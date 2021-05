رزیدنت اویل ۸ هرگز قرار نبود روی PS4 و Xbox One عرضه شود

جدیدترین قسمت سری بازی‌های رزیدنت اویل در ابتدای کار برای کنسول‌های نسل بعد و کامپیوتر رونمایی شد. با این حال، می‌بینیم که رزیدنت اویل ۸ قرار است همزمان نه روی کنسول‌های نسل جدید و بلکه کنسول‌های نسل قبل هم عرضه شود. سازندگان این بازی به تازگی درباره‌ی روند ساخت نسخه‌های نسل قبل صحبت کرده‌اند. طبق گفته‌ی آن‌ها، در ابتدای کار حتی از عملکرد بازی روی کنسول‌های نسل جدید هم اطمینان نداشتند و به همین دلیل، حرفی از نسخه‌های نسل قبل نزدند.

رزیدنت اویل: ویلاژ (Resident Evil: Village) یا همان رزیدنت اویل ۸ روی کنسول‌های نسل جدید با بالاترین کیفیت ممکن و عملکردی عالی اجرا می‌شود، اما نکته‌ی جالب‌تر، عملکرد بازی روی کنسول‌های نسل قبل است. رزیدنت اویل ۸ روی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان هم سرعت و کیفیتی عالی ارایه می‌دهد و با اینکه مشخصا روی کامپیوترهای قدرتمند و کنسول‌های نسل جدید بسیار زیباتر است، اما روی کنسول‌های قدیمی‌تر هم هرگز قدیمی به نظر نمی‌رسد. «سویوشی کاندا»، تهیه‌کننده‌ی رزیدنت اویل ۸، به تازگی با خبرگزاری آی‌جی‌ان مصاحبه‌ای داشته و طی آن، از تصمیم‌شان برای عرضه‌ی نسخه‌های نسل قبل صحبت کرده است. او گفته که به هنگام رونمایی اولیه از رزیدنت اویل ۸ آن‌ها هیچ برنامه‌ای برای عرضه‌ی نسخه‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان نداشتند.

تهیه‌کننده‌ی رزیدنت اویل ۸ در این باره گفته است: «ما از همان ابتدا بازی را برای سخت‌افزار نسل بعد ساختیم. با این حال، تلاش بسیاری کردیم تا روی سخت‌افزار نسل قبل هم تجربه‌ای یکسان به مخاطب ارایه دهیم. نهایتا، توانستیم محصولی با کیفیت هم برای سخت‌افزار نسل قبل آماده کنیم. با این حال، اگر نمی‌توانستیم به این حد از کیفیت برسیم، قید عرضه‌ی این نسخه را می‌زدیم.»

جزئیات وضوح تصویر و فریم‌ریت رزیدنت اویل ۸ روی کنسول‌‌ها مشخص شد

او ادامه داده است: «اگر تفاوت بسیار زیادی در کیفیت گرافیکی یا نرخ فریم‌ریت در نسخه‌ها وجود داشت، آن را به مخاطب ارایه نمی‌دادیم. در همین راستا هم تمام تلاش خود را کردیم تا بازی روی هر پلتفرمی تجربه‌ای رضایت ‌بخش داشته باشد.»

هنوز عملکرد بازی را روی کنسول‌های ایکس‌باکس ندیده‌ایم، اما به لطف بررسی‌های تخصصی یوروگیمر، مشاهده کردیم که نسخه‌های پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۴ پرو این بازی با عملکردی بسیار خوب و سرعت نزدیک به ۶۰ فریم در ثانیه یا ۶۰ فریم روی هر دو پلتفرم اجرا می‌شوند؛ ضمن اینکه کیفیت گرافیکی بسیار خوبی هم ارایه می‌دهند.

تهیه‌کننده‌ی رزیدنت اویل ۸ اضافه کرده است که اگر طرفداران هنوز کنسول نسل جدید تهیه نکرده‌اند، می‌توانند بدون هیچ نگرانی نسخه‌های نسل قبل را خریداری کنند، چون هیچ هزینه‌ای برای ارتقا بازی از نسخه‌ی نسل قبل به نسخه‌ی نسل جدید وجود نخواهد داشت. در نتیجه می‌توان همین حالا نسخه‌ی نسل قبل را خریداری کرد و سپس به رایگان نسخه‌ی نسل بعد را روی سخت‌افزار جدید، دریافت کرد.

رزیدنت اویل ۸ هفته‌ی آینده روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس سری، پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵ و کامپیوتر عرضه خواهد شد.

