوای انحصاری پلی‌استیشن در دوران پلی‌استیشن ۱ و پلی‌استیشن ۲ به اقتضای آن زمان و پیشتازی یک‌طرفه‌ی سونی بسیار عظیم بود و پیشی گرفتن از آن کار بسیار دشواری است. با این حال، اگر منظور جیم رایان ادامه‌ی روند فعلی و بهتر کردن آن باشد، می‌توانیم آن را راحت‌تر بپذیریم زیرا اگر بازی‌های پلی‌استیشن ۵ از زمان عرضه‌ی کنسول تا به اکنون و همچنین در ماه‌های آینده در نظر بگیریم، می‌توانیم ببینیم که سونی یکی از بهترین شروع‌های خود را تجربه کرده است و از این نظر از چند نسل اخیر خود پیشی گرفته است.

از پلی‌استیشن ۱ تا پلی‌استیشن ۵؛ مقایسه‌ی بازی‌هایی که با کنسول عرضه شدند

این در حالی است که قرار است چند روز دیگر بازی Returnal ساخته‌ی استودیو Housemarque عرضه شود و به‌صورت تقریبی در ۲ ماه دیگر هم بازی Ratchet & Clank: Rift Apart که توسط استودیو اینسامنیاک ساخته شده است، عرضه خواهد شد. سونی در حالی عرضه‌ی این دو بازی انحصاری را برای سال ۲۰۲۱ در نظر گرفته است که در گذشته اعلام شده بود که بازی‌هایی بزرگ دیگری مثل Horizon Forbidden West و قسمت بعدی گاد آو وار هم در سال ۲۰۲۱ عرضه خواهند شد. هرچند برای عرضه‌ی گاد آو وار بعدی در سال جاری می‌توانیم تردید بیشتری داشته باشیم. در این میان، چیزی که سونی در برنامه‌های اخیر خود نشان داده، مشخص می‌کند که آن‌ها علاوه بر عرضه‌ی بازی‌های انحصاری از سوی استودیوهای داخلی خود، همکاری با ناشرهای کوچک و بزرگ دیگر را هم در نظر داشته‌اند تا بازی‌های انحصاری زمان‌دار مختلفی عرضه کنند.

اگرچه سونی با تغییراتی که به‌تازگی در قدیمی‌ترین استودیو خود داده، بخش اعظمی از آن و چیزی که در گذشته آن را به نام استودیو ژاپن می‌شناختیم تعطیل کرده و جای آن را به استودیو دیگری داده است، اما جیم رایان در گفتگوی خود با Nikkei اشاره کرده است که سونی همچنان به بازار ژاپن متعهد است. او می‌گوید: «این موضوع برای ما اهمیت دارد که محتوایی را فراهم کنیم که مناسب طرفدارانمان در ژاپن است و پلی‌استیشن ۵ از روزهای اول خود محتوای زیادی از سوی توسعه‌دهندگان ژاپنی داشته است. ما همچنان به تقویت روابط خود با توسعه‌دهندگان ژاپنی و انتشار محتوایی متناسب با بازار ژاپن ادامه خواهیم داد.»

علاوه بر این، جیم رایان در بخشی از صحبت‌های اخیر خود به کمبود موجودی پلی‌استیشن ۵ و تولید کنسول‌های بیشتر هم اشاره کرده است. او دراین‌باره می‌گوید: «دلایل مختلفی وجود دارد که باعث شده تهیه‌ی کنسول پلی‌استیشن ۵ دشوار شود. تولید و عرضه‌ی کنسول در شرایط جدیدی که به خاطر ویروس کرونا حاصل شده، بسیار دشوار بوده است و ما مجبور بوده‌ایم که عرضه‌ی آن را به‌صورت آنلاین محدود کنیم. عرضه و تقاضا برای نیم‌رسانا در جهان بسیار محدود است. با این حال، ما از تأمین‌کنندگان قطعات کنسول‌های خود درخواست کرده‌ایم که به ما اجازه دهند که تولید کنسول‌ها را افزایش دهیم و این قضیه باعث می‌شود که در سال جاری کنسول‌های بیشتری در بازار عرضه شوند.»

منبع: VGC

