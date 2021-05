بازی «امانگ آس» (Among Us) یکی از آن شگفتی‌هایی بود که به‌یک‌باره در سال ۲۰۲۰ به محبوبیت فراوانی دست پیدا کرد و توانست طی چند ماه طرفداران زیادی را به خود جلب و رکوردهایی را جابجا کند. اکنون، استودیو سازنده این بازی خبر داده که این بازی پرطرفدار قرار است برای کنسول‌های پلی‌استیشن هم منتشر شود.

در جریان جدیدترین رویداد State of Play شرکت سونی که با محوریت قسمت جدید بازی رچت اند کلنک (Ratchet & Clank) برگزار شده بود، این خبر هم اعلام شد. استودیو Innersloth که مدتی پیش اعلام کرده بود نسخه‌ی ایکس‌باکس سری ایکس/ اس و ایکس‌باکس وان این بازی در سال ۲۰۲۱ منتشر خواهد شد، اکنون عرضه‌ی نسخه‌ی مخصوص پلی‌استیشن ۵ و پلی‌استیشن ۴ را هم در سال جاری تائید کرده است.

امانگ آس را در یک کشتی هوایی بازی کنید؛ نقشه‌ی جدید بازی معرفی شد

نکته‌ی قابل‌توجه درباره‌ی نسخه‌ی ویژه‌ی پلی‌استیشن ۵ و پلی‌استیشن ۴ این است که این نسخه قرار است دارای محتوای ویژه‌ای برای کنسول‌های سونی باشد. طرفداران این بازی در کنسول‌های سونی می‌توانند از اسکین مخصوص بازی رچت اند کلنک در این اثر استفاده کنند. همچون دیگر نسخه‌های بازی، نسخه‌ی ویژه‌ی کنسول‌های پلی‌استیشن هم از قابلیت بازی بین پلتفرمی (کراس‌ پلی) پشتیبانی می‌کند.

بازی «امانگ آس» یا به فارسی «در میان ما» ابتدا در ژوئن ۲۰۱۸ برای ۲ سیستم‌عامل‌های آی‌اواس و اندروید منتشر و سپس در نوامبر همان سال از طریق استیم برای کامپیوترهای شخصی هم در دسترس شد. با این حال، این اثر در سال ۲۰۱۸ چندان موردتوجه قرار نگرفت و ۲ سال طول کشید تا در سال ۲۰۲۰ همه‌چیز برای بازی دگرگون شود. شرایط خاص سال ۲۰۲۰ و همچنین استریم کردن این بازی توسط بعضی از استریمرهای معروف ناگهان ساخته‌ی استودیو Innersloth را بسیار معروف کرد و همین باعث شد که سیلی از مخاطبان برای تجربه‌ی این اثر روی کامپیوتر و گوشی‌های همراه بشتابند. این محبوبیت باعث شد که بازی «آمانگ آس» در دسامبر ۲۰۲۰ برای کنسول نینتندو سوییچ هم منتشر شود. همچنین در ماه دسامبر نسخه‌ی کامپیوتر این بازی به سرویس ایکس‌باکس گیم‌پس در کامپیوتر اضافه شد.

Among Us با نیم میلیارد کاربر فعال محبوب‌ترین بازی حال حاضر دنیاست

با توجه به جامعه‌ی بزرگ دارندگان کنسول‌های پلی‌استیشن، عرضه‌ی این بازی روی ۲ کنسول پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۵ می‌تواند دوباره به هیاهوی بازی اضافه کند و بازیکنان جدیدی را به‌سوی این اثر بکشاند. به‌خصوص وقتی که پشتیبانی از قابلیت بازی بین پلتفرمی را در نظر بگیریم، تأثیر این موضوع بیش‌تر می‌شود. هرچند هنوز چیزی اعلام نشده است و این صرفاً در حد یک حدس و گمان است، اما با توجه به روند سونی در قبال پلی‌استیشن پلاس در ماه‌های اخیر شاید این شانس وجود داشته باشد که بازی «امانگ آس» در زمان عرضه‌اش یکی از بازی‌های پلی‌استیشن پلاس باشد. سونی این کار را برای چند بازی مستقل دیگر در این ماه‌های اخیر انجام داده و سال گذشته هم بازی «فال ‌گایز» از همین طریق در ماه اول عرضه‌اش برای پلی‌استیشن ۴ در دسترس شد و همین امر در جذب مخاطبان بیشتر به‌سوی آن نقش قابل‌توجهی داشت. با این حال، همان‌طور که گفته شد، این فقط یک احتمال است و ممکن است سونی چنین برنامه‌ای نداشته باشد.

منبع: Gematsu

The post امانگ آس برای پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۵ معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala