یکی دو سالی از آخرین باری که درباره‌ی جدیدترین شماره‌ی سری بازی‌های Tales of شنیدیم، می‌گذرد. بازی Tales of Arise به عنوان جدیدترین شماره‌ی این مجموعه بازی‌ها با تریلر و گیم‌پلی تازه‌ای نمایش داده شده است. شرکت باندای نامکو هم‌چنین تاریخ عرضه‌ی آن و پلتفرم‌های نهایی بازی را مشخص کرده است. تابستان امسال می‌توانیم انتظار عرضه‌ی Tales of Arise را روی کنسول‌های نسل قدیمی و نسل جدید و هم‌چنین کامپیوتر داشته باشیم.

بازی Tales of Arise دو سال پیش همزمان با «الدن رینگ» رونمایی شد. دقیقا یکی دو روز پیش از رونمایی رسمی بازی، اطلاعات و تصاویری از آن به بیرون درز کردند و متوجه شدیم که با یک بازی کاملا متفاوت در سری بازی‌های Tales of طرف هستیم. چه از نظر گرافیکی و چه از نظر روند، بازی Tales of Arise تکامل و جهشی بزرگ برای این مجموعه بازی‌های نقش‌آفرینی محسوب می‌شود.

از نظر روند، به جای مبارزات معمول این سری بازی‌ها که ادغامی از سیستمی اکشن و نوبتی است، با یک سیستم متفاوت طرف هستیم. بازی روندی بسیار اکشن‌تر پیدا کرده است و ورود و خروج به مبارزات، مثل نقش‌آفرینی‌های معمول ژاپنی، از آن حذف شده است. البته که حرکات ویژه، مهارت‌های مختلف و آرت‌ها مثل قسمت‌های قبل این سری هنوز هم در Tales of Arise وجود دارند. دو حرکت جدید که برای اولین بار به مبارزات این سری اضافه شده‌اند، یکی «بوست اتک» و دیگری «بوست استرایک» است. در حرکت اول، با کمک گرفتن از یکی از اعضای گروه، حمله‌ای خاص را اجرا می‌کند و با اینکه می‌توان هر چند بار آن را در یک مبارزه اجرا کرد، ولی اجرای این حمله تعدادی پیش‌نیاز لازم دارد. حرکت دیگر، تمام‌کننده‌های جدیدی است که در صورت خالی کردن خط سلامتی دشمن به مقدار مشخصی اجرا می‌شوند. این حملات تمام‌کننده، با توجه به تیمی که از شخصیت‌های مختلف برای خود تنظیم کرده‌اید، فرق می‌کنند.

نکته‌ی جالب‌تر در Tales of Arise شاید طراحی‌های بصری آن باشد. بسیار تلاش شده است تا بازی از نظر بصری سبک و سیاقی شبیه به نقاشی‌های آبرنگ پیدا کند. چه محیط‌های بازی و چه شخصیت‌ها، به لطف یک فیلتر گرافیکی خاص با سبکی شبیه به نقاشی‌های زنده نمایش داده می‌شوند. این موضوع ظاهر خاص و متفاوتی به Tales of Arise داده است.

در کنار نمایش دوباره‌ی بازی و اعلام تاریخ انتشار آن، تهیه‌کننده‌ی Tales of Arise در بیانیه‌ی خبری اعلام شده همچنین کمی درباره‌ی دیدگاهشان برای این بازی صحبت کرده است. طبق گفته‌ی «یوسکه تومیزاوا»، آن‌ها با این بازی می‌خواهند عصر جدیدی را برای مجموعه‌ی Tales of رقم بزنند: «می‌خواهیم Tales of Arise نمایانگر نقطه‌ی شروع جدیدی برای سری بازی‌های Tales of باشد. این بازی کارگردانی هنری کاملا جدیدی دارد. تا جای ممکن بیشترین استفاده را از آنریل انجین کرده و به کمک شیدر جدیدی که مختص این بازی ساخته‌ایم، تمام تلاش‌مان را کرده‌ایم تا بیشترین کیفیت گرافیکی ممکن را ارایه دهیم و کاری کنیم بازی‌کننده‌ها احساس کنند در یک نقاشی هستند. این بازی هم‌چنین داستانی برای مخاطب بزرگسال دارد و به موضوعات سنگین‌ترین نسبت به قسمت‌های قبلی می‌پردازد.»

پیش از این بازی برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر معرفی شده بود، اما باندای نامکو کنسول‌های نسل جدید را هم به لیست پلتفرم‌هایی که Tales of Arise روی آن عرضه می‌شود، اضافه کرده است. خریداران نسخه‌ی کنسول‌های نسل قبل بازی، می‌توانند بازی خود را از روی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان به صورت رایگان و بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به نسخه‌ی نسل بعد روی پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ارتقا دهند. نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ هم‌چنین از قابلیت‌های دسته‌ی این کنسول کاملا استفاده می‌کنند. گفته شده که اجرا حرکات مختلف با دسته‌ی دوال‌سنس، حس کاملا متفاوتی را به بازی‌کننده منتقل می‌کند و حتی حس ناشی از اجرای یک جادوی صاعقه با حس اجرای یک جادوی آتش کاملا متفاوت است.

مشخصا حرفی از نحوه‌ی اجرای بازی روی کنسول‌های مختلف و عملکرد آن زده نشده، اما گفته شده که بازی روی کنسول‌ها دو حالت «گرافیک» و «پرفورمنس» خواهد داشت. همانطور که انتظار می‌رود، بازی روی حالت گرافیک با وضوح تصویر ۴K و فریم‌ریت پایین‌تر اجرا می‌شود و روی حالت پرفورمنس سرعت اجرایی برابر با ۶۰ فریم دارد. احتمالا این مشخصات مربوط به ایکس‌باکس وان ایکس و پلی‌استیشن ۴ پرو است و روی کنسول‌های نسل جدید هر دو قابلیت اجرای ۴K و سرعت ۶۰ فریم همزمان ارایه خواهند شد.

طبق گفته‌ی تهیه‌کننده‌ی بازی، مراحل ساخت Tales of Arise به خوبی پیش می‌روند و حتی با در نظر گرفتن مشکلات فعلی ساخت بازی‌ها، او انتظار ندارد تا تاخیری در زمان عرضه‌ی بازی به وجود بیاید. او هم‌چنین اضافه کرده است که تعداد زیادی شخصیت فرعی در بازی وجود دارند که هیچ حرفی از آن‌ها زده نشده و با نزدیک شدن به زمان عرضه‌ی بازی، این شخصیت‌ها را هم که قرار است به گروه شخصیت اصلی بپیوندند، معرفی خواهند کرد.

بازی Tales of Arise در روز ۱۰ سپتامبر روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس سری، پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵ و کامپیوتر عرضه خواهد شد.

می‌توانید در ادامه تریلر جدید بازی و حدود ده دقیقه گیم‌پلی از آن را تماشا کنید. تعدادی تصویر جدید هم از آن در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم.

تریلر اعلام تاریخ انتشار Tales of Arise:

گیم‌پلی Tales of Arise:

