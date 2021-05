فصل جدید ایپکس لجندز؛ فراتر از یک بازی بتل رویال

فصل نهم بازی «ایپکس لجندز» (Apex Legends) یکی از آن فصل‌های بسیار بزرگ این بازی است؛ تا جایی که استودیو ریسپاون تصمیم گرفته از شماره بندی آن صرف‌نظر کند و نام «میراث» (Legacy) را برای آن برگزیند. زمینه‌ها و افسانه‌های داستانی مرتبط با جهان بازی تایتان‌فال، تغییرات عظیم در نقشه و یک حالت جدید به Arenas بعضی از ویژگی‌های این فصل جدید هستند. این‌ها همه بخشی از آن چیزی است که چاد گرنیر، کارگردان بازی، در مصاحبه‌ای در گذشته آن را مسیر بازی به‌سوی چیزی فراتر از فقط یک بازی بتل رویال بیان کرده بود. هفته‌ی پیش من این شانس را داشتم که بخشی از دمو و نمایش این اثر را ببینم (منظور نویسنده‌ی سایت یوروگیمر است) و چیزهایی از توسعه‌دهندگان بازی درباره‌ی تصمیم‌هایی گرفته‌شده در رابطه با طراحی این حالت جدید بشنوم. به همین خاطر اکنون می‌توانم در مورد بعضی از ویژگی‌های جدید این فصل یا تغییرات کوچک و بزرگ آن کمی سخن بگویم.

در یک جلسه‌ی پرسش و پاسخ با نشریات و تولیدکنندگان محتوا، کارگردان بازی «ایپکس لجندز» اعلام کرد که فصل جدید بازی که با نام «میراث» یا همان Legacy شناخته می‌شود، حاصل چیزی حدود ۲ سال تجربه‌ کردن و نوآوری است و این به‌راحتی بزرگ‌ترین آپدیت و فصل ایپکس لجندز تا به امروز است. او درباره‌ی این موضوع می‌گوید: «هدف بلندمدت برای بازی ایپکس لجندز این است که به چیزی فراتر از یک بازی در ژانر بتل رویال تبدیل شود. ایپکس لجندز از گروهی از شخصیت‌های عالی، گیم‌پلی و گان‌پلی هیجان‌انگیز و نفس‌گیر بهره‌مند است و ما می‌خواهیم در آینده شیوه‌های بیشتر و جدیدتری را برای رقابت در این بازی و جهان آن به شما ارائه دهیم.»

چنین ایده‌ و چشم‌اندازی باعث شکل‌گیری حالت جدید Arenas شده که در واقع یک بخش رقابتی ۳ در مقابل ۳ است که در کنار بخش بتل رویال قرار است یک ویژگی ثابت و دائمی برای ایپکس لجندز باقی بماند. این بخش در اصل شامل مجموعه راندهای کوتاه و سریعی است که در نقشه‌های کوچک‌تر جریان دارد و در نتیجه نسبت به بخش بتل رویال تجربه‌ی پرتنش‌تری را فراهم می‌کند و کمتر تصادفی خواهد بود. برای پیروزی در این حالت، یکی از گروه‌ها باید حداقل سه تا از راندها را برنده شود و همچنین دو امتیاز از گروه رقیب پیش بیفتد. در غیر این صورت، نبرد دو گروه در حالت مساوی به راند نهم کشیده می‌شود تا برنده نهایی مشخص شود.

در شروع هر راند، شما می‌توانید از منابع محدودی که در اختیارتان قرار داده شده استفاده کنید و تجهیزات خود برای آن راند را با دقت فراوان برگزینید. شما می‌توانید منابع موجود برای کرفتینگ را برای خرید سلاح، نارنجک یا آیتم‌های پر کردن سلامتی یا ارتقا سلاح‌ مصرف کنید. محدودیت‌هایی برای استفاده‌ی قابلیت شخصیت‌ها وجود دارد و شما با توجه به منابعی که در بازی جمع‌ می‌کنید باید برای شارژ این قابلیت‌ها در فروشگاه درون بازی هزینه کنید. خبر خوب این است که اگرچه سلاح‌ها برای هر راند باید دوباره خریداری شوند، اما قابلیت‌ها به دورهای بعدی هم انتقال داده خواهند شد. طراحی این فروشگاه ساده و مناسب انجام شده است تا جابجایی و جستجو در آن آسان و راحت باشد.

در رابطه با مکان و نقشه، دو نقشه‌ی سفارشی‌سازی ‌شده با نام‌های Party Crasher و Party Crasher برای حالت Arenas وجود دارد که اولی خرابه‌های سقوط‌ کرده‌ی Mirage Voyage است و دومی هم دارای یک پورتال عظیمی مانند پورتال درون نقشه‌ی Olympus است. بعضی از نقشه‌های آشناتر از حالت بتل رویال بازی هم به مکان‌های حالت Arenas اضافه شده‌اند. از این نقشه‌ها می‌توان به Thermal Station، Artillery و Golden Garden اشاره کرد و ریسپاون برنامه‌ دارد که در آینده نقشه‌های جدید و سفارشی‌سازی ‌شده‌ی جدیدی را به این بخش اضافه کند.

ریسپاون به‌صورت جدی باور دارد که بخش Arenas راه و روشی تازه برای بازیکنان جدید و تازه آشنا شده با ایپکس لجندز فراهم می‌کند تا آن‌ها بتوانند اصول این بازی را به شکل بهتری فرا بگیرند و فرصتی داشته باشند که ایپکس لجندز را با روند و شیوه‌ی متفاوتی تجربه کنند.

طرح‌ و نمونه‌ی اولیه این حالت به سپتامبر سال ۲۰۱۹ باز می‌گردد و به نظر می‌رسد که نسخه‌ی اولیه‌ی آن نسبت به طرح فعلی متفاوت بوده است. رابرت وست، طراح ارشد بازی، درباره‌ی این نمونه‌ی اولیه توضیح می‌دهد: «در این نمونه، این بخش در Kings Canyon رخ می‌داد و ۲۴ بازیکن در قالب ۸ جوخه‌ی مختلف در هر مسابقه حضور داشتند. در واقع، قرار بود چهار مبارزه‌ی ۳ در مقابل ۳ به‌صورت هم‌زمان رخ دهد. این مبارزات در زمان و محیط مشابه اما شرایطی جداگانه رخ می‌داد. یعنی شما در یک راند فقط با یکی از جوخه‌های دیگر مبارزه می‌کردید. گروه‌ها در آن‌سوی Artillery اسپاون می‌شدند و در همه‌جا چیزهایی برای لوت کردن وجود داشت. وقتی راند شروع می‌شد، باید به‌سرعت و قبل از درگیری با دیگر گروه‌ها به بهترین لوت‌ها دسترسی پیدا می‌کردید. در هر راند، نیمی از گروه‌ها نابود می‌شدند تا اینکه در راند پایانی فقط دو گروه باقی بمانند.» او در ادامه می‌گوید: «این نمونه‌ی اولیه از طرحی کامل بسیار دور بود اما ایده‌ای شفاف را به ما معرفی کرد و آن ایده هم مبارزات هیجان‌انگیز ۳ در مقابل ۳ بود.»

سرورهای تایتان‌فال ۲ پس از مدت‌ها دوباره شلوغ شدند؛ به لطف ایپکس لجندز

استودیو ریسپاون برای اصلاح در این نمونه‌ی اولیه تغییراتی را ایجاد کرد تا به طرح فعلی برسد. یکی از کارهای مهم آن‌ها، حذف شیوه‌ی تورنمنت مانند آن بود که بر اساس آن شیوه ۸ جوخه در هر مسابقه حضور داشت. در عوض تصمیم گرفته شد که این حالت با ۲ جوخه دنبال شود و بازیکنان طی چند راند با هم مبارزه ‌کنند. طبق گفته‌ی ریسپاون، این تصمیم به این منظور اتخاذ شد تا بازیکنان چند نوبت با افرادی مشخص رقابت کنند تا هر دور نسبت به دور قبل بیشتر با تاکتیک‌های هم آشنا شوند و برای مقابله با رقبای خود تاکتیک‌ها و برنامه‌ریزی‌ بهتری داشته باشند. با این حال، نقشه‌ها همچنان دارای لوت‌های تصادفی زیادی خواهند بود و کرفتینگ همچنان در این حالت وجود دارد. ریسپاون تصمیم گرفته‌ است که فروشگاهی درون بازی ایجاد کند که باعث شود مسابقات پایدارتری شکل گیرد که در آن‌ها برای پیروز شدن به مهارت و استراتژی بیشتری نیاز است.

دیو اوسای (Dave Osai)، طراح مراحل ارشد بازی، توضیح می‌دهد که قصد ریسپاون این بوده که مبارزات انفعالی نباشد و حالت فعال‌تری داشته باشد و به همین خاطر نقشه‌ی بازی در راستای این تفکر طراحی شده است تا بازیکنان بتوانند به‌خوبی به اتفاقاتی که درون آن رخ می‌دهد و همچنین اعمال گروه رقیب واکنش‌های معقولی نشان دهد.

استودیو ریسپاون در حال کار روی حالت رتبه‌بندی شده (ranked mode) برای بخش جدید Arenas است و می‌خواهد آن را از طریق آپدیت‌های آینده به بازی اضافه کند تا مسابقات رقابتی‌تری ایجاد شود.

این‌ نمایی کلی از بخش و حالت جدید Arenas است اما درباره‌ی قهرمان یا شخصیت جدید معرفی‌شده یعنی Valkyrie چه می‌دانیم؟ به احتمال زیاد همان‌طور که با توجه به تریلر او حدس زده‌اید، قابلیت‌های او تقریباً بر اساس جت‌پک‌هایش طراحی شده است. قابلیت غیرفعال و پسیو او به شما اجازه می‌دهد که با آزادی شگفت‌آوری در اطراف پرواز کنید، البته طبیعی است که محدودیت‌ها و معایبی هم وجود داشته باشد. پرواز عمودی می‌تواند شما را به هدف مناسبی برای گلوله سلاح Kraber تبدیل کند، این در حالی است که تأخیری میان استفاده‌ از جت‌پک و شلیک اسلحه وجود دارد. این یعنی قبل از اینکه بخواهید شلیک کنید، باید جت پک خود را رها کنید و نمی‌توانید به‌راحتی از بالای آسمان دشمنان را اسنایپ کنید. این جت‌پک همچنین محدودیت سوخت دارد و صدای آن هم بسیار بلند است که برای شناسایی کار رقیب را راحت‌تر می‌کند.

با این حال، قابلیت آلتیمیت Valkyrie (والکری) ابزاری بسیار مفید و سودمند برای تغییر مکان و فرار کردن از حلقه‌ی محاصره است. این قابلیت که «شیرجه‌ی آسمانی» نام دارد، به شما اجازه می‌دهد که هم‌تیمی‌های خود را جمع کنید و از طریق هوا پرواز کنید تا دوباره در جایی دیگر فرود آیید (اگر بتوانید آن‌ها را در ابتدا برای پرواز کردن قانع کنید). به‌عنوان بخشی از این قابلیت، «والکری» هنگام چتربازی قادر است جوخه‌های مجاور را شناسایی کند و آن اطلاعات را با هم‌تیمی‌ها به اشتراک بگذارد.

این فصل جدید تغییراتی را هم در نقشه‌ی Olympus ایجاد کرده است. یک گیاه انگلی از طریق یک کشتی سقوط کرده به نام ایکاروس بر روی نقشه فرود آمده است. اگر بتوانید قبل از اینکه توسط بازیکنان دیگر مورد اصابت شلیک قرار بگیرید به درون این کشتی عظیم وارد شوید، با فضای غار مانندی مواجه خواهید شد که اجساد دانشمندانی در آن دیده می‌شود. یکی از این اجساد کلیدی دارد که با برداشتن آن از دستان سرد و مرده‌ی او می‌توانید آیتم‌هایی دوست‌داشتنی از عرشه‌ی کشتی جمع‌آوری کنید.

یکی دیگر از تغییرات این قسمت، سلاح The Bocek Bow است که در واقع یک سلاح با برد متوسط است که از نوع جدیدی از تیر استفاده می‌کند که پس از پرتاب، دوباره می‌توانید آن را بردارید و تیر را به‌سوی دشمن روانه کنید. اگرچه این سلاحی نیست که کاملاً برای مخفی‌کاری طراحی شده باشد اما با این وجود کمی کم‌صدا و آرام‌تر از دیگر نمونه‌هایی است که می‌توان در ایپکس لجندز مشاهده کرد و در عین حال به نظر می‌رسد که سلاح بسیار قدرتمندی هم است و همین ترکیب می‌تواند آن را به سلاحی بسیار محبوب تبدیل کند.

در رابطه با تغییرات کلی، به طرز شگفت‌آوری شاهد تغییرات بزرگی بوده‌ایم. بعضی از بالن‌های انتقال در Olympus حذف شده‌اند. همچنین پاول شیرچکوف، طراح ارشد بازی، در پاسخ به پرسشی بیان کرد که ریسپاون با دقت روی شخصیت Octane کار می‌کنند. او می‌گوید که از هر ۴ بازیکن، ۱ بازیکن این شخصیت را در حالت بتل رویال انتخاب می‌کند و این کمی زیاد از حد عادی است. به نظر می‌رسد اکنون استفاده از قابلیت ویژه‌ی Octane هزینه‌ای برای خط سلامتی او خواهد داشت و این کار انجام شده تا بازیکنان با دقت بیشتر به خط سلامتی خود توجه داشته باشند.

همچنین مجازاتی که در گذشته برای شخصیت‌های کوچک‌تر وجود داشت و تأثیر ضربه‌ و آسیب واردشده به شخصیت‌های را حدود ۵ درصد افزایش می‌داد، کاملاً کنار گذاشته شده است. در واقع، تغییرات بسیار زیادی با فصل جدید ایپکس لجندز در تاریخ ۴ مه اعمال خواهد شد. علاوه بر این، استودیو ریسپاون به‌تازگی اقداماتی برای شروع فاز بتا نسخه‌ی موبایلی ایپکس لجندز انجام داده است. اتفاقات زیادی در حال رخ دادن است و ریسپاون همچنان برنامه‌هایی برای رشد و تکامل اپیکس لجندز و تبدیل آن به چیزی فراتر از یک بتل رویال دارد. در واقع، حالت Arenas که با این فصل اضافه شده است، اولین قدم در این مسیر بوده است. من از چاد گرنیر، کارگردان بازی، پرسیدم که آیا ریسپاون آینده‌ی ایپکس لجندز را در قالب اثری می‌بیند که چند حالت مختلف دارد و همچنین از او این سؤال را کردم که ریسپاون در این مسیر حاضر است چه تجربیاتی را امتحان کند؟

Apex Legends به موبایل می‌آید؛ نسخه‌ی آزمایشی به‌زودی عرضه می‌شود

گرنیر در پاسخ به این پرسش‌ها گفت: «برای مدتی است که ما می‌گوییم جمعی از شخصیت‌ها و قهرمان‌های فوق‌العاده‌ای داریم. همچنین گیم‌پلی‌ بازی فوق‌العاده است و عاشق گان‌پلی بازی هستیم…. اما در گذشته، فقط بخش بتل رویال وجود داشت که البته این بخش بسیار سرگرم‌کننده است و قرار است همچنان در ادامه هم تمرکز ما باشد اما به هر حال فقط بخشی از بازیکنان علاقه‌مند به بازی‌های شوتر به تجربه‌ی بازی‌های بتل رویال می‌پردازند. ما با خود فکر کردیم چگونه می‌توانیم تمامی قابلیت‌های این شخصیت‌ها و گیم‌پلی سرگرم‌کننده‌ی بازی را در قالب شیوه‌های دیگر هم به طرفداران و بازیکنان خود ارائه دهیم؟ بنابراین، اولین قدم، طراحی و معرفی بخش Arenas بود. ما چیزهای دیگری هم داریم که البته در مرحله‌ی آزمایش به سر می‌برند، جایی که سعی می‌کنیم بازی را گسترش دهیم. فکر می‌کنم شما در آینده نوآوری‌هایی خواهید دید. ما امیدواریم که ایپکس لجندز بتواند چیزی بیشتر از یک بازی بتل رویال باشد.»

نظر شما درباره‌ی فصل جدید بازی ایپکس لجندز و مسیری که این استودیو برای ادامه‌ی این بازی در نظر دارد، چیست؟

منبع: این مقاله بر اساس نوشته‌ی Emma Kent در سایت Eurogamer‌ ترجمه شده است.

The post فصل جدید ایپکس لجندز؛ فراتر از یک بازی بتل رویال appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala