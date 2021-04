فروش PS5 به هشت میلیون دستگاه رسید؛ عملکردی بهتر از PS4 در بازه یکسان

سونی آمار و ارقام مربوط به سال مالی گذشته‌ی خود را منتشر کرده و در آن از ادامه‌ی موفقیت‌های پلی‌استیشن گفته است. طبق اطلاعات منتشر شده از سوی این شرکت، کنسول پلی‌استیشن ۵ توانسته از زمان عرضه تا پایان ماه مارس سال جاری میلادی تعداد ۸/۷ میلیون دستگاه فروش داشته باشد.

این آمار در حالی منتشر می‌شود که تقاضا برای پلی‌استیشن ۵ بسیار بالاست و در مقابل، کنسول کافی در فروشگاه‌ها برای خرید در تمام دنیا پیدا نمی‌شود. سال مالی گذشته‌ی سونی در روز ۳۱ مارس ۲۰۲۱ به پایان رسیده و سونی انتظار داشت تا در این بازه‌ی زمانی ۷.۶ میلیون دستگاه پلی‌استیشن ۵ بفروشد و میزان فروش این کنسول در واقع فراتر از انتظارات بوده است.

میزان فروش پلی‌استیشن ۴ از روز عرضه‌ی آن تا پایان سال مالی ۲۰۱۳ سونی برابر با ۷.۶ میلیون دستگاه بوده؛ طوری که پلی‌استیشن ۵ حتی با در نظر گرفتن مشکل کمبود سخت‌افزار و قطعات، فروشی بهتر از کنسول قبلی سونی تجربه کرده است.

در کنار آمار مربوط به پلی‌استیشن ۵، سونی هم‌چنین مثل همیشه میزان مجموع فروش پلی‌استیشن ۴ را هم اعلام کرده. فروش پلی‌استیشن ۴ به ۱۱۵/۹ میلیون دستگاه رسیده است. تعداد کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ که از سوی سونی در بازار توزیع شده بودند، در همین بازه‌ی زمانی در سال گذشته از ۱/۴ میلیون دستگاه به ۴۰۰ هزار دستگاه کاهش یافته است. همانطور که پیش از این شنیده بودیم، سونی بخشی از خط تولید پلی‌استیشن ۴ را به کنسول نسل جدید خود اختصاص داده است تا حداقل کمی مشکل کمبود این کنسول را بهبود بخشد.

به غیر از آمار و ارقام مربوط به فروش سخت‌افزار، هم‌چنین اطلاعات تاز‌ه‌ای از عدد فروش بازی‌ها و سرویس‌های پلی‌استیشن ارایه شده است. تعداد مشترکان پلی‌استیشن پلاس به ۴۷/۶ میلیون نفر رسیده است. این رقم در بازه‌ی یکسان سال گذشته برابر با ۴۱/۵ میلیون بوده و نشان از این موضوع دارد که در طول یک سال گذشته شاهد افزایش ۶/۱ میلیون نفری مشترکان پلی‌استیشن پلاس بوده‌ایم.

تعداد ۶۱/۴ میلیون نسخه بازی روی پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۵ در سه‌ماهه‌ی پایانی سال مالی ۲۰۲۰ به فروش رفته‌اند. این رقم در مقایسه با همین بازه در سال مالی قبلی ۳/۹ میلیون عدد کاهش داشته است. از بین تمام بازی‌های فروخته شده روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۷/۹ میلیون عدد بازی‌های ساخته‌ی خود سونی بوده‌اند. ۷۹ درصد فروش بازی‌ها به صورت دیجیتالی بوده‌اند که نسبت به سال گذشته ده درصد افزایش داشته است.

درآمد کلی پلی‌استیشن در سال مالی قبلی سونی بربر با ۲۵ میلیارد دلار بوده؛ طوری که پلی‌استیشن موفق‌ترین درآمد را در تاریخ کاری خود ثبت کرده است. از این رقم تنها ۲۰ درصد مربوط به فروش کنسول بوده‌اند. فروش بازی‌های دیجیتال ۲۱ درصد درآمد پلی‌استیشن را تشکیل داده‌اند و رقم بزرگ ۳۴ درصد هم از فروش محتوای دانلودی و خریدهای درون برنامه‌ای بوده است. فروش بازی‌های دیسکی تنها ۵ درصد درآمد سونی را تشکیل داده‌اند و حتی از سهم ۶ درصدی لوازم جانبی هم کمتر بوده‌اند.

سونی حتی درآمد بیشتری برای سال مالی جدید خود پیش‌بینی کرده است. بخش بزرگی از این درآمد قرار است از فروش پلی‌استیشن ۵ حاصل شود که طبق انتظارات سونی نزدیک به ۱۵ میلیون دستگاه در سال دوم عرضه‌اش خواهد فروخت. با این حال، این شرکت انتظار دارد تا سود کلی کمتری داشته باشد و این موضوع را به افزایش هزینه‌ی تولید بازی نسبت داده است.

