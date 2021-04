بازی ویدیویی It Takes Two که پس از عرضه با تحسین‌های فراوانی رو‌به‌رو شد، با آمار فروش خوبش نشان داده که همچنان بازی‌های خلاقانه‌ی کوچک‌‌تر در مقابل بازی‌های بلاک ‌باستر و پرخرج هم شانس موفقیت زیادی می‌توانند داشته باشند. استودیو Hazelight به‌تازگی از آمار فروش جدیدترین ساخته‌ی خود پرده‌برداری کرده است؛ آماری که نشان از عملکرد خوب این بازی دارد.

استودیو Hazelight اعلام کرده است که بازی ماجرایی دونفره‌ی It Takes Two تاکنون موفق شده بیش از یک میلیون نسخه فروش کند. این استودیو در صفحه‌ی رسمی توییتر خود در واکنش به این اتفاق اعلام کرده است: «اکنون متوجه شده‌ایم که بازی It Takes Two بیش از یک میلیون نسخه فروش داشته است و فروش آن همچنان به شکل قدرتمندی ادامه دارد. از همه‌ی شما به خاطر عشقی که به بازی ما نشان دادید، سپاسگزاریم. این برای ما به اندازه‌ی یک دنیا ارزش دارد.»

کارگردان بازی یعنی جوزف فارِس (Josef Fares) هم در صفحه‌ی توییتر خود به این اتفاق واکنش نشان داده و خوشحالی خود را به این شکل اعلام کرده است. او درباره‌ی این موفقیت و همچنین وضعیت بازی‌های کوآپ می‌گوید: «این نشان می‌دهد که قطعاً بازیکنانی وجود دارند که می‌خواهند بازی‌هایی را انجام دهند که تنها به صورت دونفره و با همکاری هم قابل انجام هستند. از همه‌ی شما متشکرم و امیدوارم بازی‌های بیشتری را از این دسته از بازی‌ها ببینیم.»

نکته‌ی جالب اینجاست که اگر یک نفر این بازی را خریداری کند، می‌تواند آن اثر را حتی به‌صورت آنلاین با یک فرد دیگری که بازی را خریداری نکرده، تجربه کند. این یعنی تعداد افرادی که به تجربه‌ی ساخته‌ی جدید این استودیو نشسته‌اند، به احتمال زیاد بیش از رقمی است که اکنون اعلام شده است. هرچند، فروش یک میلیون نسخه‌ای در این فاصله‌ی کوتاه خود به‌تنهایی برای توسعه‌دهندگان بازی بسیار ارزشمند است.

جوزف فارس و استودیو Hazelight در گذشته هم با بازی A Way Out نشان داده بودند که علاقه‌ی خاصی به خلق بازی‌های منحصر‌به‌فرد دونفره دارند. حتی بازی اول این کارگردان که البته به‌صورت تک‌نفره هدایت می‌شد، ماجرای دو برادر را روایت می‌کرد که شما باید همزمان کنترل آن دو برادر را در اختیار می‌گرفتید. با توجه به علاقه‌ و تجربه‌ی این استودیو در خلق بازی‌های دونفره، به نظر می‌رسد که بازی It Takes Two توانسته جاه‌طلبانه‌ترین و بهترین تلاش آن‌ها تا به این لحظه باشد.

علاوه بر فروش خوب بازی که نشان از استقبال طرفداران دارد، منتقدان هم از بازی It Takes Two استقبال بسیار خوبی را به عمل آوردند و تا به اکنون این بازی در سال ۲۰۲۱ میلادی یکی از بالاترین نمره‌ها‌ی دریافتی در متاکریتیک و اپن کریتیک را به نام خود ثبت کرده است.

