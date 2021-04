گرن توریسمو در المپیک امسال حضور خواهد داشت

بازی‌های ویدیویی در این دهه‌ی اخیر به پدیده‌ای تبدیل شده‌اند که نادیده گرفتن آن‌ها دیگر امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان نقش آن‌ها را در جوامع کنونی نادیده گرفت. این اتفاق تا جایی پیش رفته که قرار است شاهد حضور این بازی‌ها در بزرگ‌ترین رویداد ورزشی جهان یعنی المپیک باشیم؛ اتفاقی که قرار است برای بازی معروف گرن توریسمو هم رخ دهد. اثری که توسط استودیو پولیفونی دیجیتال ساخته شده است.

کمیته‌ی بین‌المللی المپیک (IOC) به‌صورت رسمی اعلام کرده است که قصد دارد پیش از برگزاری المپیک توکیو، رویداد ورزشی مجازی جدیدی با نام «مجموعه مسابقات مجازی المپیک» (Olympic Virtual Series) برگزار کند. البته، این به معنای آن نیست که بازی‌های ویدیویی معروفی مثل لیگ‌ آو لجندز که در ای‌اسپورت حضور دارند، در المپیک شرکت داده خواهند شد، بلکه اتفاقی که قرار است بیفتد این است که کمیته‌ی بین‌المللی المپیک با ۵ فدراسیون بین‌المللی ورزشی قرارداد همکاری امضا کرده تا میزبان این مسابقات مجازی باشد.

نکته‌ی جالب که ممکن است برای بسیاری از گیمرها هیجان‌انگیز باشد، این است که بازی معروف و پرطرفدار اتومبیل‌رانی گرن توریسمو (Gran Turismo) در این مجموعه مسابقات حضور خواهد داشت. این مسابقات قرار است از تاریخ ۲۳ اردیبهشت (۱۳ مه) تا ۲ تیر (۲۳ ژوئن) برگزار شود. در زیر می‌توانید لیست ۵ فدراسیون ورزشی و همین‌طور ۵ بازی ویدیویی انتخاب‌شده‌ای که قرار است در این رویداد نقش داشته باشند، مشاهده کنید.

رشته‌ی اتومبیل‌رانی – فدراسیون بین‌المللی اتومبیل‌رانی (FIA) – بازی Gran Turismo

رشته‌ی دوچرخه‌سواری – اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری (UCI) – بازی Zwift

رشته‌ی بیسبال – کنفدراسیون جهانی بیسبال و سافت‌بال (WBSC)– بازی eBaseball Powerful Pro Baseball 2020

رشته‌ی قایق‌رانی بادبانی – فدراسیون جهانی قایقرانی بادبانی – بازی Virtual Regatta

رشته‌ی قایق‌رانی روئینگ – – فدراسیون جهانی قایقرانی روئینگ – بازی این رشته هنوز اعلام نشده است.

هنوز نکات زیادی را از «مجموعه مسابقات مجازی المپیک» و نحوه‌ی برگزاری آن نمی‌دانیم. مشخص نیست که قرار است چه افرادی در این مسابقات شرکت داده شوند یا اینکه نحوه‌ی ثبت‌نام و تلاش برای حضور در آن چگونه خواهد بود یا حتی نمی‌دانیم که جایزه‌ی تعیین‌شده برای این مسابقات چه خواهد بود؟ برای مثال، آیا به برنده‌ی مسابقات بازی گرن توریسمو مدال طلا داده خواهد شد؟ علاوه بر این‌ها، تاریخ برگزاری مسابقات هرکدام از این رشته‌ها هم مشخص نشده است. این‌ها بخشی از جزییاتی است که باید منتظر بمانیم تا کمیته‌ی بین‌المللی المپیک در آینده‌ی نزدیک درباره‌ی آن‌ها صحبت کند.

گرن توریسمو ۷ مثل شماره‌های قدیمی صدها ماشین خواهد داشت

مشخص است که محبوب‌ترین بازی میان آثار بالا که برای طرفداران بازی‌های ویدیویی کاملاً شناخته‌شده است، بازیGran Turismo است. این اولین باری است که یک بازی ویدیویی شبیه‌ساز اتومبیل‌رانی در المپیک حضور خواهد داشت. اما نکته‌ی جالب‌تری هم درباره‌ی این رشته‌ی به‌خصوص وجود دارد. هر چهار رشته‌ی دوچرخه‌سواری، بیسبال، قایق‌رانی بادبانی و قایق‌رانی روئینگ به‌صورت رسمی در المپیک‌های تابستانی حضور دارند و با این مسابقات قدیمی بیگانه نیستند اما قضیه برای اتومبیل‌رانی کمی متفاوت است. به غیر از المپیک سال ۱۹۰۰ که این رشته آن هم به‌صورت محدودی در المپیک حضور داشت، اتومبیل‌رانی سال‌های زیادی است که در میان رشته‌های ورزشی المپیک حضور ندارد. اکنون، قرار است در اولین دوره‌ی مسابقات مجازی المپیک، یک بازی ویدیویی با نام با محوریت اتومبیل‌رانی در این رویداد بزرگ ورزشی حضور داشته باشد و برای اولین بار نام خود را برای حضور اتومبیل‌رانی در المپیک ثبت کند.

آیا در دوره‌های آینده شاهد حضور رشته‌های ورزشی دیگری هم در این مسابقات مجازی خواهیم بود؟ فدراسیون‌های مثل فوتبال، بسکتبال، تنیس و تکواندو از گزینه‌هایی هستند که می‌توانند در این مسابقات شرکت کنند. کمیته‌ی بین‌المللی المپیک هم اعلام کرده که این فدراسیون‌ها از علاقه و تعهد خود برای شرکت در دوره‌های آتی این مسابقات خبر داده‌اند.

منبع: The Verge – Gt Planet

منبع متن: digikala