دعواهای حقوقی اپل و اپیک گیمز ادامه دارند و ما هم در این میان، اطلاعات مختلفی از هر دو شرکت کسب می‌کنیم. در حالی که تصور می‌کردیم یکی از منابع اصلی اپیک گیمز، پلتفرم دیجیتال اپل یعنی اپ استور باشد، متوجه شده‌ایم که به هیچ وجه چنین چیزی واقعیت ندارد. بازی فورتنایت مدت‌هاست که در پی شکایت اپیک گیمز از اپل، دیگر برای دانلود روی پلتفرم iOS موجود نیست و این موضوعی آسیبی به اپیک گیمز نزده، چون درآمد آن‌ها اساسا از پلی‌استیشن است.

چند هفته‌ی پیش و به لطف اطلاعات مختلفی که مدارک اپل و اپیک رو می‌کنند، متوجه شدیم که اپیک گیمز درآمدی ۷۰۰ میلیون دلاری از بازی فورتنایت روی اپ‌استور اپل داشته است. این رقم مربوط به دو سالی است که فورتنایت به صورت رسمی روی اپ‌استور اپل برای دانلود موجود بوده. درآمد ۷۰۰ میلیون دلاری اپیک گیمز از فورتنایت روی دستگاه‌های اپل به هیچ وجه کم نیست و اپیک گیمز هم یک سالی است برای بازگشت فورتنایت به اپ‌استور تلاش بسیاری کرده. تصور می‌کردیم با رقم قابل توجه و سهم بزرگی از درآمد فورتنایت طرف باشیم. با این حال، درآمد فورتنایت روی پلتفرم‌های اپل در واقع کمترین سهم را از درآمد کلی این بازی به خود اختصاص داده است.

طبق مدارک ارایه شده از سوی اپیک گیمز در دادگاه، پلی‌استیشن ۴ بیشترین سهم درآمد کلی فورتنایت را دارد. رقم ۴۶.۸ درصد از درآمدهای کلی فورتنایت در بازه‌ی مارس ۲۰۱۸ تا جولای ۲۰۲۰ به تنهایی مختص به کنسول پلی‌استیشن ۴ بوده است. دومین رتبه با سهم ۲۷.۵ درصدی متعلق به ایکس‌باکس ون است. دستگاه‌های اپل در رتبه‌ی پنجم قرار گرفته‌اند و تنها ۷ درصد از درآمد کلی فورتنایت را به خود اختصاص داده‌اند. سهم ۱۸.۷ درصدی باقی مانده متعلق به پلتفرم‌های اندروید، نینتندو سوییچ و کامپیوتر است.

در سال ۲۰۲۰ حتی سهم دستگاه‌های اپل از درآمد فورتنایت کمتر شده و به ۵.۸ درصد کاهش یافته است. در مقابل، پلی‌استیشن در سال ۲۰۲۰ سهمی حدود ۴۰ درصد و ایکس‌بکس سهمی ۲۴ درصدی از درآمدها را داشته است. در واقع در تاریخ فورتنایت، پلتفرم iOS همیشه یا پایین‌ترین میزان درآمد را برای این بازی داشته، یا یکی مانده به آخر و قبل از اندروید قرار گرفته است.

آمار و ارقام جدیدی از درآمدهای کلی فورتنایت در اختیار نداریم، ولی آخرین اعداد از درآمد ۱.۸ میلیارد دلاری این بازی در سال ۲۰۱۹ خبر داده بودند. اپیک گیمز تخمین زده است که در سال ۲۰۲۰ درآمد کلی آن‌ها برابر با ۳.۸۵ میلیارد دلار باشد که بدون شک بخش بزرگی از آن متعلق به فورتنایت است.

به لطف اطلاعات جدید، می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که بزرگترین جمعیت بازی‌کننده‌های فورتنایت را گیمرهای کنسولی و مشخصا پلی‌استیشن و بعد از آن ایکس‌باکس تشکیل داده‌اند. با اینکه اپیک تلاش بسیاری برای ورود به دیگر پلتفرم‌ها اعم از موبایل کرده، اما هنوز هم فورتنایت بیشترین درآمد خود را از کنسول‌های بازی دارد. این موضوع، جهبه‌گیری اپیک گیمز علیه اپل و گوگل و استورهای موبایلی این دو شرکت را بسیار منطقی‌تر می‌کند.

