ماه گذشته سونی بالاخره دسترسی نسخه‌ی تحت وب پلی‌استیشن استور قدیمی خود را از کار انداخت و مشخص شد که بازیکنان از این طریق نمی‌توانند به این فروشگاه دیجیتالی که شامل بازی‌های پلی‌استیشن ویتا و پلی‌استیشن ۳ بود، دسترسی پیدا کنند. با این وجود، به نظر می‌رسد که چاره‌ی تازه‌ای برای این کار پیدا شده و هنوز دسترسی به آن به‌صورت کامل قطع نشده است.

طبق بررسی‌های انجام‌شده، شما می‌توانید از طریق یک پلاگین مرورگرهای اینترنتی برای بار دیگر به نسخه‌ی قدیمی پلی‌استیشن استور از طریق مرورگرهای خود دسترسی پیدا کنید. همان‌طور که به احتمال زیاد می‌دانید، سونی چندی پیش از تصمیم خود مبنی بر بستن کامل فروشگاه دیجیتال پلی‌استیشن ۳ و پلی‌استیشن ویتا عقب‌نشینی کرد. این پلاگین باعث می‌شود که علاوه بر خود کنسول‌ها، با این ترفند همچنان مراجعه به نسخه‌ی قدیمی فروشگاه دیجیتال پلی‌استیشن روی مرورگرهای اینترنتی امکان‌پذیر باشد. این اتفاق می‌تواند خبر بسیار خوبی برای طرفداران بازی‌های این کنسول‌ها باشد.

این پلاگین که با نام Valkyrie PS Store از طریق مرورگر فایرفاکس در دسترس است، امکان استفاده‌ی مجدد از نسخه‌ی قدیمی تحت وب پلی‌استیشن استور را به‌صورت مجدد فراهم می‌کند. Valkyrie نسخه‌ای از پلی‌استیشن استور است که قبل از عرضه‌ی پلی‌استیشن ۵ از آن استفاده می‌شد. اگر نخواهید که از طریق خود کنسول‌های پلی‌استیشن ۳ و پلی‌استیشن ویتا از پلی‌استیشن استور استفاده کنید، این تنها راهی است که می‌توانید با مرورگر اینترنتی به آن دسترسی داشته باشید. علاوه بر این، پلاگین اشاره‌شده کار شما را برای جستجو و پیدا کردن بازی‌ها راحت‌تر می‌کند. یعنی اگر با نسخه‌ی جدید پلی‌استیشن استور راحت‌ نیستید، این پلاگین می‌تواند برای شما مفید واقع شود. در واقع، اگر شما در پلی‌استیشن استور فعلی تحت وب بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن ویتا را جستجو کنید، هیچ نتیجه‌ای برای شما نمایش داده نخواهد شد.

عقب‌نشینی سونی؛ پلی‌استیشن استور PS3 و PS Vita تعطیل نخواهد شد

کاربری با نام Chris Glass با اشاره به کار این پلاگین در توییتر نوشته است: «نسخه‌ی قدیمی تحت وب پلی‌استیشن کاملاً از کار نیافتاده است و آن‌ها فقط از شر چند فایل HTML خلاص شده‌اند تا از دسترسی شما به API دستگاه جلوگیری کنند. به همین خاطر، یک نفر پلاگینی برای فایرفاکس ساخته است تا پلی‌استیشن استور قدیمی را بازیابی کند.»

اگر سونی به تصمیم قبلی خود پافشاری می‌کرد و فروشگاه دیجیتالی ویتا و پلی‌استیشن ۳ را به‌صورت کامل از کار می‌انداخت، این پلاگین تقریباً خاصیت خود را از دست می‌داد. با این حال، خوشبختانه عقب‌نشینی کردن سونی از تصمیم خود باعث شده که همچنان طرفداران بتوانند از این طریق به فروشگاه‌ دیجیتالی قدیمی سونی دسترسی داشته باشند. البته، این فقط برای پلی‌استیشن ۳ و پلی‌استیشن ویتا صادق است و همان‌طور که سونی هم اشاره کرده بود، فروشگاه‌ دیجیتالی پلی‌استیشن پرتابل (پی‌اس‌پی) در ماه ژوئیه بسته خواهد شد و به همین خاطر این پلاگین برای بازی‌های این کنسول کارایی نخواهد داشت.

منبع: Gamespot

