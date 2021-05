استودیو ۴A Games (استودیو سازنده‌ی بازی) و شرکت Deep Silver (ناشر بازی) به‌تازگی تاریخ عرضه‌ی نسخه‌ی ویژه‌ی بهبودیافته بازی Metro Exodus را برای کامپیوترهای شخصی مشخص کرده‌اند. نسخه‌ای که خوشبختانه در زمان عرضه از طریق فروشگاه‌های دیجیتالی مختلفی در کامپیوتر قابل دریافت است.

این نسخه قرار است به‌زودی و در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ (۶ مه ۲۰۲۱) عرضه شود. اگرچه تغییرات و بهبودهای قابل‌توجهی در این نسخه اعمال شده است، اما نکته‌ی خوشحال‌کننده برای طرفداران این است که این نسخه برای دارندگان بازی اصلی به‌صورت رایگان قابل دریافت خواهد بود و برای آن‌ها در قالب یک ارتقا برای بازی اصلی عرضه خواهد شد. فرقی ندارد که بازی را از استیم، اپیک گیمز استور، GOG یا حتی مایکروسافت استور خریداری کرده باشید، به هر حال می‌توانید این نسخه را در روز انتشار از هرکدام از این فروشگاه‌ها دریافت کنید. این در حالی است که نسخه‌ی اصلی بازی دارای قرارداد انحصاری زمان‌دار با اپیک گیمز بود. برای اجرای بازی، حتماً به ویندوز نیاز دارید و کاربران لینوکس یا سرویس‌های گوگل استیدیا یا لونا شرکت آمازون در حال حاضر نمی‌توانند این نسخه را تجربه کنند. البته، استودیو سازنده‌ی بازی اعلام کرده که کاربران مک می‌توانند از طریق GeForce Now بازی را روی کامپیوتر تجربه کنند.

یکی از بزرگ‌ترین ویژگی‌ها و بهبودهای نسخه‌ی بهبودیافته‌ی بازی Metro Exodus برای کامپیوترهای شخصی پشتیبانی کامل و بسیار خوب از قابلیت ری‌ تریسینگ (رهگیری پرتو) است. ری تریسینگ نسل بعدی در این نسخه اعمال شده و نورپردازی بازی هم به‌صورت کامل از این قابلیت گرافیکی استفاده می‌کند. در واقع، هر منبع نوری در بازی بازتاب واقعی خواهد داشت. با این وجود، اگرچه این ویژگی بهترین ارتقا این نسخه نسبت به نسخه‌ی اصلی است اما می‌توان گفت که یکی از مشکلات و عناصری است که می‌تواند مانع تجربه‌ی بعضی از بازیکنان شود.

نکته‌ی مهم اینجاست که ویژگی گرافیکی ری تریسینگ در نسخه‌ی بهبودیافته‌ی بازی Metro Exodus به‌صورت اختیاری اعمال نشده و این نسخه با در نظر گرفتن این قابلیت ساخته شده است. این یعنی برای اجرای این نسخه به سخت‌افزاری نیاز دارید که از ویژگی ری‌ تریسینگ پشتیبانی کند و نمی‌توانید بدون آن به تجربه‌ی بازی بپردازید. در واقع، برای تجربه‌ی این نسخه‌ نیاز به سخت‌افزاری قوی دارید و این موضوع با نگاه به سیستم موردنیاز بازی هم کاملاً مشخص است.

با این حال، به نظر می‌رسد که استودیو ۴A Games بهبودهای بسیار خوبی را در این نسخه انجام داده است. دیجیتال فاندری که نگاهی ویژه به این نسخه‌ی بهبود یافته داشته، اعلام کرده است که این نسخه نسبت به نسخه‌ی اصلی بازی Metro Exodus که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد، پیشرفت‌های خارق‌العاده‌ای داشته است. حتی با ویدیو مقایسه‌ی این دو نسخه می‌توان پیشرفت‌های انجام‌شده را به‌راحتی مشاهده کرد.

این نسخه همچنین از قابلیت DLSS 2.0 و بافت‌های ۴K هم پشتیبانی خواهد کرد و البته توسعه‌دهندگان اعلام کرده‌اند که بعضی از باگ‌های بازی هم رفع شده‌اند و به‌صورت کلی اثر نهایی بیشتر صیقل پیدا کرده است.

بازی Metro Exodus هم‌اکنون روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوترهای شخصی در دسترس است و قرار است در سال ۲۰۲۱ نسخه‌ی نسل بعدی آن برای پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس/ اس هم منتشر شود. نسخه‌ی نسل بعدی بازی هم برای دارندگان این اثر در کنسول‌ها به‌صورت رایگان عرضه خواهد شد.

منبع: Gematsu

The post نسخه‌ی بهبودیافته‌ی Metro Exodus به‌زودی برای کامپیوتر منتشر می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala