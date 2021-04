نیمار جونیور به فورتنایت اضافه شد

نیمار جونیور، ستاره‌ی مشهور فوتبال تیم ملی برزیل و تیم باشگاهی پاری سن ژرمن، این هفته به بازی پرطرفدار و محبوب فورتنایت پیوست.

خبر اضافه شدن اسکین نیمار جونیور به بازی فورتنایت مدت‌ها قبل و با معرفی فصل جدید این اثر اعلام شده بود اما بالاخره مدتی پیش این اتفاق تحقق یافت و اکنون طرفداران می‌توانند در بازی فورتنایت به اسکین ویژه‌ی این بازیکن حرفه‌ای فوتبال دسترسی داشته باشند. بتل‌پس اسکین نیمار در قالب آپدیت شماره‌ی ۱۶.۳۰ بازی منتشر شده است.

لباس نیمار بخش مهمی را از فصل ششم فورتنایت تشکیل داده است. با این حال، برای دسترسی به لباس او بازیکنان باید چالش‌هایی را هم پشت سر بگذارند. اکنون که او به بازی اضافه شده، این چالش‌ها قابل انجام هستند. طبق اعلام شرکت اپیک گیمز، این چالش‌ها در قالب مأموریت‌هایی از سوی این فوتبالیست معروف درون جزیره‌ی بازی فورتنایت در دسترس خواهد بود. شرکت در این مأموریت‌ها پاداش‌های مختلفی را به شما می‌دهد اما برای دستیابی به اسکین ویژه‌ی نیمار، شما باید ۵ تا از این مأموریت‌ها را به اتمام برسانید. در کنار اسکین اصلی، اپیک گیمز یک اسکین ویژه‌ی دیگر که بر اساس لباس نمادین زرد، آبی و سبز تیم ملی فوتبال برزیل طراحی شده است، برای بازیکنان در نظر گرفته است. البته، آیتم‌هایی هم در رابطه با نیمار و تیم پاری سن ژرمن در بازی وجود دارد. در واقع، به‌صورت کلی چهار اسکین با توجه به این فوتبالیست معروف وجود دارد که ۲ تا از این اسکین‌ها بر اساس پیراهن فوتبال است و ۲ تای دیگر بر اساس Power Rangers طراحی شده است.

اگرچه اضافه شدن اسکین نیمار به فورتنایت در نوع خود اتفاق بسیار عجیبی است، اما دلیل آن را می‌توان متوجه شد. البته، این پرسش بیش‌وکم می‌تواند برای دیگر کراس‌اورهای معروف بازی فورتنایت هم صدق کند. مشخص است که نیمار ستاره‌ی بزرگ و محبوبی است که طرفداران زیادی را میان علاقه‌مندان به فوتبال دارد و همین موضوع می‌تواند برخی از این طرفداران را به بازی فورتنایت جذب کند و باعث شود که آن‌ها بتل‌پس فصل جدید این بازی را که شامل اسکین نیمار هم می‌شود، خریداری کنند. این یعنی ممکن است قشر تازه‌ای به خاطر این اتفاق حداقل برای دوره‌ای به جمع بازیکنان این بازی اضافه شوند.

چند مدت پیش بود که شرکت اپیک گیمز به‌صورت رسمی از فصل ششم بازی فورتنایت رونمایی کرد. این فصل جدید امکانات جدیدی را به بازی اضافه کرده و در نقشه‌ی خود چیزهای تازه‌ای را گنجانده است. یکی از نکات تازه و خاص این فصل این است که می‌توانید شاهد حضور و پرسه زدن حیوانات وحشی و اهلی متفاوتی در نقشه‌ی بازی باشید. با این حال، اسکین نیمار تنها چیزی نیست که با دریافت بتل‌پس بازی به آن دسترسی خواهید داشت. همچنان کراس‌اور با بازی‌ها یا آثار متفاوت از رسانه‌های دیگر نقش مهمی را در این فصل ایفا می‌کنند. برای مثال، یکی از این کراس‌اورها حضور لاراکرافت، قهرمان معروف سری بازی توم ریدر، در این فصل خواهد بود.

فصل ششم بازی فورتنایت معرفی شد

باید منتظر بمانیم و ببینیم که نیمار و محبوبیتش در افزایش مخاطبان این فصل از بازی فورتنایت چه تأثیری خواهد گذاشت. آیا فصل ششم می‌تواند رکورد فصل قبلی که با محوریت کراس‌اور با شخصیت‌های مارول رخ داد، پشت سر بگذارد؟

در ادامه می‌توانید تیزر کوتاه آمدن نیمار به فورتنایت را ببینید.

Eurogamer

