اورواچ، اکشن اول شخص بزرگ بلیزارد، هنوز هم یکی از بزرگترین بازی‌های چند نفره‌ی آنلاین دنیاست. با این حال، زمان زیادی است که چیزی از این بازی نشنیده‌ایم. در حالی که تصور می‌کردیم تعداد بازی‌کننده‌های اورواچ رو به کاهش باشد، بلیزارد اطمینان خاطر کرده است که بازی روندی رو به رشد را طی می‌کند. اورواچ در طول یکی دو سال گذشته چندان محتوای جدیدی نداشته، اما طبق گفته‌ی کارگردان جدید بازی، آن‌ها در یک سال گذشته ۱۰ میلیون به تعداد کلی بازی‌کننده‌های خود اضافه کردند.

توقف عرضه‌ی محتوای جدید برای اورواچ با هدف کار روی دنباله‌ی این بازی صورت گرفته است. شرکت بازی‌سازی بلیزارد کار روی دنباله‌ی بزرگ بازی به نام اورواچ ۲ را آغاز کرده و تا زمان عرضه‌ی این بازی، قرار نیست محتوای جدیدی برای اورواچ عرضه شود. «اکو» آخرین شخصیت جدیدی بود که یک سال و اندی پیش به اورواچ اضافه شد. بلیزارد هم رسما خبر داد که هیچ شخصیت یا محتوای بزرگ جدیدی برای اورواچ ساخته نخواهد شد و همه‌ی تمرکز آن‌ها روی ساخت اورواچ ۲ معطوف شده است. در طول یکی دو سال گذشته، هیچ چیز به غیر از تعدادی لباس برای شخصیت‌ها به بازی اضافه نشده و رویدادهای مناسبتی بازی یکی پس از دیگری، بدون تغییری تکرار می‌شوند.

البته که واضح است روند ساخت اورواچ ۲ در بلیزارد به خوبی پیش نمی‌رود. کاری به این موضوع نداریم که کارگردان اورواچ یعنی «جف کپلن» از همان ابتدای کار با ساخت اورواچ ۲ مخالف بوده و ریشه‌ی این تصمیم چیزی نیست مگر فشارهای اکتیویژن برای عرضه‌ی شماره‌ی دوم بازی. دو سه هفته‌ی پیش بود که جف کپلن، به عنوان یکی از طراحان باسابقه‌ی بلیزارد و کارگردان اورواچ، پس از ۲۰ سال فعالیت در این شرکت بازی‌سازی، طی بیانیه‌ای نه چندان تر و تمیز استعفای خود را اعلام کرد و از بلیزارد خارج شد.

کارگردان اورواچ پس از ۱۹ سال بلیزارد را ترک کرد

با تمام این اوصاف، بلیزارد می‌خواهد به طرفداران اطمینان خاطر دهد که مشکلی برای این بازی بزرگ پیش نیامده است و اورواچ حتی قدرتمندتر از گذشته به کار خود ادامه می‌دهد. «آرون کلر»، کارگردان جدید سری بازی‌های اورواچ که به جای جف کپلن منصوب شده، به تازگی درباره‌ی رشد اورواچ و برنامه‌های آینده‌شان صحبت کرده است. طی مصاحبه‌ای با وب‌سایت گیم‌اسپات، کارگردان تازه‌ی اورواچ گفته که تعداد بازی‌کننده‌های اورواچ با افزایشی ده میلیون طی یک سال گذشته، در سال ۲۰۲۱ به بیش از ۶۰ میلیون نفر رسیده است.

آرون کلر به گیم‌اسپات گفته است: «در حال حاضر ۶۰ میلیون بازی‌کننده داریم که به بخش رقابتی بازی علاقه‌ای بسیار دارند. می‌دنیم که در آینده باید برای هر چه بهتر کردن این بازی تیراندازی گروهی تلاش کنیم و بهترین نسخه‌ی آن را بسازیم.»

تعداد بازیکنان کال آو دیوتی وارزون از ۱۰۰ میلیون نفر عبور کرد

شاید رقم ۶۰ میلیون بازی‌کننده در مقایسه با آمار و ارقام بازی‌کننده‌های کل آو دیوتی وارزون یا ایپکس لجندز که از مرز ۱۰۰ میلیون عبور کرده‌اند، کم به نظر برسند، آن هم برای اورواچ که چند سالی از هر دوی این بازی‌ها قدیمی‌تر است، ولی یک نکته را هرگز نباید فراموش کرد: اورواچ بازی رایگان نیست. برخلاف بازی‌های رایگانی مثل کال آو دیوتی وارزون یا فورتنایت یا ایپکس لجندز، اورواچ نه‌تنها یک بازی رایگان نیست، بلکه حتی به ندرت با تخفیف عرضه شده است. حتی آن چند باری هم که بازی با تخفیف به فروش رسیده، درصد تخفیف‌های بازی هم بسیار کم بوده‌اند. می‌توان میزان رشد اورواچ را با رینبو سیکس مقایسه کرد که اکثر اوقات با تخفیفی بسیار بالا به فروش می‌رسد و تعداد بازی‌کننده‌هایش اخیرا به ۷۰ میلیون نفر رسیده است. البته شاید بد نباشد اضافه کنیم که برخلاف اورواچ، رینبو سیکس به شکلی منظم و مرتب محتوای جدید و تازه‌ای اضافه می‌کند.

بدون شک یکی از دلایل اصلی رشد تعداد بازی‌کننده‌های اورواچ در طول یک سال گذشته، بحران جهانی فعلی و قرنطینه‌های متعدد ناشی از آن بوده است. صنعت بازی در طول یک سال گذشته رشدی بی‌سابقه داشت و نه فقط اورواچ و بلکه تمام بازی‌های آنلاین حال حاضر با رشد بزرگی در تعداد بازی‌کننده‌ها روبرو شدند. در طرف مقابل، تاثیر منفی قرنطینه‌ها روی توسعه‌ی بازی‌ها مانع عرضه‌ی بازی‌های متعدد از جمله اورواچ ۲ شده است. قرار نیست اورواچ با هیچ محتوای جدیدی آپدیت شود، اما هیچ تاریخ یا زمان مشخصی هم برای عرضه‌ی اورواچ ۲ در نظر گرفته نشده است.

فعلا که شرکت بازی‌سازی اکتیویژن سفت و سخت مشغول به کار گیری تمام استودیوهای زیر مجموعه‌ی خود برای به پایان رساندن پروژه‌ی کال آو دیوتی امسال است. چه بسا استودیوی سازنده‌ی اورواچ که تخصصی بالا در ساخت اکشن‌های اول شخص دارد هم به همین سرنوشت دچار شده باشد و یکی از دلایل خروج جف کپلن هم همین موضوع باشد.

منبع: PC Gamer

The post اورواچ یک سال هیچ محتوای جدیدی نمی‌دهد، ۱۰ میلیون بازی‌کن اضافه می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala