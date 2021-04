از هفته‌ی گذشته که طی گزارشی غیر رسمی از تصمیم سونی مبنی بر لغو ساخت دنباله‌ی دیز گان (Days Gone) شنیده‌ایم، صدای طرفداران این بازی در آمده است. جمعی از طرفداران دیز گان، برای ترغیب سونی به ساخت دنباله‌ی این بازی، در قالب یک درخواست شروع به جمع‌آوری امضا کرده‌اند. هشتاد هزار نفر هم با امضای این بیانیه، در کمتر از یک هفته درخواست خود برای ساخت دیز گان ۲ را اعلام کرده‌اند.

پلی‌استیشن زیر سایه‌ی ناتی داگ؛ سونی فقط بازی بزرگ و پرهزینه خواهد ساخت

قضایای لغو ساخت دیز گان ۲ در سونی، همگی از گزارشی بلند و بالا از سوی خبرگزاری بلومبرگ ریشه می‌گیرند. این خبرگزاری طی مقاله‌ی خود از برنامه‌های سونی برای ساخت یک بازسازی از روی لست آو آس ۱، تعطیلی استودیوی ژاپن و تمرکز روی بازی‌های بسیار بزرگ گفته بود. در این میان، بازی‌هایی که به موفقیت بزرگی نرسیده بودند، مثل دیز گان، به طور کلی از برنامه‌ی سونی حذف شده‌اند. اعضای استودیوی سازنده‌ی این بازی یعنی Bend Studios هم که در ابتدا قصد ساخت دیز گان ۲ را داشته، پس از لغو این پروژه برای مدتی برای کمک به ناتی داگ فرستاده می‌شوند. این موضوع هم به مذاق کارگردانان دیز گان خوش نمی‌آید و هر دو کارگردان این بازی یعنی «جف راس» و «جان گاروین» از سونی خارج می‌شوند.

طرفداران دیز گان پس از شنیدن این خبر، در توییتر سر و صدای زیادی به راه انداختند و از سونی خواستند تا دیز گان ۲ را بسازند. یکی از طرفداران در وب‌سایت Change.org شروع به جمع‌آوری امضا برای ساخت دیز گان ۲ کرده و همین حالا که مطلب را می‌نویسیم، توانسته است ۸۰ هزار امضا جمع کند. در توضیح این درخواست آمده است:

«میلیون‌ها طرفدار از سونی و پلی‌استیشن می‌خواهند که ساخت دیز گان ۲ را شروع کند. من هم از طرفداران می‌خواهم که این درخواست را امضا کنند. آن‌ها نباید این بازی شگفت‌انگیز را که داستانش کاملا به پایان نرسید را رها کنند.»

کارگردان دیز گان: اگر بازی را روز اول نخریدید، از نبود دنباله‌اش شکایت نکنید

صد البته که دیز گان با یک بازی شگفت‌انگیز فاصله‌ی زیادی داشت و پایان آن هم نه با هدف ساخت دنباله‌اش، بلکه به شکل باز و با هدف واگذر کردن به مخاطب و به وضوح در نتیجه‌ی ناتوانی در قصه‌نویسی طراحی شده بود. استودیوی سازنده‌ی بازی حتی نمی‌دانست برای بازی اول چه چیزی طراحی کند و چه قصه‌ای بنویسد، چه برسد به اینکه بخواهند ایده‌های بزرگی را برای قسمت بعد نگه دارند. و این‌ها را از خود نمی‌گوییم، بلکه این نکات را عینا سازندگان بازی در مصاحبه‌های هفته‌ی پیش خود گفتند.

راس و گاروین هر دو هفته‌ی گذشته با یک پادکست اینترنتی مصاحبه و درباره‌ی وضعیت ساخت دیز گان صحبت کردند. مشخصا گاروین در مصاحبه‌ی خود گفت که اگر طرفداران یک بازی را دوست دارند، باید آن را روز اول بخرند و نه در تخفیف و اشتراک‌های مختلف. جان گاروین گفته بود: «نظری دارم که شاید برای مخاطبان برنامه‌ات جالب باشد و ممکن است ناراحت‌شان هم کند. اگر یک بازی را دوست دارید، آن را با قیمت کاملش بخرید. نمی‌دانید چه تعداد گیمرهایی را دیده‌ام که می‌گویند آن بازی را در تخفیف خریدم، روی پلی‌استیشن پلاس گرفتم یا هر چیز دیگری.»

او ادامه می‌دهد: «اگر از یک بازی به هنگام عرضه‌اش حمایت نکردید، از اینکه دنباله‌اش ساخته نشد شکایت نکنید.»

ما هم در پاسخ به کارگردان دیز گان می‌گوییم که شما اگر بازی درست و درمان، جذاب و خوب بسازید، چیزی که دیز گان به هنگام عرضه از آن فرسنگ‌ها فاصله داشت، ما هم تمام تلاش خودمان را می‌کنیم حتی در این وضعیت اقتصادی، از آن در روز اول پشتیبانی و حمایت کنیم. دیز گان در همین ماه جاری میلادی به صورت رایگان روی پلی‌استیشن پلاس عرضه شده. بازی هم‌چنین ماه آینده روی کامپیوتر عرضه خواهد شد.

تاریخ عرضه‌ی نسخه‌ی کامپیوتر دیز گان مشخص شد

منبع: یوروگیمر

