بازی Star Wars Jedi: Fallen Order آپدیت نسل‌ بعد دریافت خواهد کرد

همانند بسیاری از بازی‌هایی که در این چند ماه اخیر نسخه‌ی نسل بعدی دریافت کرده‌اند، قرار است بازی Star Wars Jedi: Fallen Order هم یک به‌روزرسانی نسل بعدی دریافت کند. این خبر در وب‌سایت «لوکاس ‌فیلم گیمز» اعلام شده است. طبق اعلام رسمی «لوکاس فیلم گیمز» این آپدیت که در تابستان عرضه خواهد شد، تعدادی پیشرفتی فنی به این اثر اضافه خواهد کرد.

استودیو ریسپاون و شرکت الکترونیک آرتس هم جزییات بیشتری از این خبر اعلام نکرده‌اند اما نکته مهم و قابل‌توجه این است که این نسخه‌ی نسل بعدی قرار است به‌صورت رایگان در دسترس دارندگان فعلی بازی قرار بگیرد. یعنی اگر بازی را روی پلی‌استیشن ۴ یا ایکس‌باکس وان خریداری کرده‌اید، می‌توانید این آپدیت نسل‌ بعدی را به‌صورت رایگان و به ترتیب روی کنسول‌های پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌ باکس سری ایکس/ اس دریافت کنید. این نسخه قرار است در تابستان ۲۰۲۱ عرضه شود.

این اولین مرتبه‌ای نیست که توسعه‌دهندگان این اثر بهبودهایی را برای بازی Star Wars Jedi: Fallen Order در کنسول‌های نسل بعدی اعمال می‌کنند. در ماه ژانویه هم آپدیتی برای بازی Star Wars Jedi: Fallen Order منتشر شد که باعث بهبودهایی در نسخه‌های نسل بعدی این اثر شده بود. آن آپدیت نرخ فریم و رزولوشن بازی را افزایش می‌داد. با این حال، در آن حالت همچنان نسخه‌ی نسل قبلی بازی اجرا می‌‌شد. این در حالی است که این آپدیت جدید قرار است تغییرات بیشتری را اعمال کند و آن را بیشتر مشابه یک اثر نسل بعدی تبدیل کند. «لوکاس ‌فیلم گیمز» وعده داده که در آینده جزییات بیشتری از تغییرات و پیشرفت‌های این نسخه‌ی نسل بعدی اعلام خواهد کرد.

بازی Star Wars Jedi: Fallen Order در نوامبر سال ۲۰۱۹ توسط استودیو «ریسپاون اینترتینمت» ساخته و توسط شرکت الکترونیک آرتس برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر منتشر شد. ساخته‌ی ریسپاون توانست به یکی از بهترین و موفق‌ترین بازی‌های «جنگ ستارگان» در سال‌های اخیر تبدیل شود و موفق شد هم نظر منتقدان و هم نظر طرفداران را به خود جلب کند.

عرضه‌ی نسخه‌ی نسل بعدی این اثر که دارای پیشرفت‌های گرافیکی بیشتری خواهد بود، می‌تواند انگیزه‌ای مضاعف ایجاد کند تا طرفداران «جنگ ستارگان» مشتاق شوند که روی کنسول‌های پلی‌استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس دوباره به سراغ این اثر بروند. لازم به ذکر است که این بازی در حال حاضر روی پلی‌استیشن استور، مایکروسافت استور و همین‌طور اوریجین و استیم با تخفیف ۷۰ درصدی همراه است. این برای افرادی که تاکنون بازی را تهیه نکرده‌اند، فرصت بسیار خوبی است که به تجربه‌ی بازی Star Wars Jedi: Fallen Order بپردازند.

