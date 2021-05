چندی پیش سونی گزارش‌ سال مالی خود را منتشر کرد که در آن به موفقیت‌های فوق‌العاده‌ای دست‌ یافته بود و موفق شده بود که رکوردهای بسیاری را پشت سر بگذارد. قسمت قابل‌توجهی از عملکرد موفقیت‌آمیز بخش سرگرمی‌های تعاملی سونی به خاطر عملکرد موفقیت‌آمیز بازی‌های استودیوهای داخلی این شرکت بوده است. با این حال، در کنار اعلام این گزارش مالی، سونی بعضی از اهداف و برنامه‌های خود را برای سال مالی بعدی مشخص کرده است. به نظر می‌رسد که آن‌ها قصد دارند که به‌شدت روی استودیوهای داخلی خود سرمایه‌گذاری کنند و آن‌ها را گسترش دهند.

طبق این گزارش، سونی همچنان قصد دارد که سرمایه‌گذاری خود را روی استودیوهای داخلی خود حفظ کند و حتی آن را شدت ببخشد. آن‌ها در نظر دارند که تا سال مالی آینده که در مارس ۲۰۲۲ به پایان می‌رسد، چیزی نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار بیشتر از هزینه‌های فعلی، در این زمینه سرمایه‌گذاری و به ساخت بازی‌های داخلی تزریق کنند.

هیروکی توتوکی (Hiroki Totoki)، مدیر مالی سونی، این هفته در جریان گفتگویی با سرمایه‌گذاران اعلام کرد که سونی قصد دارد حتی بیش از سال مالی گذشته روی استودیو‌های داخلی پلی‌استیشن و پروژه‌هایش سرمایه‌گذاری کند. او درباره‌ی این موضوع می‌گوید: «ما قصد داریم در این سال مالی هزینه‌های در نظر گرفته‌شده برای کارمندان و همین‌طور هزینه‌های داخلی استودیوهای خود را به‌صورت تقریبی به ۲۰ میلیارد ین (۱۸۳ میلیون دلار) افزایش دهیم و همین‌طور قصد داریم که قدرت خود در بازی‌های استودیوهای داخلی را بیشتر کرده و سرمایه‌گذاری مضاعفی را روی آن‌ها انجام دهیم.»

این گزارش با اقدامات اخیر سونی و همچنین مصاحبه‌های قبلی جیم رایان که روی رشد ارگانیک استودیوهای داخلی پلی‌استیشن تاکید کرده بود، کاملاً همخوانی دارد. با توجه به اینکه استودیوهای سونی در سال‌های اخیر توانسته‌اند به موفقیت‌های عظیمی دست یابند و سال ۲۰۲۰ هم یکی از بهترین سال‌های استودیوهای داخلی سونی بوده است، این خبر می‌تواند طرفداران را برای پروژه‌های آینده و وضعیت کلی این استودیوها بسیار هیجان‌زده کند.

با وجود اینکه جیم رایان و سونی بارها اعلام کرده‌ بودند که قصد چنین کاری را دارند، اما در این مدت این اولین بار است که سونی به‌صورت شفاف هزینه‌‌ای را که قصد دارد در این راستا خرج کند، اعلام کرده است. چند روز پیش جیم رایان اعلام کرده بود که هدف سونی این است که کنسول پلی‌استیشن ۵ بتواند در عمر خود انحصاری‌های بیشتری نسبت به پلی‌استیشن ۴ داشته باشد. با این حال، در آن مصاحبه او اعلام نکرده بود که قرار است چه هزینه‌هایی در راستای تحقق این هدف انجام شود.

سال قبل با عرضه‌ی بازی‌هایی مثل لست آو آس پارت ۲، گوست آو سوشیما، اسپایدرمن: مایلز مورالز و دیمنز سولز شرکت سونی توانست یکی از بهترین سال‌های خود را تجربه کند و همچنین فروش فوق‌العاده‌ای را از بازی‌های استودیوهای داخلی خود به دست آورد. به‌صورت کلی، در این سال مالی ۳۳۷ میلیون بازی روی کنسول‌های پلی‌استیشن به فروش رفته است که از این میان ۵۸.۴ میلیون بازی توسط سونی منتشر شده‌اند. در واقع، ۱۷ درصد از کل فروش بازی‌های پلی‌استیشن در سال مالی قبل مربوط به بازی‌های فرست پارتی این شرکت بوده است که این رقم خیره‌کننده‌ای است؛ زیرا اگر بخواهیم مقایسه کنیم، بازی‌های فرست پارتی سونی فقط چیزی حدود ۱ درصد از کل بازی‌هایی است که در سال مالی ۲۰۲۰ برای پلی‌استیشن عرضه شده‌اند. نکته‌ی جالب اینجاست که سونی پیش‌بینی کرده که در سال مالی آینده فروش حاصل از این بازی‌ها حتی نسبت به سال مالی ۲۰۲۰ با افزایش رو‌به‌رو شود. باید منتظر ماند و مشاهده کرد که سونی تا پایان سال مالی بعدی در مارس ۲۰۲۲، چه بازی‌هایی را برای کنسول‌های خود عرضه خواهد کرد تا به این خواسته‌ی بزرگ دست یابد.

همچنین، سونی در جریان گزارش مالی خود اعلام کرد که حدود ۷.۸ میلیون کنسول پلی‌استیشن ۵ از زمان عرضه تا به اکنون به فروش رفته است. این آمار نسبت به فروش پلی‌استیشن ۴ در ۴ ماه اولش بیشتر بوده است. این نشان می‌دهد که عملکرد پلی‌استیشن ۵ در این بازه‌ی مشابه تاکنون بهتر بوده است. این در شرایطی است که تقاضای کنسول نسل نهمی سونی نسبت به عرضه‌اش همچنان بسیار بالاتر است و سونی برای رساندن عرضه به تقاضا هنوز با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم‌ می‌کند.

