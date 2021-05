فورتنایت تنها در ۲ سال ۹ میلیارد دلار درآمد داشته است

طبق مستنداتی که از دادگاه اپیک و اپل منتشر شده است، مشخص شده که بازی فورتنایت در مجموع توانسته در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ چیزی حدود ۹.۱ میلیارد دلار درآمد کسب کند که رقم عظیم و قابل‌توجهی است.

طبق گزارش مالی داخلی اپیک که در این مستندات آمده است، اگر بخواهیم این ۹.۱ میلیارد دلار را تفکیک کنیم، باید بگوییم که حدود ۵.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ و ۳.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ بوده است.

همچنین اگر بخواهیم در مورد سود حاصل از این درآمد بگوییم، اپیک در گذشته اعلام کرده بود که در مجموع این دو سال توانسته چیزی حدود ۵.۵ میلیارد دلار سود کسب کند و در سال ۲۰۲۰ هم توانسته به‌تنهایی ۵.۱ میلیارد دلار سود داشته باشد. این آمار موفقیت بسیار خوب آن‌ها را در این ۲ سال نشان می‌دهد. البته، باید این نکته را ذکر کرد که این سود گفته‌شده برای کل فعالیت تجاری آن‌ها شامل بازی‌های دیگر حاضر در اپیک گیمز استور و سهم آن‌ها از این بازی‌ها بوده است. با این حال، از آنجایی که در اخبار گذشته متوجه‌ شده‌ایم که اپیک در حال حاضر نه‌تنها از فروشگاه دیجیتال خود سود نمی‌کند بلکه متحمل ضرر هم شده است. به همین خاطر، می‌توان با اطمینان گفت که بخش اعظمی از این سود فقط از طریق بازی فورتنایت حاصل شده است.

در همین حال، در سندی که به ژوئن ۲۰۲۰ مرتبط می‌شود، اپیک از فورتنایت به‌عنوان بزرگ‌ترین بازی جهان نام برده است و اعلام کرده که در آن زمان فورتنایت ۸۰.۴ میلیون کاربر فعال ماهیانه داشته است و همچنین تا آن موقع به‌صورت کلی حدود ۳۵۰ میلیون حساب کاربری برای بازیکنان ایجاد شده است.

ما در گذشته در مورد ۳۵۰ میلیون حساب کاربری شنیده‌ بودیم اما در آن زمان آمار تعداد بازیکنان فعال ماهیانه این بازی به‌صورت عمومی منتشر نشده بود. فقط در سپتامبر سال ۲۰۱۸ اپیک اعلام کرد که فورتنایت حدود ۷۸.۳ میلیون بازیکن فعال ماهیانه دارد. نکته‌ی جالب اینجاست که با آمار فعلی متوجه می‌شویم که ۱۸ ماه بعد از آمار اعلام شده در سپتامبر بازی توانسته تقریباً همان تعداد بازیکنان را نگه دارد.

نمودارها نشان می‌دهد که پس از کاهش کاربران فعال و بازیکنانی که در سال ۲۰۱۹ در بازی هزینه می‌کردند، اپیک برنامه داشته که در سال ۲۰۲۰ کاربران فعال خود در سیستم‌عامل آی‌او‌اس را افزایش دهد. با این حال، همان‌طور که به احتمال زیاد حدس زده‌اید، همه‌ی این‌ها قبل از دعوای اپیک و اپل بوده است و وقتی اپل بازی فورتنایت را از اپ استور حذف کرد، همه‌ی این برنامه‌ها دگرگون شد و ارتباط این دو شرکت به شکل دیگری ادامه یافت. نمودار دیگری نشان می‌دهد که در اوایل ۲۰۲۰ یعنی در ماه‌های آوریل و مه به لطف کنسرت تراویس اسکات و پارتی رویال، رشدی در کاربران فعال ماهیانه این بازی در سیستم‌عامل آی‌اواس دیده به وجود آمده است.

این مستندات همچنین نشان می‌دهد که فصل قبلی بازی که اپیک با مارول همکاری کرده بود، بزرگ‌ترین و موفق‌ترین فصل بازی فورتنایت بوده است. پس از آن، فصلی که جنگ ستارگان به فورتنایت آمده بود، با فاصله‌ی نزدیکی در رتبه‌ی بعدی قرار می‌گیرد.

این‌ها همه بخشی از اطلاعات جدیدی بوده است که از طریق مستندات موجود در دادگاه اپیک و اپل به دست آمده است. دادگاهی که همچنان جریان دارد و نتیجه‌اش می‌تواند نه‌تنها برای بازی فورتنایت بلکه برای آینده فروشگاه‌های دیجیتالی تعیین‌کننده باشد.

منبع: Eurogamer

