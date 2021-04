در سال ۲۰۱۰ کسی حتی کوچک‌ترین شانسی قائل نمی‌شد که روزی قسمت اول بازی Nier پاسخ شایستگی خود را دریافت کند و روزی صدرنشین آمار فروش هفتگی بازی‌ها در انگلستان شود.

بازی Nier Replicant ابتدا در سال ۲۰۱۰ منتشر شد و علی‌رغم اینکه طرفداران خاص خودش را پیدا کرد و از داستان و موسیقی متن آن فو‌ق‌العاده‌ای هم بهره می‌برد، اما به خاطر بعضی از مشکلاتی که در ساختار گیم‌پلی و مبارزات در خود می‌دید، نتوانست مورد استقبال خوبی قرار گیرد و هم از سوی منتقدان با بازخورد متوسطی روبه‌رو شد و هم فروش بدی را تجربه کرد. اکنون که حدود ۱۱ سال از انتشار آن بازی سپری شده و نسخه‌ی بازسازی‌شده‌ی آن با نام کامل Nier Replicant ver.1.22474487139 عرضه شده است، این بازی توانسته در هفته‌ی اول انتشارش در صدر پرفروش‌ترین بازی‌های این هفته‌ی انگلستان قرار گیرد.

بازی Nier Replicant توانسته با پشت سر گذاشتن بازی فیفا ۲۱ این جایگاه را به دست آورد. البته، فروش فیزیکی نسخه‌ی بازسازی‌شده‌ی بازی Nier Replicant نسبت به بازی Nier Automata که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد، حدود ۵۰ درصد کمتر بوده است.

نکته‌ی جالب دیگر اینجاست که بخش اعظمی از فروش فیزیکی Nier Replicant یعنی حدود ۸۹ درصد از آن روی کنسول پلی‌استیشن ۴ و فقط ۱۱ درصد روی کنسول ایکس باکس وان بوده است. فروش دیجیتالی در این آمار محاسبه نشده است.

به‌صورت کلی، با هفته‌ی نسبتاً آرامی مواجه بوده‌ایم. در این هفته فقط ۱۳۷ هزار نسخه بازی فیزیکی در انگلستان فروش رفته است. فروش بازی‌ها به حدی کم بوده که حتی یکی از بازی‌های کامپیوترهای شخصی یعنی بازی فوتبال منیجر ۲۰۲۱ هم در میان ۱۰ بازی پرفروش هفته قرار گرفته است. این در حالی است که همه می‌دانیم اکثر فروش بازی‌های کامپیوتر به‌صورت دیجیتالی انجام می‌شود. فوتبال منیجر ۲۰۲۱ با افزایش ۶۶ درصدی فروش در رتبه‌ی ششم این لیست قرار گرفته است. این بازی در این هفته با تخفیف قیمت مواجه شده بود و با قیمت ۲۰ پوند در فروشگاه‌ها انگلستان در دسترس علاقه‌مندان قرار داشت. همین موضوع باعث شد که این افزایش فروش حاصل شود.

همچنین بازی MotoGP 21 که این هفته منتشر شد، توانسته در جایگاه نوزدهم لیست پرفروش‌ترین بازی‌های انگلستان قرار گیرد. ۳۷ درصد فروش بازی روی کنسول پلی‌استیشن ۵ و ۳۱ درصد آن روی کنسول پلی‌استیشن ۴ صورت گرفته است.

بازی Super Mario 3D World + Bowser’s Fury با ۲۴ درصد کاهش فروش در مکان سوم این جدول قرار گرفته است و به دنبال آن بازی انیمال کراسینگ با ۳۰ درصد کاهش فروش نسبت به هفته‌ی قبل رتبه‌ی چهارم لیست را از آن خود کرده است. «ماریو کارت ۸: دلوکس» هم با ۲۱ درصد کاهش فروش در جایگاه پنجم قرار گرفته است تا رتبه‌ی سوم تا پنجم لیست در اختیار بازی‌های انحصاری نینتندو سوییچ قرار داشته باشد. این در حالی است که رتبه‌ی ششم هم در اختیار نسخه‌ی نینتندو سوییچ بازی ماینکرفت است.

از آن‌سو، بازی مانستر هانتر رایز که برای ۵ هفته‌ی متوالی در میان ۱۰ بازی پرفروش انگلستان قرار داشت، بالاخره با ۲۸ درصد کاهش فروش نسبت به هفته‌ی قبل، این هفته به جایگاه یازدهم سقوط کرده است.

بازگشت پلی‌استیشن ۵ به بازار رشد بزرگ فروش بازی‌های آن را رقم زد

اگرچه این هفته‌ به غیر از بازی Nier Replicant تقریباً هفته‌ی کم سروصدایی بود، اما هفته‌ی آینده اوضاع دگرگون خواهد شد. دو بازی مهم در هفته‌ی آینده عرضه خواهند شد. اولین بازی، بازی Returnal است که به‌صورت انحصاری برای کنسول نسل نهمی پلی‌استیشن ۵ عرضه خواهد شد و دیگری بازی New Pokémon Snap است که قرار است به‌صورت انحصاری برای کنسول نینتندو سوییچ به انتشار برسد.

در زیر می‌توانید لیست ۱۰ بازی پرفروش این هفته را مشاهده کنید.

رتبه‌ی هفته‌ی قبل رتبه‌ی این هفته نام بازی بازی جدید ۱ Nier Replicant ver.1.22474487139 ۱ ۲ FIFA 21 ۳ ۳ Super Mario 3D World + Bowser’s Fury ۲ ۴ Animal Crossing: New Horizons ۴ ۵ Mario Kart 8: Deluxe ۵ ۶ Minecraft (نسخه‌ی نینتندو سوییچ) ۶ ۷ Grand Theft Auto 5 ۱۰ ۸ Football Manager 2021 ۱۲ ۹ Ring Fit Adventure ۹ ۱۰ Cyberpunk 2077

