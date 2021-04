قسمت دوم بازی Oxenfree برای کامپیوتر و سوییچ معرفی شد

استودیوی بازی‌سازی «نایت اسکول» از ساخت دنباله‌ی بازی ترسناک Oxenfree خبر داده است. داستان این بازی مستقل که چند سالی است از عرضه‌ی آن می‌گذرد، در دنباله‌ی مستقیم آن به نام Oxenfree 2: Lost Signals ادامه خواهد یافت. زمان عرضه‌ی مشخصی برای این بازی در نظر گرفته نشده، اما گفته شده است که می‌توانیم در سال جاری میلادی و روی پلتفرم‌های کامپیوتر و نینتندو سوییچ انتظار عرضه‌ی آن را داشته باشیم.

بازی Oxenfree یکی از تجربه‌های متفاوت سبک ترسناک در چند سال گذشته است. بازی از دید چند شخصیت مختلف دنبال می‌شود که همگی به جزیره‌ای ناشناخته آمده‌اند و درگیر داستان‌های مختلف ساکنان مرده‌ی این جزیره می‌شوند. یکی از نکات جذاب Oxenfree، به عنوان یک بازی مستقل، چگونگی شکل‌گیری دیالوگ‌هاست. شخصیت‌های بازی در همه حال مشغول رفت و آمد و صحبت با یکدیگر هستند، آن هم در حالی که ما به عنوان بازی‌کننده، جریان دیالوگ‌ها را انتخاب می‌کنیم. بدون هیچ وقفه‌ای و با توجه به انتخاب‌های ما، دیالوگ‌ها ادامه پیدا می‌کنند و روند داستان تغییر پیدا می‌کند. صد البته که بازی صداگذاری شگفت‌انگیزی دارد که به زنده شدن شخصیت‌هایش، که حتی چهره‌ی آن‌ها را هم نمی‌بینیم، کمک بزرگی کرده است.

دنباله‌ی این بازی یعنی Oxenfree 2 پنج سال پس از وقایع بازی اصلی روی می‌دهد. شخصیتی جدید به نام «رایلی»، شخصیت اصلی قصه خواهد بود. رایلی که یک پژوهشگر محیط زیست است، به شهر کودکی خود بازمی‌گردد تا سیگنال‌های رادیویی عجیبی را بررسی کند. سیگنال‌های رادیویی، عامل اصلی پیش‌برنده‌ی داستان در قسمت اول این بازی بودند و ارواح از طریق آن‌ها با شخصیت‌های بازی ارتباط برقرار می‌کردند.

اطلاعات بیشتری از بازی ارایه نشده و نمی‌دانیم که دقیقا چه ارجاعاتی قرار است به قسمت اول Oxenfree در این دنباله وجود داشته باشد. نه‌تنها بازی اصلی را می‌توان به چند صورت مختلف تمام کرد، بلکه تمام شخصیت‌ها ممکن است زنده بمانند یا بمیرند. اینکه دقیقا چگونه در Oxenfree 2، به عنوان دنباله‌ای مستقیم برای قسمت اول، با این موضوع برخورد شده و کدام پایان از سوی سازندگان اصلی قلمداد شده، مشخص نیست.

استودیوی نایت اسکول، در فاصله‌ی بین قسمت اول و دوم Oxenfree دو بازی دیگر هم ساخته است. یکی از آن‌ها به نام Afterparty از نظر گیم‌پلی روندی مشابه با همین بازی‌ها دارد، ولی داستانی کمدی و بامزه تعریف می‌کند و ساخته‌ی دیگر آن‌ها، یک بازی موبایل بر اساس سریال مستر ربات بوده است.

می‌توانید در ادامه تریلر رونمایی بازی Oxenfree 2: Lost Signals را ببینید. تا پایان سال می‌توانید انتظار عرضه‌ی بازی را داشته باشید.

