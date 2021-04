داستان لست آو آس ۳ نوشته شده است، ولی ساخته نخواهد شد

موفقیت قسمت دوم لست آو آس، چه از نظر بازخورد از سوی منتقدان و چه از دیدگاه فروش، بدون شک سازندگانش را مجاب می‌کند تا به ساخت بازی در این مجموعه ادامه دهند. با این حال، حتی با اینکه استودیوی ناتی داگ برنامه‌هایی برای ادامه‌ی این مجموعه در ذهن دارد، فعلا سراغ آن نخواهند رفت. طبق گفته‌ی کارگردان سری بازی‌های لست آو آس، داستان قسمت سوم این مجموعه نوشته شده است.

«نیل دراکمن»، معاون استودیوی بازی‌سازی ناتی داگ و نویسنده و کارگردان سری بازی‌های لست آو آس، به تازگی کمی درباره‌ی قسمت بعدی این مجموعه صحبت کرده است. او طی مصاحبه‌ای در یک پادکست، با اشاره قسمت بعدی گفته است: «نمی‌دانم چقدر بخواهم بگویم، هالی و من یک روند کلی برای داستان نوشته‌ایم ولی در حال ساخت آن نیستیم. با این حال امیدوارم که روزی ساخته شود. آنچه نوشته‌ایم کمی پس از ادامه‌ی بازی را بررسی می‌کند. ببینیم چه می‌شود.»

کارگردان لست آو آس اضافه می‌کند که آن‌ها کمی در استودیو درباره‌ی ساخت قسمت سوم صحبت کرده‌اند، ولی ساخت بازی‌های این چنینی به هیچ وجه ساده نیست: «ساخت این بازی‌ها بسیار طول می‌کشد. هفت سال است که درباره‌ی آن فکر کرده‌ام. از زمانی که بازی قبلی عرضه شد تا زمانی که قسمت دوم بیرون آمد. باید مطمئن شوید برای ایده‌ای که در ذهن دارید اشتیاق دارید و هم‌چنین قرار است شما را به چالش بکشد.»

دراکمن اضافه می‌کند که ساخت دنباله با توجه به اینکه حالا دیگر یک مجموعه دارند و نه یک بازی، بسیار سخت می‌شود: «حالا دو بازی داریم که به نظر من موضوعاتی را مطرح می‌کنند که برای همه در دنیا قابل درک است و از طرف دیگر، داستانی کاملا مختص شخصیت‌های خود دارد. وقتی یک بازی مطرح است، الگوی خاصی برای مجموعه وجود ندارد. حالا که دو بازی وجود دارد، یک الگو شکل گرفته است. به نظرم پایه‌هایی از نظر موضوع و ساختار برای مجموعه تثبیت شده‌اند که اگر بخواهید قسمت سوم را بسازید، باید به آن‌ها پایبند باشید.»

با توجه به آنچه دراکمن می‌گوید، به نظر می‌رسد که ناتی داگ نمی‌خواهد به این زودی‌ها چیزی شبیه به لست آو آس بسازد. او ادامه می‌دهد: «وقتی ساخت یک بازی بزرگ را تمام می‌کنیم، در استودیو زمان زیادی را به بررسی ایده‌های مختلف اختصاص می‌دهیم. این ایده‌ها ممکن است لست آو آس ۳ باشد یا چیزی جدید، یا مجموعه‌ای قدیمی که بخواهیم به آن برگردیم. من می‌خواهم تمام این ایده‌ها را بررسی کنم، به آن‌ها نگاه کنم و به این سوال جواب دهم که به عنوان یک استودیو، کدام ایده را می‌خواهیم پیش ببریم؟ شروع هر کدام حرکتی بسیار بزرگ است و موضوعاتی مثل پول، زمان، اشتیاق، توانایی و چیزهایی شبیه به آن را در بر می‌گیرد. در نتیجه باید به تمام هزینه‌ها هم فکر کنید.»

با ورود به نسل جدید کنسول‌ها، مشخصا هزینه‌های ساخت بازی حتی بالاتر می‌رود و از طرفی هم زمان ساخت آن‌ها طولانی‌تر می‌شود؛ مخصوصا که سونی و مشخصا ناتی داگ به ساخت بازی‌های بزرگ و پرهزینه علاقه‌ی زیادی دارند و به این سمت حرکت می‌کنند. رها کردن برندی در حد و اندازه‌ی لست آو آس از نظر تجاری حرکتی صحیح نیست و سوالی در این نیست که آیا سونی به ساخت بازی در این مجموعه ادامه می‌دهد یا نه. سوال این جاست که چه زمانی این اتفاق می‌افتد و اینکه آیا ناتی داگ دستی در ساخت آن خواهد داشت یا نه.

منبع: IGN

