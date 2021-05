طبق شایعه‌ها و گزارش‌های منتشرشده، به نظر می‌رسد که توسعه‌دهندگان بازی هیتمن در حال ساخت یک بازی انحصاری نقش‌آفرینی فانتزی برای شرکت مایکروسافت هستند. خبری که در صورت تحقق می‌تواند اتفاق بسیار خوشایندی برای طرفداران ایکس‌باکس باشد.

همه‌چیز ابتدا از ویدیویی شروع شد که سایت ویندوز سنترال گیمینگ منتشر کرد و در آن اعلام شده بود که استودیو IO Interactive برای ساخت یک عنوان نقش‌آفرینی جدید که با محوریت اژدها ساخته می‌شود، با مایکروسافت همکاری خواهد کرد و این بازی انحصاری ایکس‌باکس خواهد بود. پس از این خبر، سایت یوروگیمر هم با گزارش خود اعلام کرد که چیزی مشابه این خبر شنیده و آن را تائید کرد. البته، در هر دو گزارش اشاره شده است که این بازی در مراحل اولیه ساخت خود قرار دارد و به همین خاطر به احتمال زیاد تا زمان عرضه‌ی احتمالی آن مدت زیادی باقی‌مانده است.

این گزارش با مصاحبه‌ی اخیر هاکان آبرک (Hakan Abrak)، مدیرعامل استودیو IO Interactive، کاملاً جور در می‌آید. او در مصاحبه‌ی خود با GamesIndustry.biz اعلام کرده بود که استودیو آن‌ها در حال حاضر علاوه بر پروژه‌ی بازی «جیمز باند» روی پروژه‌های دیگر هم فعالیت می‌کند. هاکان آبرک در این مصاحبه گفته بود: «بدون اینکه زیاد وارد جزییات شوم، ما روی پروژه‌ و خلق جهانی دیگر هم کار می‌کنیم که کمی با کار فعلی‌ متفاوت است و البته بسیار عاشق آن هستیم. این چیزی است که افرادی کلیدی و باتجربه‌ ما مدتی است که در رویای ساخت آن بودند.»

جِز کوردن، خبرنگار سایت ویندوز سنترال گیمینگ در پست خود در توییتر اعلام کرد که در گذشته درباره‌ی این پروژه که قرار است با مضمون اژدهایان ساخته شود، شواهدی داشته است و با مصاحبه‌ی جدید مدیر IO Interactive می‌توان گفت که اکنون مراحل ساخت این پروژه آغاز شده است. یکی از دیگر از کاربران توییتر به نام Klorbille که معمولاً خبرهایی از استودیوها و بازی‌های ایکس‌باکس اعلام می‌کند و بین طرفداران این کنسول بسیار شناخته‌شده است، با ابراز هیجان‌زدگی خود و همچنین اشاره‌ی به یکی از نوشته‌های قبلی‌اش که در آن به‌صورت مخفی به این پروژه اشاره کرده بود، این خبر را تائید کرده است.

مایکروسافت پس از خرید استودیو‌ها و شرکت‌هایی که در این یکی دو سال تصاحب کرده است، اکنون بازی‌های نقش‌آفرینی بسیاری را در دست ساخت دارد که می‌تواند برای طرفداران این ژانر بسیار جذاب باشد. اگر این گزارش‌ها هم درست باشد، یک بازی نقش‌آفرینی فانتزی دیگر هم به احتمال زیاد به لیست بازی‌های نقش‌آفرینی‌ انحصاری مایکروسافت اضافه خواهد شد.

نکته‌ی جالب اینجاست که هاکان آبرک، مدیر IO Interactive، در گفتگوی تازه‌ی خود اعلام کرده که پس از آنکه آن‌ها از شرکت اسکوئر انیکس جدا شده‌اند، پیشنهادهای مختلفی برای تصاحب این استودیو وجود داشته است ولی آن‌ها در نهایت تصمیم گرفته‌اند که به‌صورت مستقل به کار خود ادامه دهند. با توجه به رویکرد مایکروسافت در این سال‌های اخیر اصلاً بعید نیست که یکی از این شرکت‌هایی که با IO Interactive مذاکره داشته، مایکروسافت بوده باشد.

هیتمن ۳ از بازی جیمز باند برایمان می‌گوید

می‌دانیم که در حال حاضر استودیو IO Interactive مشغول ساخت یک بازی کاملاً جدید بر اساس جیمز باند است؛ پروژه‌ای که قرار است با نام رمز Project 007 ساخته شود. با توجه به سابقه‌ی درخشان آن‌ها در قسمت‌های اخیر بازی هیتمن از هم‌اکنون به‌شدت برای بازی جیمز باند آن‌ها هیجان‌زده هستیم. با این حال، این خبر به احتمال زیاد پروژه‌ی دیگر این استودیو را هم برای ما مشخص کرده است.

منبع: VGC

The post سازندگان هیتمن یک بازی نقش‌آفرینی انحصاری برای ایکس‌باکس می‌سازند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala