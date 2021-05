هفته‌ی پیش شاهد عرضه‌ی یکی از دیگر بازی‌های انحصاری مورد انتظار کنسول پلی‌استیشن ۵ بودیم. استودیوی Housemarque که با آثار قبلی خود هم چند بار سابقه‌ی همکاری با سونی را تجربه کرده و همواره بازی‌های آرکید هیجان‌انگیز، سرگرم‌کننده و چالش‌برانگیزی ارائه داده است، این بار با بازی Returnal پروژه‌ای جاه‌طلبانه‌تر را تولید کرده است و به سراغ ساخت یک بازی تراز اول رفته که ساختاری همانند بازی‌های روگ-‌لایت دارد. این در حالی است که همچنان ویژگی‌های خاص گیم‌پلی بازی‌های قبلی این استودیو هم در آن دیده می‌شود.

جسارت استودیو Housemarque در ساخت تیراندازی تراز اول (AAA۹ که المان‌های بازی‌های روگ‌-لایت را در خود دارد، نتیجه‌ی بسیار خوبی را برای آن‌ها به همراه داشته است. این اولین تجربه‌ی استودیو Housemarque پس از ساخت چند بازی موفق کوچک‌تر و آرکید بوده است و حتی توانسته از دیدگاه بسیاری بهترین تجربه‌ی آن‌ها تا به اکنون باشد. شما در این بازی کنترل فضانوردی به نام سلین واسوس (Selene Vassos) را هدایت می‌کنید که پس از سقوط روی یک سیاره‌ی بیگانه‌ به نظر می‌رسد موفق شده جان سالم به در ببرد. شما در جریان دورهای متعدد بازی که پس از هر بار مردن او دوباره آغاز می‌شوند، فرصت دارید که در بازی پیشروی کنید و رفته‌رفته راز‌های نهفته در داستان آن را کشف کنید.

اکثر منتقدان از بازی تحسین کرده‌اند و ساختار گیم‌پلی آن را بسیار لذت‌بخش و سرگرم‌کننده خوانده‌اند و در عین حال نحوه‌ی روایت بازی را هم جالب خطاب کرده‌اند. یکی از نکات قابل‌توجه دیگر این بازی این است که توانسته از ظرفیت‌های مختلف پلی‌استیشن ۵ استفاده کند. بازی Returnal علاوه بر استفاده‌های گرافیکی قابل‌توجه از سخت‌افزار این کنسول توانسته از ویژگی‌های خاص دوال‌سنس از جمله «بازخورد لمسی» و «ماشه‌های تطبیق‌پذیر» به‌خوبی استفاده کند. البته، Returnal همچون دیگر بازی‌های این استودیو و بسیاری از بازی‌های روگ‌-لایت دیگر اثر دشواری است و چالش‌های جدی را برای شما ایجاد خواهد کرد. در حالی که این قضیه می‌تواند برای بسیاری جذاب باشد، برخی از منتقدان عقیده دارند که این دشواری زیاد می‌تواند مانع لذت بردن برخی از بازیکنان از تجربه‌ی این اثر شود.

این بازی تاکنون توانسته از مجموع ۸۹ نقد دریافت‌شده، میانگین امتیاز ۸۶ را برای خود در سایت متاکریتیک ثبت کند. ۸۴ نقد بازی مثبت و فقط ۵ نقد متوسط بوده‌اند. اکنون که بازی Returnal عرضه شده و نقدها و نمرات آن هم منتشر شده است، بد نیست که نگاهی به خلاصه‌ی نظر بعضی از این سایت‌ها و منتقدان بیندازیم.

Gamespot – امتیاز: ۹/۱۰

«Returnal به‌صورت مداوم چالش‌برانگیز است. داستان پر رمز و راز و اکشن جذاب و دشوارش احساس پرتنش، ضروری و تازه‌ای در خود دارد. مبارزات سریع بازی به شکلی باورنکردنی هیجان‌انگیز و دلهره‌آور می‌شوند. این مبارزات گاه غیرقابل‌پیش‌بینی می‌شوند اما هرگز غیرقابل‌عبور نیستند. بازی کاملاً در جنب‌وجوش است و هر لحظه‌ عجله‌ای وجود دارد؛ این می‌تواند به این خاطر باشد که باید از یک لیزر غول‌پیکر بنفش فرار کنید یا اینکه هیچ ایده‌ای ندارید که چرا یک فضانوردان از دوران آپولو به دنبال شما است و هر حرکت شما را دنبال می‌کند. آیا برای بازی کردن Returnal نیاز است که کمی شجاع باشید؟ بله. آیا باید خود را آماده مجازات کنید؟ بله، این هم کمک می‌کند. می‌گویند که هر چیزی که ارزش تجربه داشته باشد کمی باید شما را بترساند. نمی‌دانم این سخن همیشه درست باشد یا خیر اما Returnal می‌تواند نمونه‌ای عالی برای آن باشد.»

GameRant – امتیاز: ۵/۵

«Returnal یک بازی ویدیویی عالی است که تقریباً به کمال رسیده است. سیستم گیم‌پلی آن رضایت‌بخش‌ترین چیزی است که تا به امروز استودیو Housemarque ساخته است که این با توجه به پیشینه‌ی بسیار خوب این استودیو در زمینه‌ی طراحی چنین گیم‌پلی‌های سرگرم‌کننده‌ای بسیار ارزشمند است. اگر دیگر انحصاری‌های پلی‌استیشن ۵ در طول این نسل فقط به اندازه‌ی نصف Returnal هیجان‌انگیز و رضایت‌بخش باشند، می‌توان گفت طرفداران با یک نسل فوق‌العاده روبه‌رو هستند.»

Game Informer — 9.5/10

«بازی Returnal کابوسی بی‌امان است که تجربه و بازی کردن آن همانند رؤیا است و بسیار هیجان‌انگیز است. این سفر پر از ترس و کشف چیزهای وحشتناک است اما کنجکاوی و حیرت افسارگسیخته‌ای هم در خود دارد. اگر سلیقه و ذائقه‌ی شما به چنین چیزی جور در می‌آید، این ماجراجویی خاصی است که تجربه‌ی آن را نباید از دست دهید.»

Push Square — 9/10

«استودیوی Housemarque همان چیزی را ارائه می‌دهد که از کنسول پلی‌استیشن ۵ انتظار داریم. همه‌ی ویژگی‌های کنسول از سخت‌افزار گرفته تا دوال‌سنس همه دست به کار شده‌اند تا در بهبود تجربه‌ی این اثر نقشی داشته باشند و همین باعث شده تا بازی به یک نمایش برجسته از توانایی سخت‌افزار پلی‌استیشن ۵ تبدیل شود اما بیش‌تر از این‌ها، بازی سعی می‌کند خود را با مبارزات نفس‌گیر، گیم‌پلی روان و سریع و داستان ظریف معرفی کند و تجربه‌ای در مقیاسی شگفت‌انگیز ارائه دهد. وجود جنبه‌های روگ‌لایت در بازی به این معناست که شاید همه نتوانند با تجربه‌ی آن کنار بیایند اما برای افرادی که به دنبال یک شوتر آرکید چالش‌برانگیز و اعتیادآور هستند، این گزینه‌ای است که به‌شدت توصیه می‌شود.»

Telegraph — 4/5

«با توجه به چالش بسیار زیاد، بازی Returnal می‌تواند شما را مجازات کند – و اگر بخواهیم ذات تصادفی آن را به خاطر روگ-لایک بودنش در نظر بگیریم، همیشه هم این چالش‌برانگیز بودن احساسی عادلانه ندارد. موفقیت و پیشروی در هر دور بازی می‌تواند به عواملی مثل نوع سلاح‌ها یا تجهیزات و امکاناتی که در اوایل دور به شما داده می‌شود، بستگی داشته باشد. به لطف ترکیب خوشایند چیزهایی مثل افزایش‌دهنده‌ی خودکار سلامتی و یک سلاح لانچر قوی و مهمات مناسب توانستم در اولین تلاش یکی از ۶ زیست‌بوم بازی و باس فایت آن را پشت سر بگذارم.»

GamesRadar — 4/5

«برای یک بازی ۷۰ دلاری، Returnal می‌تواند گاهی آشفته‌، دشوار و شاید هم کمی بیش از حد غیرقابل انعطاف باشد اما با این وجود که ممکن است لحظاتی دلسردکننده در آن داشته باشید، حتی پس از اینکه مدتی زیادی بازی را تجربه کرده و اعماقش را کاویده باشید، همچنان یک تجربه‌ی جذاب و سرگرم‌کننده باقی می‌ماند.»

VG247 — 4/5

«اگرچه ترکیب و ساختار گیم‌پلی مشابه آثار روگ‌-لایک درون این بازی در کنار داستان مارپیچ گونه، ترکیب بی‌نقصی نیست، اما با این وجود تجربه‌ای تاریک، درگیر کننده و نوآورانه‌ است که می‌تواند با گیم‌پلی جذاب خود شما را آماده‌ی داستانش کند. نمادهایی برای تعمق، ایستراگ‌هایی برای یافتن و لحظات به‌یادماندنی فراوانی در طول بازی و رسیدن به پایان آن برای اولین بار وجود دارد. با این حال، پس از اتمام بازی برای اولین بار که چیزی حدود ۲۰ ساعت یا بیشتر نیاز دارد، هنوز چیزهای زیادی برای یافتن و پیدا کردن وجود دارد و گیم‌پلی بازی شما را در این راه کاملاً سرگرم می‌کند.»

Video Games Chronicle — 4/5

«حتی اگر نخواهیم به چشم‌نواز بودن بازی از نظر بصری اشاره کنیم، اکشن مداوم و استوار بازی Returnal در کنار ساختارش که از بازی‌های روگ‌لایت گرفته شده است، آن را به یک ماجراجویی درگیر کننده تبدیل کرده است. عدم وجود گزینه‌ای برای انتخاب سطح دشواری، ممکن است تجربه‌ی بازی را برای بعضی از گیمرهای کم‌تجربه‌تر دشوار کند اما اگر از شکست‌های فراوان در بازی و غلبه بر آن مشکل ندارید، این تجربه‌ای است که می‌تواند سراسر از هیجان باشد.»

GamesBeat — 3/5

«امتیاز پایین و مشکل اصلی من با بازی این بوده که در زیست‌بوم دوم بازی با سختی و دشواری زیادی مواجه شدم. یکنواختی آن مرا آزرده کرده بود و اگر قرار نبود بازی را بررسی کنم، آن را کنار می‌گذاشتم. با این حال، بعضی از تجهیزاتی که از زیست‌بوم اول به دست آوردم، کار را در بخش دوم بازی راحت‌تر کرد. با این سلاح‌ها و تجهیزات توانستم حتی در بار اول باس فایت بخش دوم را از پای در بیاورم. اکنون تصمیم دارم که برای دورهای دیگر باز هم همین ترکیب از تجهیزات را حفظ و تکرار کنم و اگر جهان بازی ابزار و تجهیزات لازم را برایم فراهم نکرد، دوباره فکر می‌کنم که بازی وقتم را هدر می‌دهد. این نقص مهلکی نیست اما یکی از چیزهای مهمی است که به نظرم Returnal را به یک معطلی و هدر دادن وقت تبدیل می‌کند و این چیزی که بازی را از یک اثر عالی به اثری تبدیل می‌کند که صرفاً آن را دوست دارم.»

در ادامه‌ی می‌توانید تمام نمراتی که به بازی Returnal داده شده است را ببینید.

PlayStation Lifestyle: نمره‌ی ۱۰ از ۱۰

GameSpew: نمره‌ی ۱۰ از ۱۰

Daily Star: نمره‌ی ۵ از ۵

Game Rant: نمره‌ی ۵ از ۵

Game Informer: نمره‌ی ۹.۵ از ۱۰

Game Revolution: نمره ی ۹.۵ از ۱۰

God is a Geek: نمره‌ی ۹.۵ از ۱۰

Atomix: نمره‌ی ۹۵ از ۱۰۰

Geek Culture: نمره‌ی ۹.۵ از ۱۰

IGN Italy: نمره‌ی ۹.۳ از ۱۰

WCCftech: نمره‌ی ۹.۳ از ۱۰

Metro Game Central: نمره‌ی ۹ از ۱۰

GameSpot: نمره‌ی ۹ از ۱۰

TheSixthAxis: نمره‌ی ۹ ز ۱۰

Video Gamer: نمره‌ی ۹ از ۱۰

Push Square: نمره‌ی ۹ از ۱۰

PlayStation Universe: نمره‌ی ۹ از ۱۹

Gameblog: نمره‌ی ۹ از ۱۰

DualShockers: نمره‌ی ۹ از ۱۰

Press Start: نمره‌ی ۹ از ۱۰

GamingBolt: نمره‌ی ۹ از ۱۰

Easy Allies: نمره‌ی ۸.۵ از ۱۰

Gaming Nexus: نمره‌ی ۸.۵ از ۱۰

Power Up: نمره‌ی ۸.۵ از ۱۰

IGN: نمره‌ی ۸ از ۱۰

VG247: نمره‌ی ۴ از ۵

Telegraph: نمره‌ی ۴ از ۵

Digital Trends: نمره‌ی ۴ از ۵

LevelUp: نمره‌ی ۴ از ۵

