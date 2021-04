تاریخ عرضه‌ی بازی «اسکیت سیتی» (Skate City) برای کنسول‌ها و کامپیوتر مشخص شده است. این بازی موبایل که سال گذشته روی دستگاه‌های اپل عرضه شد، تا ده روز دیگر روی کنسول‌های نسل قبل و هم‌چنین کامپیوتر عرضه خواهد شد. از هفته‌ی آینده روی دو فروشگاه اپیک گیمز استور و نینتندو، پیش‌فروش بازی با تخفیف ۲۵ درصدی آغاز خواهد شد.

بازی اسکیت سیتی را سازندگان دو بازی موبایل معروف Alto’s Odyssey و Alto’s Adventure ساخته‌اند. از نظر روند هم کم و بیش با یک بازی در همان سبک طرف هستیم. بازی‌کننده‌ها در اسکیت سیتی شخصیتی برای خود می‌سازند و در محیط‌های شهری مختلف به اجرای حرکات با اسکیت‌برد مشغول می‌شوند.

بازی حس و حال آرامش بخش ساخته‌های قبلی سازندگان خود را حتی با شدت بیشتری در خود جای داده است و اسکیت‌سواری در آن بیشتر از آنکه جنبه‌ی امتیازی یا پیشرفت در مراحل را داشته باشد، با هدف دیدن تصاویر جذاب و گوش دادن به موسیقی‌های جذاب خود طراحی شده است. موسیقی متن بازی در سبک بیت‌های هیپ‌هاپ قدیمی نواخته شده و به خوبی روی محیط خاص و طراحی‌های بصری آن نشسته است.

البته که بازی حالت‌های مختلفی دارد و می‌توان مراحل سخت و چالش‌برانگیزی را هم در آن به پایان رساند. امتیازهایی که به هنگام بازی کسب می‌کنید برای آزاد کردن اسکیت‌بردهای جدید یا لباس و کفش و کلاه و چیزهایی از این قبیل استفاده می‌شوند. بازی حتی حالتی دارد که در آن می‌توانید اسکیت‌سواری و اجرای حرکات خود را ضبط کنید، دوربین را تغییر دهید و یک کلیپ از حرکاتی که اجرا کرده‌اید، بسازید.

اسکیت سیتی تابستان سال گذشته به صورت انحصاری روی پلتفرم اپل آرکید عرضه شد و یکی از بهترین بازی‌های این سرویس اشتراکی به هنگام راه‌اندازی آن بود.

اسکیت سیتی در روز ۶ می روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴، نینتندو سوییچ و کامپیوتر عرضه می‌شود. نسخه‌ی کامپیوتر بازی از طریق هر دو فروشگاه استیم و اپیک گیمز استور برای خرید قابل تهیه خواهد بود.

می‌توانید در ادامه تریلر جدیدی که برای اعلام تاریخ انتشار اسکیت سیتی منتشر شده است را ببینید.

