به عنوان یکی از بهترین اکشن‌های اول شخص چند سال اخیر، تایتان‌فال ۲ آن‌طور که باید از سوی گیمرها تحویل گرفته نشده است. منتقدان و آن‌هایی که بازی را تجربه کرده‌اند، چپ و راست از تایتان‌فال ۲ تعریف می‌کنند، اما سرورهای بازی معمولا حسابی خالی است. به لطف معرفی شخصیت جدید ایپکس لجندز، بازی دیگر استودیوی ریسپاون که در دنیای تایتان‌فال جریان دارد، جمعیت زیادی از گیمرها به بازی کردن تایتان‌فال ۲ بازگشته‌اند.

بیشتر صحبت‌هایی که حول تایتان‌فال ۲ شکل می‌گیرند، معمولا به بخش تک‌نفره و داستانی آن اشاره دارند. بخش داستانی بازی یکی از بهترین تجربه‌های اکشن اول شخص اخیر است و چه از نظر مکانیک‌های تیراندازی و چه از نظر طراحی مراحل، بازی شگفت‌انگیزی به گیمر ارایه می‌دهد. با این حال، بخش داستانی بازی چند ساعتی بیشتر دوام نمی‌آورد و مثل اکثر بازی‌های اکشن اول شخص، بخش چند نفره‌ و آنلاین تایتان‌فال ۲ است که بیشترین حجم محتوا را مقابل مخاطب می‌گذارد. بخش چند نفره‌ی تایتان‌فال ۲ عالی است، اما در طول چند سال گذشته تعداد بازی‌کننده‌های آن بسیار کم بوده‌اند و معمولا پیدا کردن یک بازی در آن، معطلی زیادی را با خود به همراه دارد.

با این حال، اخیرا جمعیت زیادی از گیمرها به بازی کردن تایتان‌فال ۲ روی آورده‌اند و این موضوع، بدون شک به معرفی شخصیت جدید ایپکس لجندز بازمی‌گردد. همانطور که می‌دانید، ایپکس لجندز در دنیای تایتان‌فال ۲ قرار دارد و شخصیت جدیدی که برای این بازی معرفی شده، مستقیما به یکی از ضد قهرمان‌های تایتان‌فال ۲ ارتباط دارد. این قهرمان جدید که «والکری» نام دارد، دختر یکی از خلبانان تایتان است که در طول داستان تایتان‌فال ۲ با او مبارزه می‌کنید.

پیش از معرفی این شخصیت، شایعات می‌گفتند که قابلیت ویژه‌ی او، امکان احضار یک تایتان بزرگ برای چند ثانیه است. شاید این موضوع هم روی محبوبیت تازه‌ی تایتان‌فال ۲ تاثیر گذاشته باشد، ولی این شایعه ظاهرا واقعیت ندارد و قابلیت ویژه‌ی والکری، پرتاب خود و هم‌تیمی‌هایش به آسمان است.

همین حالا که این مطلب را می‌نویسیم، بیش از ده هزار نفر در استیم مشغول بازی کردن تایتان‌فال ۲ هستند. این رقم دیروز نزدیک به ۱۷ هزار نفر بود. این بیشترین تعداد بازی‌کننده‌ی همزمانی است که تا به حال تایتان‌فال ۲ در استیم داشته است. البته که باید اضافه کنیم بازی بهار سال گذشته برای اولین بار به استیم آمد و مطمئن به هنگام عرضه‌ی ابتدایی آن و با در نظر گرفتن بازی‌کننده‌های روی کنسول، آمار بازی‌کننده‌های همزمان بسیار بیشتر بوده است. اما افزایش بازی‌کننده‌های استیم تایتان‌فال ۲ به خودی خود نشان از محبوبیت بازی دارد و تنها آماری است که می‌توانیم مستقیما به آن دسترسی داشته باشیم. با این حال، فقط هم آمار بازی‌کننده‌های استیم نیست و تعداد استریم‌های تایتان‌فال ۲ هم افزایش پیدا کرده است.

اگر طرفدار تایتان‌فال ۲ هستید و بازی را در اختیار دارید، الآن زمان مناسبی است تا آن را دوباره نصب و شروع به بازی کردن بخش آنلاین شگفت‌انگیزش کنید.

منبع: RockPaperShotgun

منبع متن: digikala