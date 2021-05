بر اساس گزارش جدید GDC (کنفرانس توسعه‌دهندگان بازی) درباره‌ی وضعیت صنعت بازی‌های ویدیویی، جزییات جالبی مشخص شده است. در این گزارش تعداد زیادی از توسعه‌دهندگان بازی‌های ویدیویی که در حال حاضر در این صنعت فعالیت می‌کنند، شرکت داشته‌اند. این گزارش شامل موضوعات مختلفی می‌شود اما در یکی از این بخش‌ها از توسعه‌دهندگان درباره‌ی پلتفرم‌هایی که بیشتر آن را ترجیح می‌دهند، نظرسنجی شده است. با توجه به این گزارش، توسعه‌دهندگان در میان کنسول‌های مختلف بیش از همه به پلی‌استیشن ۵ علاقه دارند.

GDC از چیزی حدود ۳ هزار توسعه‌دهنده‌ی بازی درباره‌ی موضوعات گوناگون سؤال کرده است که یکی از این موضوعات به موردعلاقه‌ترین پلتفرم‌های آن‌ها باز می‌گردد. طبق انتظار، همچنان کامپیوترهای شخصی پلتفرم مورد علاقه و محبوب توسعه‌دهندگان بازی‌های ویدیویی است. طبق این نظرسنجی، ۵۸ درصد از توسعه‌دهندگان علاقه‌ی خود را به ساخت بازی برای کامپیوترهای شخصی اعلام کرده‌اند. با این حال، در میان کنسول‌های بازی، کنسول نسل نهمی سونی پیشتاز است. ۴۴ درصد از توسعه‌دهندگان اعلام کرده‌اند که علاقه دارند بازی‌های خود را برای کنسول پلی‌استیشن ۵ توسعه دهند. به دنبال پلی‌استیشن ۵، کنسول نینتندو سوییچ قرار دارد که توانسته ۳۸ درصد از علاقه‌ی توسعه‌دهندگان را به خود جلب کند. کنسول‌های ایکس‌باکس سری ایکس و سری اس هم به‌صورت مشترک و با هم ۳۰ درصد علاقه‌ی توسعه‌دهندگان را معطوف به خود کرده‌اند.

وقتی از بازی‌سازان مختلف سؤال شد که پروژه‌های فعلی آن‌ها روی چه پلتفرم‌هایی در دست توسعه‌ است، برای بار دیگر پلی‌استیشن ۵ در میان کنسول‌های بازی با ۲۷ درصد بیش‌ترین پاسخ را داشته است و البته ایکس‌باکس سری ایکس هم با فاصله‌ی نزدیک پشت سر آن قرار گرفته و با ۲۴ درصد واکنش بازی‌سازان را به همراه داشته است. بالاتر از این کنسول‌ها، کامپیوترهای شخصی با ۵۸ درصد، سیستم‌عامل آی‌اواس با ۳۲ درصد و سیستم‌عامل اندروید هم با ۳۱ درصد قرار گرفته‌اند.

همچنین در پاسخ به این پرسش که پروژه‌های آینده‌ی این توسعه‌دهندگان به چه پلتفرم‌هایی خواهد آمد، مشخص شد که ۳۰ درصد از بازی‌های آینده این توسعه‌دهندگان برای پلی‌استیشن ۵ و ۲۵ درصد از آن‌ها برای ایکس‌باکس سری ایکس منتشر خواهد شد. طبیعی است که در همه‌ی این نظرسنجی‌ها، همچنان کامپیوترهای شخصی بیش‌ترین آمار را به خود اختصاص داده باشند. در این بخش هم استثنایی نبوده است.

اینکه در میان کنسول‌ها، پلی‌استیشن ۵ بیش‌ترین علاقه‌ی توسعه‌دهندگان را به خود جلب کرده، بخش عمده‌ای از آن به احتمال زیاد به خاطر وضعیت فعلی کنسول‌های پلی‌استیشن در بازار کنسول‌های خانگی و پیشتاز بودن آن در حیث فروش بوده است. این یعنی با بیشتر بودن تعداد دارندگان پلی‌استیشن ۵، طبیعی است که بازی‌سازان هم علاقه‌ی مضاعفی داشته باشند که روی این کنسول کار کنند. همچنین، طبق گزارش‌های قبلی، طراحی سخت‌افزار پلی‌استیشن ۵ هم مورد استقبال توسعه‌دهندگان قرار گرفته است و بسیاری از آن‌ها در گذشته از راحتی کار با آن صحبت کرده‌ بودند.

همچنین این آمار کاهش علاقه‌ی توسعه‌دهندگان به ساخت بازی‌هایی با محوریت واقعیت مجازی (VR) یا واقعیت افزوده (AR) را نشان می‌دهد. در سال گذشته، ۴۶ درصد توسعه‌دهندگان اعلام کرده بودند که مشغول توسعه‌ی بازی‌ برای این تکنولوژی‌ها هستند اما در آمار امسال این رقم به ۳۸ درصد کاهش یافته است. شاید عرضه‌ی هدست واقعیت مجازی نسل بعدی سونی بتواند انگیزه‌ی بازی‌سازان را برای تولید بازی‌های بیشتر برای این تکنولوژی افزایش دهد و آن‌ها را مشتاق کند که دوباره به‌سوی این فناوری بازگردند.

در این نظرسنجی، توسعه‌دهندگان در مورد چیزهایی مثل درآمد، سود یا میزان ساعات کاری خود در طول هفته صحبت کرده‌اند. بر اساس این آمار، اکثر توسعه‌دهندگان حدود ۴۰ ساعت در هفته کار می‌کنند که میزان طبیعی کار در هفته است. با این حال، در مواردی بعضی از توسعه‌دهندگان ساعات بیشتری در هفته به کار مشغول بوده‌اند.

نکته‌ی عجیب دیگر این است که حدود ۴۴ درصد از توسعه‌دهندگان اعلام کرده‌اند که شرایط خاص ایجادشده در اثر شیوع ویروس کرونا باعث شده که بازی‌های آن‌ها با تأخیر مواجه شود. این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که شرایط فعلی همه‌گیری کرونا روی روند توسعه‌ی بازی‌ها تأثیری منفی داشته است. البته، در مورد شرایط کاری بازی‌سازان در خانه‌هایشان، نتایج متفاوت بوده و برخی آن را مثبت، منفی یا حتی خنثی دانسته‌اند.

