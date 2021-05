توسعه‌ی بازی‌ها در طول یک سال اخیر به خاطر مشکلات مختلف حسابی چالش‌برانگیز شده است. با این حال، شرکت بازی‌سازی اکتیویژن به هر قیمتی می‌خواهد از عرضه‌ی کال آو دیوتی امسال و محتوی جدید برای کال آو دیوتی وارزون مطمئن شود. استودیوی بازی‌سازی «تویز فور باب»، سازنده‌ی کرش بندیکوت ۴، رسما خبر داده که آن‌ها از این پس روی مجموعه‌ی کال آو دیوتی کار خواهند کرد.

به عنوان بزرگترین و پرفروش‌ترین مجموعه بازی‌های تاریخ، اکتیویژن به هیچ وجه نمی‌خواهد قید عرضه‌ی یک کال آو دیوتی جدید را در سال جدید میلادی بزند یا عرضه‌ی آن را چند ماهی به عقب بیاندازد؛ حتی اگر با بر و بچه‌های استودیویی مثل تویز فور باب طرف باشیم که تخصص‌شان ساخت سکوبازی است و نه اکشن اول شخص نظامی. مشخصا هم تعداد زیادی از بازی‌سازان و طراحان این استودیوی بازی‌سازی علاقه‌ای به کار روی سری کال آو دیوتی نداشته‌اند و در پی اعلام خبر رسمی تغییر رویه‌ی کاری استودیوی تویز فور باب، تعداد زیادی از بازی‌سازان این استودیو استعفای خود را اعلام کردند.

افرادی مثل طراح شخصیت یا طراح بازی این استودیو در توییتر ضمن ابراز نارضایتی از اتفاق پیش‌آمده، کار استودیوی سازنده‌ی کرش بندیکوت ۴ را تمام شده خواندند و خبر جدایی خود را اعلام کردند.

طولی نکشید که خبرگزاری وی‌جی‌سی طی گزارشی گفت که در حال حاضر تمام استودیوهای زیرمجموعه‌ی اکتیویژن برای تمام کردن پروژه‌ی کال آو دیوتی امسال احضار شده‌اند و هیچ پروژه‌ی دیگری به غیر از کال آو دیوتی امسال و محتوای جدید برای کال آو دیوتی وارزون در دست توسعه نیست.

تعداد بازیکنان کال آو دیوتی وارزون از ۱۰۰ میلیون نفر عبور کرد

این خبر در حالی منتشر می‌شود که اکتیویژن چند ماه پیش یکی از استودیوهای معروف و قدیمی خود به نام Vicarious Visions را به طور کلی به بلیزارد ملحق کرد تا روی سری بازی‌های دیابلو کار کنند. این استودیو دو بازسازی شگفت‌انگیز سه‌گانه‌ی کرش بندیکوت و تونی هاوک را ساخته بود. استودیوی تویز فور باب هم که اخیرا کرش بندیکوت ۴ را به عنوان یکی از بهترین سکوبازی‌های چند سال اخیر ساخته و وارد بازار کرده بود، به جای اینکه به کار روی این سری یا حتی بازی‌های جدید ادامه دهد، به استودیویی دیگر برای توسعه‌ی کال آو دیوتی تبدیل می‌شود.

در حال حاضر این استودیوها که زیرمجموعه‌ی اکتیویژن هستند، همگی روی کال آو دیوتی کار می‌کنند: Infinity Ward، Treyarch، Sledgehammer، Raven، ‌Beenox، High Moon و نهایتا هم Toys for Bob.

کال آو دیوتی امسال به دوران جنگ جهانی دوم باز خواهد گشت

هنوز شماره‌ی امسال سری کال آو دیوتی رسما رونمایی نشده، اما از گوشه و کنار شنیده‌ایم که این بازی دنباله‌ای برای «کال آو دیوتی: جنگ جهانی دوم» چند سال پیش خواهد بود و مشخصا در همین بازه‌ی زمانی اتفاق خواهد بود. هم‌چنین چند منبع مختلف گفته‌اند که بازی به هیچ وجه برای عرضه در سال جاری میلادی آماده نیست و اکتیویژن اگر بخواهد آن را عرضه کند، احتمالا باید از بخش‌های مختلف آن بزند یا نهایتا فقط یک بازی چند نفره و بدون بخش داستانی، مثل بلک آپس ۴ ارایه دهد.

منبع: یوروگیمر

The post سازندگان کرش بندیکوت و تمام استودیوهای اکتیویژن روی کال آو دیوتی کار می‌کنند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala