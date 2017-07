از صحبت‌های مدیرعامل استودیوی CI Games، تا دلایل خروج تهیه‌کننده Lords of The Fallen از تیم سازنده نسخه دوم… دنباله Lords of The Fallen عنوانی که شبیه سری Dark Souls است، همچنان در دستور کار قرار دارد. اما درحال حاضر سازنده بازی استودیوی CI Games “تیم کوچکی” را برای توسعه این عنوان اختصاص داده، و نشان‌دهنده عدم عرضه بازی به این زودی‌ها […]

دنباله Lords of The Fallen عنوانی که شبیه سری Dark Souls است، همچنان در دستور کار قرار دارد. اما درحال حاضر سازنده بازی استودیوی CI Games “تیم کوچکی” را برای توسعه این عنوان اختصاص داده، و نشان‌دهنده عدم عرضه بازی به این زودی‌ها می‌باشد. مدیرعامل استودیوی CI Games آقای مارک تیمینسکی (Marek Tyminski) در مصاحبه‌ای با وب‌سایت Eurogamer بیان نمود:

Lords of The Fallen 2 قطعا در دستور کار استودیو قرار دارد و قطعا عنوانی فوق‌العاده خواهد بود. جدیت ما برای ساخت آن بسیار بالا است.

تیمینسکی همچنین اذعان کرد که استودیوی آن‌ها قرار نیست عنوانی نیمه‌کاره و ضعیف تحویل بازار دهد، به تیم سازنده زمان موردنیاز برای دستیابی به “بهترین کیفیت” داده خواهد شد.

در سال ۲۰۱۵ بود که آقای تیمینسکی اعلام کرد امیدوار است ادامه عنوان Lords of The Fallen در سال ۲۰۱۷ منتشر شود، اما گویا این اتفاق نخواهد افتاد.

من نمی‌گویم که ادامه Lords of The Fallen چندسال دیگر عرضه می‌شود. ما زمان زیادی صرف ساخت آن نمودیم. ما به‌دنبال جمع‌آوری تیمی از افراد مناسب هستیم که بتوانند باهم برروی بازی کار کنند، و هنگامی که تمامی امکانات فراهم شدند، قطعا مطمئن خواهیم شد که چه انتظاراتی از آن‌ها داشته باشیم.

در این مصاحبه نیز آقای توماس گپ (Tomasz Gop) تهیه‌کننده نسخه اول Lords of The Fallen و دنباله آن – پیش از ترک پروژه در سال ۲۰۱۵ – حضور داشت. او اعلام نمود که کاملا از استودیو جدا نشده و دلیل کناره‌گیری خود از پروژه ساخت نسخه بعدی Lords of The Fallen را: “تقلیل نیرو استودیو جهت کاهش کارکنان، بودجه و رویکرد کسب و کاری” بیان کرد. آقای گپ هم‌اکنون در استودیوی Destructive Creations استودیوی سازنده عنوان بحث‌ برانگیز Hatred، مشغول بکار است.

فعلا باید منتظر ماند و دید در آینده چه اخباری در این رابطه منتشر خواهند شد. آخرین ساخته استودیوی CI Games عنوان Sniper: Ghost Warrior 3 است که در تاریخ ۲۵ آپریل (۵ اردیبهشت) برای پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه شد.

منبع متن: gamefa