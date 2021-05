دو سالی از رونمایی اولیه‌ی «الدن رینگ» (Elden Ring)، بازی جدید استودیوی فرام سافتور می‌گذرد و هنوز هم هیچ خبری از بازی نیست. با این حال، به لطف شرکت مالک فرام سافتور از محدوده‌ی زمانی عرضه‌ی این بازی متوجه شده‌ایم. این طور که به نظر می‌رسد، بالاخره تا پایان سال جاری می‌توانیم انتظار عرضه‌ی الدن رینگ را داشته باشیم.

استودیوی بازی‌سازی فرام سافتور متعلق به شرکت بزرگتری به نام «کادوکاوا گیمز» است. این شرکت به تازگی و پایان سال مالی اخیر خود، آمار و ارقام تجاری مربوط به سال گذشته و انتظارات خود از سال مالی جدید را منتشر کرده است. طبق گفته‌ی کادوکاوا گیمز، بازی الدن رینگ برای عرضه در سال مالی فعلی آن‌ها در نظر گرفته شده است و در این بازه‌ی زمانی وارد بازار خواهد شد. سال مالی فعلی کادوکاوا گیمز از ابتدای ماه جاری میلادی آغاز می‌شود و تا همین زمان در سال آینده ادامه دارد؛ طوری که کم و بیش می‌توانیم از عرضه‌ی الدن رینگ در سال ۱۴۰۰ مطمئن باشیم.

در واقع شرکت کادوکاوا گیمز به غیر از الدن رینگ بازی بزرگ دیگری ندارد و به طور کلی روی این بازی مانور داده است. به وضوح می‌توانیم ببینیم که عرضه‌ی الدن رینگ در همین سال از نظر تجاری اهمیت بسیاری برای آن‌ها دارد و با اطمینان بسیار از عرضه‌ی آن صحبت می‌کنند. مشخصا کادوکاوا گیمز از الدن رینگ به عنوان مورد انتظارترین بازی حال حاضر در غرب یاد کرده و حسابی روی این بازی و عرضه‌ی آن مانور داده است.

چند باری از سوی منابع غیر رسمی شنیده‌ایم که الدن رینگ قرار بوده بسیار زودتر عرضه شود. خبرگزاری وی‌جی‌سی چند ماه پیش گزارشی منتشر کرد و در آن از تاثیرات بسیار زیاد قرنطینه‌ها و کار در خانه روی توسعه‌ی الدن رینگ نوشت. تغییر روند کاری ژاپن در یک سال گذشته تاثیر بسیاری روی مراحل توسعه‌ی الدن رینگ گذاشته است؛ طوری که تاریخ عرضه و رونمایی بزرگ آن بارها در استودیوی فرام سافتور به عقب افتاده است. گزارش خبرگزاری وی‌جی‌سی به نقل از یکی بازی‌سازان ناشناس استودیوی فرام‌سافتور گفته بود که مشکلات کار از خانه به قدری زیاد است که تصور نمی‌کنند بازی به سال جاری میلادی برسد.

اولین نگاه به الدن رینگ؛ گیم‌پلی بازی به بیرون درز کرد

چند ماه پیش هم شاهد درز اولین ویدیوی بازی به بیرون بودیم؛ ویدیویی که گیم‌پلی الدن رینگ را به وضوح نشان می‌داد و برای استفاده‌ی داخلی در شرکت باندای نامکو ساخته شده بود. با دیدن این ویدیو کاملا متوجه شدیم که بازی الدن رینگ قرار است تکاملی در روند سری بازی‌های دارک سولز باشد و ضمن حفظ هسته‌ی این بازی‌ها، سیستم‌ها و مکانیک‌های تازه و مختص خود ارایه دهد. طبق گفته‌ی «هیده‌تاکا میازاکی»، کارگردان الدن رینگ و خالق سری بازی‌های دارک سولز، بازی الدن رینگ پای خود را بسیار فراتر از بلادبورن و سکیرو قرار خواهد داد و تجربه‌ای تازه برای طرفداران این سری بازی‌ها رقم خواهد زد.

اگر قرار باشد الدن رینگ امسال عرضه شود، بدون شک در رویداد E3 امسال، یا هر چیزی که به جای آن برگزار شود، از بازی خواهیم شنید. تعدادی از نویسندگان و خبرنگاران مطرح حوزه‌ی بازی‌های ویدیویی، ماه گذشته از رونمایی دوباره‌ی الدن رینگ در چند ماه آینده خبر دادند. گفته شده که استودیوی فرام سافتور به غیر از کار روی الدن رینگ، روی یکی دو نقش‌آفرینی دیگر و هم‌چنین بازی دیگری در مجموعه‌ی رباتیک و قدیمی خود کار می‌کند.

منبع: VGC

The post الدن رینگ بالاخره تا پایان امسال عرضه می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala