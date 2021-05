کونامی در نمایشگاه E3 امسال حضور نخواهد داشت؛ آیا بازی جدیدی در کار است؟

مدتی پیش فهرست شرکت‌ها و ناشران بزرگی که قرار است در مراسم E3 2021 حضور داشته باشند، اعلام شد. در کمال تعجب، نام کونامی هم در آن فرست دیده می‌شد. با این حال، به‌تازگی کونامی اعلام کرده که نمی‌تواند در E3 امسال شرکت کند و بازی‌های خود را در این رویداد نشان دهد. در اینجا سؤالی که باید بپرسیم این است که منظور از کونامی کدام بازی‌ها است؟

اگرچه فقط چند روز از اعلام حضور کونامی در E3 گذشته بود، این شرکت در توییت جدیدی خبر داد که به دلیل نرسیدن به زمان‌بندی و برنامه‌هایش نمی‌تواند آماده‌ی حضور در مراسم E3‌ امسال شود. با این وجود، این شرکت اعلام کرده که به‌صورت جدی در حال ساخت چند پروژه‌ی کلیدی خود است. کونامی وعده داده که در ماه‌های آینده‌ جزییات بیشتری را از برنامه‌ها و پروژه‌های خود اعلام خواهد کرد.

سازمان برگزارکننده‌ی E3 یعنی «انجمن نرم‌افزار‌های سرگرمی» یا به‌اختصار ESA در واکنش به این خبر در بیانیه‌ای اعلام کرده است: «ما از تصمیم شریک خود یعنی کونامی برای عدم حضور در E3 امسال پشتیبانی می‌کنیم و هیجان‌زده هستیم تا ببینیم که آن‌ها در آینده و وقتی که آماده بودند، چه چیزهایی را برای معرفی در نظر گرفته‌اند. منتظر بازگشت آن‌ها در E3 2022 می‌مانیم، اما در عین حال، ما هم‌اکنون به دنبال معرفی آثار مورد انتظار، برنامه‌ها و بسیاری چیزهای دیگری هستیم که برای E3 امسال تدارک دیده‌ شده است و برای آن مشتاقیم.»

کونامی در ژوئیه سال ۲۰۲۰ اشاره‌هایی به بازی PES 2022 کرده بود اما از آن زمان تا به امروز هنوز چیزی از آن مشاهده نکرده‌ایم. این اثر قطعاً یکی از بازی‌هایی است که این شرکت ژاپنی می‌تواند نمایش و عرضه‌ی آن را برای چند ماه دیگر آماده کرده باشد. همچنین این شرکت با همکاری استودیو GuruGuru در حال توسعه‌ی یک بازی هک ‌اند اسلش روگ‌لایت به نام GetsuFumaDen: Undying Moon بوده که قرار است در همین ماه عرضه شود.

این‌ها تمامی چیزی است که به‌صورت مطمئن می‌دانیم کونامی روی آن‌ها کار کرده است. آن‌ها حق امتیاز عناوین بسیار محبوب و شناخته‌شده‌ای را دارند و در گذشته‌هایی که کم‌کم به‌ فراموشی سپرده می‌شود، تولیدکننده و ناشر آثار بزرگی بوده‌اند. با وجودی که به نظر می‌آید مدت زیادی است که تمرکز آن‌ها از ساخت بازی‌های بزرگ برای کنسول‌ها و کامپیوتر دور شده است، اما همچنان شایعه‌های زیادی به دور عناوین مختلف آن‌ها وجود دارد.

مدت زیادی است که شایعه‌های فراوانی وجود دارد که اشاره کرده‌اند کونامی با توسعه‌دهندگان دیگر برای ساخت بعضی از آثار بزرگ خود مذاکره و همکاری داشته است تا ساخت آن آثار را به استودیوهای دیگر بسپارد. بیشترین شایعه‌ها مربوط به بازی سایلنت هیل است. در گذشته برخی از منابع داخلی خبر داده‌ بوده‌اند که اثر جدیدی در رابطه با این مجموعه بازی در دستور ساخت قرار دارد. یکی از این شایعه‌ها اشاره می‌کرد که بازی جدیدی از سایلنت هیل با همکاری استودیو ژاپن سونی و برای کنسول پلی‌استیشن ۵ ساخته خواهد شد اما پس از تغییرات عظیمی که سونی در استودیو ژاپن خود ایجاد کرد و بسیاری از توسعه‌دهندگان این استودیو قدیمی مجبور به ترک آن شدند، همه‌چیز با تردید بزرگی مواجه شد و امیدها نسبت به آن کمرنگ‌تر شد. البته‌، شایعه‌های دیگری وجود دارد که همچنان می‌گوید اثری در رابطه با این عنوان توسط استودیویی دیگر در دست ساخت است.

بازسازی متال گیر سالید؛ از شایعات تا تخیلات

همچنین شایعه‌هایی هم درباره‌ی ساخت نسخه‌ی بازسازی‌شده‌ی بازی متال گیر سالید ۱ وجود دارد. هرچند این شایعه‌ها جزییات دقیقی را مشخص نکرده‌اند و صحت آن‌ها هم جای تردید بسیار دارد، اما بعضی از این شایعه‌ها اذعان کرده‌اند که استودیو بلوپوینت در حال ساخت نسخه‌ی ریمیک بازی متال گیر سالید است. حتی شایعه‌هایی وجود دارد که کونامی برای توسعه‌ی قسمت جدیدی از بازی کسلوانیا هم با توسعه‌دهندگان دیگر صحبت‌هایی داشته است.

با این حال، همه‌ی این اخبار صرفاً در حد شایعه مانده‌اند و تاکنون از صحت آن‌ها خبر نداریم. در حال حاضر فقط می‌دانیم که کونامی مدت زیادی است که برای ساخت بازی‌های بزرگ در سکوت فرو رفته و تا وقتی که چیز هیجان‌انگیزی از آن‌ها معرفی‌ نشود، شاید نتوانیم درباره‌ی این شایعه‌ها بسیار امیدوار یا خوش‌بین باشیم. تنها بازی نسل بعدی معرفی‌شده‌ی کونامی که از حضور آن آگاه هستیم، بازی PES 2022 است که البته عرضه‌ی آن چیز عجیب و دور از انتظاری نیست.

