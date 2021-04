طبق آگهی استخدام جدیدی که منتشر شده است، به نظر می‌رسد که استودیو «ریسپاون اینترتینمنت» در مراحل اولیه توسعه‌ی یک بازی ویدیویی کاملاً جدید به سر می‌برد.

استودیو ریسپاون یکی از موفق‌ترین و بهترین استودیوهای شرکت الکترونیک آرتس در سال‌های اخیر بوده است که همواره با آثار خود توانسته توجه‌های بسیاری را به خود جلب کند. آثار اخیر آن‌ها از جمله بازی Titanfall، Star Wars Jedi: Fallen Order و همچنین Apex Legends همگی از آن آثاری بود‌ه‌اند که هم منتقدان و هم بازیکنان به‌خوبی از آن‌ها استقبال کردند. حال با توجه به این آگهی، به نظر می‌رسد که آن‌ها از پایه مشغول ساخت یک عنوان کاملاً جدید هستند.

با توجه به توییت جدید وینس زامپلا (Vince Zampella)، مدیر استودیو ریسپاون اینترتینمت، از این خبر آگاه شده‌ایم. او توییتی را که در آن اعلام شده بود استودیو ریسپاون در حال استخدام نیروهای جدیدی برای تیم کوچکی در این استودیو است، بازتوییت کرده است و به علاقه‌مندان اعلام کرده که به‌زودی به آن‌ها بپیوندند. در این توییت اعلام شده که آن‌ها روی یک عنوان کاملاً جدید (IP جدید) کار می‌کنند. این تیم کوچک فعلاً از ۵ نفر تشکیل شده است و به دنبال جذب یک کد نویس است تا اعضای خود را به عدد شش برساند. مدیر استودیو ریسپاون در توییت خود نوشته است: «به دنبال یک فرصت شغلی جدید و هیجان‌انگیز هستید؟ با پروژه‌ی جدید ریسپاون، روی چیزهای بسیار شگفت‌انگیزی کار می‌کنیم. در اوایل کار به ما بپیوندید.»

همان‌گونه که در توییت زامپلا می‌توانید ببینید، اعلام شده که این پروژه‌ی جدید در مراحل اولیه توسعه‌ی خود به سر می‌برد و همان‌طور که از تعداد افراد این تیم کوچک مشخص است، آن‌ها به‌تازگی کار خود را روی این پروژه آغاز کرده‌اند و از همین رو به دنبال استخدام نیروهای دیگری هستند. نکته‌ی مهم دیگر این است که آن‌ها روی یک IP جدید کار می‌کنند. این یعنی پروژه‌ی اشاره‌شده قرار نیست بازی تایتان‌فال ۳ باشد؛ دنباله‌ای که طرفداران مدت زیادی است که در انتظار معرفی آن هستند. به همین ترتیب، شانس اینکه این پروژه‌ دنباله‌ی بازی Star Wars Jedi: Fallen Order باشد، از بین می‌رود. البته، باید این نکته را ذکر کنیم که این پروژه در مراحل اولیه ساخت خود به‌ سر می‌برد و به احتمال زیاد این استودیو در حال حاضر روی پروژه‌های دیگری هم کار می‌کند و این یعنی احتمال ساخت دنباله‌ی آثار اشاره‌شده در قالب پروژه‌های دیگری همچنان وجود دارد.

به نظر نمی‌رسد که حتی این پروژه اثر جدیدی در جهان بازی‌هایی مثل «تایتان‌فال» یا «استاروارز جدای: فالن اردر» باشد، زیرا در آگهی اصلی نوشته ‌شده که این پروژه یک عنوان کاملاً جدید خواهد بود که قرار است از پایه ساخته شود. با توجه به آثار درخشان استودیو ریسپاون در سال‌های اخیر مشتاق هستیم که ببینیم آن‌ها در نسل نهم کنسول‌های خانگی و در سا‌ل‌های آتی چه برنامه‌هایی را در نظر دارند و می‌خواهند چه آثار جدیدی را برای بازیکنان خلق کنند.

