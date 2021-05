۷۰ بازی نسل قبل را با نرخ فریم بیشتر روی ایکس باکس تجربه کنید

در ماه فوریه شرکت مایکروسافت ویژگی جدیدی را با نام FPS Boost (افزایش نرخ فریم بر ثانیه) برای کنسول‌های نسل بعدی ایکس‌باکس سری ایکس / سری اس معرفی کرد. قابلیتی که در همان ابتدا توانست موردتوجه طرفداران قرار بگیرد. به نظر می‌رسد که مایکروسافت قصد دارد که در طول زمان آثار بیشتری را به فهرست بازی‌هایی که از این قابلیت بهره می‌برند، اضافه کند.

همان‌طور که از نام این ویژگی مشخص است، نرخ فریم برخی از بازی‌هایی را که از طریق قابلیت پشتیبانی از نسل‌های قبل اجرا می‌شوند، افزایش می‌دهد. اولین دسته‌ی بازی‌هایی که در فوریه از این قابلیت منفعت بردند شامل آثاری همچون واچ داگز ۲، فار کرای ۴ و یو‌اف‌سی ۴ (UFC 4) می‌شدند. برای این بار، مایکروسافت فهرست بسیار بزرگ‌تری را در نظر گرفته است که در میان آن‌ها بازی‌های معروف و شناخته‌شده‌ی زیادی دیده می‌شوند.

بر اساس توییتی که Klobrille به‌تازگی منتشر کرده است، مایکروسافت این بار بیش از ۷۰ بازی از نسل‌های قبل را به فهرست بازی‌هایی که از این ویژگی پشتیبانی می‌کنند، اضافه کرده است. با این اوصاف، فهرست کامل بازی‌هایی که در حال حاضر از FPS Boost پشتیبانی می‌کنند، به ۹۷ بازی رسیده است. نکته‌ی جالب دیگر این است که بسیاری از این بازی‌ها در سرویس «ایکس‌باکس گیم ‌پس» هم حضور دارند. شما می‌توانید فهرست کامل این بازی‌ها را در وب‌سایت میجر نلسون مشاهده کنید اما در پایین هم برخی از معروف‌ترین و مهم‌ترین بازی‌ها آورده شده‌اند.

فهرست تعدادی از این بازی‌ها:

Battlefield V

Dragon Age: Inquisition

Dying Light

Mirror’s Edge Catalyst

Hollow Knight: Voidheart Edition

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition

Star Wars Battlefront II

Superhot

Titanfall/Titanfall 2

Tom Clancy’s The Division

Untitled Goose Game

Wasteland 3

Yakuza 6: The Song of Life

خوشبختانه، مایکروسافت اعلام کرده که قصد ندارد در اینجا متوقف شود و می‌خواهد در آینده هم از این ویژگی پشتیبانی کند و بازی‌هایی بیشتری را به فهرست بازی‌هایی که از آن پشتیبانی می‌کنند، بیفزاید. به دنبال تصاحب بتسدا توسط مایکروسافت، در این فهرست جدید بعضی از بازی‌های شرکت بتسدا هم اضافه شده است. در حالی که در بسیاری از این بازی‌ها بهبود در نرخ فریم به‌صورت خودکار انجام خواهد شد، اما برای بعضی از آن‌ها باید به‌صورت دستی این قابلیت را فعال کنید. در فهرستی که در وب‌سایت اشاره‌شده وجود دارد، مشخص شده است که کدام‌یکی از بازی‌ها به‌صورت پیش‌فرض این قابلیت را اعمال می‌کنند و در کدام‌یک از آن‌ها باید به‌صورت دستی این قابلیت فعال شود.

در حال حاضر در زمینه‌ی پشتیبانی از بازی‌های نسل‌های قبل و ویژگی‌های خاص برای این بازی‌ها، به‌صورت مشخص مایکروسافت تمرکز و عملکرد بهتری نسبت به رقیب خود داشته است. باید دید که آیا سونی قصد دارد در این زمینه با مایکروسافت رقابت کند یا خیر.

آیا تاکنون توانسته‌اید با ویژگی FPS Boost بازی‌های نسل قبل را روی ایکس‌باکس سری ایکس یا سری اس تجربه کنید؟ نظر شما درباره‌ی این ویژگی چیست؟

منبع: Gameinformer

The post ۷۰ بازی نسل قبل را با نرخ فریم بیشتر روی ایکس باکس تجربه کنید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala