شرکت سرگرمی‌های تعاملی سونی به‌صورت رسمی اعلام کرده که در بخش اندکی از سهام «دیسکورد» (Discord) سرمایه‌گذاری کرده است و با امضای یک قرارداد همکاری مشترک قرار است دیسکورد را در اوایل سال ۲۰۲۲ به پلی‌استیشن بیاورد.

در حالی که در ماه مارس گزارشی از سوی سایت وال استریت ژورنال منتشر شد که خبر می‌داد مایکروسافت قصد دارد با قراردادی ۱۰ میلیارد دلاری دیسکورد را تصاحب کند، اما همه‌چیز به‌یک‌باره تغییر کرد تا دیسکورد پیشنهاد مایکروسافت را در آن زمان قبول نکند و به راه مستقل خود ادامه دهد. اکنون آن‌ها با سونی قرارداد همکاری جدیدی امضا کرده‌اند.

در نوشته‌ای در بلاگ سایت سرگرمی‌های تعاملی سونی، خبر رسمی این همکاری اعلام شده است. با این حال، جیم رایان، مدیر پلی‌استیشن، به‌صورت دقیق مشخص نکرده که این همکاری چگونه خواهد بود و چه ابعادی خواهد داشت. با این وجود، در بیانیه‌‌ای که منتشر شده، او بیان کرده است: «هدف ما این است که از سال آینده تجربه‌ی نزدیکی را بین دیسکورد و پلی‌استیشن روی کنسول‌ها و موبایل رقم بزنیم و از طریق آن اجازه دهیم تا دوستان، گروه‌ها و کامیونیتی‌ها در کنار هم بازی کنند، خوش بگذرانند و در حالی که با هم بازی می‌کنند، راحت‌تر ارتباط برقرار کنند.» سونی در ادامه اشاره می‌کند که هدف از سرمایه‌گذاری در دیسکورد به این خاطر بوده است که چنین تجربه‌هایی را برای بازیکنان خود فراهم کند.

جیم رایان بیان می‌کند که هر دو شرکت در حال حاضر برای یکپارچگی دیسکورد و پلی‌استیشن نتورک مشغول کار هستند. او می‌گوید: «اصل کاری که ما می‌خواهیم انجام دهیم، توانمندسازی بازیکنان برای ایجاد کامیونیتی‌های مختلف و لذت بردن از به اشتراک گذاشتن تجربه‌ی بازی‌ها است.»

دیسکورد اولین بار در دسامبر ۲۰۱۵ عرضه شد. در دسامبر گذشته تعداد کاربران فعال آن به رقم بزرگ ۱۴۰ میلیون نفر رسید که این خود به‌تنهایی محبوبیت و کارایی بالای آن را نشان می‌دهد. در زمینه‌های مختلفی از دیسکورد استفاده می‌شود اما شهرت و محبوبیت اصلی این مجموعه در میان جامعه‌ی گیمرها است.

مایکروسافت هم در گذشته همکاری‌هایی با دیسکورد داشته است اما به نظر می‌رسد آن همکاری قبلی مایکروسافت محدودیت‌های بیشتری داشته است و با همکاری فعلی سونی قابل‌مقایسه نیست. در واقع، در حال حاضر هم می‌توان از طریق ایکس‌باکس و برنامه دیسکورد مشاهده کرد که دوستان مشغول چه بازی‌هایی هستند. با این حال، چیزی که جیم رایان در بیانیه‌ی خود اعلام کرده است چیزی فراتر از این است و او درباره‌ی یکپارچگی دیسکورد با پلی‌استیشن نتورک سخن گفته است و اعلام کرده همکاری آن‌ها منجر به ارتباط بهتر و راحت بازیکنان با همدیگر و بهره بردن از ویژگی‌های دیسکورد خواهد شد. چنین چیزی با توجه به این خبر منطقی است چراکه اگر همکاری آن‌ها محدود و مشابه چیزی بود که در ایکس‌باکس شاهد هستیم، اعمال آن به احتمال زیاد تا سال آینده طول نمی‌کشید و کار سختی نبود اما از آن‌طرف یکپارچه‌سازی دیسکورد با پلی‌استیشن نتورک قطعاً می‌تواند به پیش‌نیازها و کارهای بیشتری نیاز داشته باشد.

سونی چندی پیش بخش کامیونیتی پلی‌استیشن نتورک را حذف کرد و به نظر می‌رسد که قصد دارد دیسکورد را جایگزین آن کند. اگر سونی بخواهد چنین عملی را انجام دهد، می‌تواند یک حرکت بسیاری بزرگ و مهم قلمداد شود. قابلیت‌ها و کارایی خوب دیسکورد و همچنین محبوبیت آن نزد گیمرها می‌تواند باعث شود که تحولی قابل‌توجه در نحوه‌ی ارتباط برقرار کردن در پلی‌استیشن نتورک ایجاد شود و این می‌تواند برای سونی و کنسول پلی‌استیشن ۵ مزیتی بزرگ به حساب بیاید.

سونی در ماه مارس گذشته هم با قراردادی که البته هنوز به‌صورت کامل بسته نشده است، امتیاز بزرگ‌ترین مسابقات بازی‌های مبارزه‌ای یعنی Evo را تصاحب کرد.

