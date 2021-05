بالاخره جدیدترین قسمت از مجموعه بازی قدیمی و ترسناک رزیدنت اویل منتشر شد. با عرضه شدن بازی Resident Evil Village که هشتمین قسمت اصلی از سری رزیدنت اویل است، بد نیست که نگاهی به دیدگاه منتقدان و نمره‌ی آن‌ها به این اثر بیندازیم و ببینیم نظر آن‌ها درباره‌ی این بازی چه بوده است.

از زمان معرفی تا به اکنون، Resident Evil Village به دلایل مختلفی موردتوجه قرار گرفته است. اولین دلیل و واضح‌ترین دلیل این است که به هر حال این اثر یک رزیدنت اویل است و این نام همراه با خود تاریخچه‌ی عظیمی را حمل می‌کند. با این حال، موضوعات دیگری هم توجه مخاطبان به این قسمت دخیل بوده‌اند. بعد از معرفی بازی، همه متوجه شدند که بازی دنباله‌ی مستقیمی بر قسمت هفتم است و قرار است ماجرای ایتن و میا وینترز را دنبال کند و با دوربین اول‌شخص خود تجربه‌ای نزدیک به قسمت هفتم ارائه دهد. این موضوع در کنار شباهت‌های این قسمت به رزیدنت اویل ۴ و المان‌ها اکشن آن، اتمسفر مخوف دهکده‌ی بازی و همچنین حضور موجوداتی مثل گرگینه طرفداران را مشتاق کرد که بیش از پیش درباره‌ی Resident Evil Village گمانه‌زنی کنند. حتی در ماه‌های اخیر هم پس از معرفی «بانو دیمیترسکو» (Lady Dimitrescu) که به‌عنوان «بانوی خون‌آشام بلندقامت» هم شناخته می‌شود، توجه‌ها دوباره به این قسمت جلب شد.

رزیدنت اویل در گذر زمان؛ از تکامل دوربین تا مبارزات

هرچند در بعضی موارد اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، اما به نظر می‌رسد که منتقدان به‌صورت کلی از Resident Evil Village و مسیری که در پیش گرفته رضایت داشته‌اند و آن را دنباله‌ای شایسته برای این مجموعه دانسته‌اند. هرچند برخی همچنان به ترسناک بودن بازی اشاره کرده‌اند اما بسیاری این نکته را اعلام کرده‌اند که میزان ترس بازی نسبت به رزیدنت اویل ۷ کمتر شده است و در بعضی مناطق بیشتر رویکرد اکشن مشابه رزیدنت اویل ۴ را به خود گرفته است. البته، این یعنی بخش اکشن بازی نسبت به قسمت قبلی پیشرفت داشته است. همچنین بسیاری از منتقدان از تنوع دشمنان و مبارزه با آن‌ها تعریف کرده‌اند. برخی از آن‌ها هم ذکر کرده‌اند که Resident Evil Village همانند ترکیبی از قسمت‌های مختلف این مجموعه می‌ماند و تجربه‌ی آن می‌تواند برای طرفداران این سری قدیمی و بازی‌های ژانر ترس و بقا هیجان‌انگیز باشد.

بازی Resident Evil Village روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۵، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس سری ایکس/ اس، ایکس‌باکس وان، کامپیوترهای شخصی و گوگل استیدیا منتشر شده است. در پایین می‌توانید بخش کوتاهی از نظر برخی از سایت‌ها را درباره‌ی این اثر مشاهده کنید.

GameSpot — امتیاز: ۹/۱۰

«رزیدنت اویل ۷ بازگشت فوق‌العاده‌ای به ریشه‌های ترسناک این مجموعه بود اما در خود ایده‌های جدید بسیاری هم داشت و چشم‌انداز تازه‌ای را به این فرنچایز معرفی کرد. به همین شکل، Resident Evil Village به‌صورت هوشمندانه‌ای بهترین المان‌های اکشن مجموعه رزیدنت اویل را دوباره معرفی می‌کند. اگرچه این قسمت حال و هوا و حس تقریباً مشابهی با رزیدنت اویل ۷ دارد اما Village توانسته تجربه‌ی قسمت قبل را تکامل دهد و به ترکیب منحصر‌به‌فرد خود دست یابد. این حتی می‌تواند نمایی از مسیر آینده‌ی رزیدنت اویل را برای شما ترسیم کند.»

Stevivor — امتیاز: ۶.۵/۱۰

«خط داستانی شلخته، شخصیت‌های دوبعدی و تصمیم‌های طراحی عجیب‌وغریب چیزهایی هستند که در اصل بازی Resident Evil Village را عقب نگه‌ داشته‌اند. رابطه‌ی میان بازی و بازیکن از همان لحظه‌ی شروع قطع شده است که نتیجه‌ی آن منجر به از دست رفتن اعتمادی می‌شود که می‌تواند در ذهن شما حک شود و فکرش شما را در کل مسیر بازی همراهی و شکار کند.»

Press Start — امتیاز: ۹/۱۰

«در حالی که Resident Evil Village سعی کرده تا بهترین بخش‌های بازی‌های رزیدنت اویل را در خود جای دهد، اما از طرف دیگر می‌تواند به‌تنهایی روی پای خود بایستد و کارهایی را انجام دهد که در گذشته در این مجموعه انجام نشده بود. با الهام گرفتن از اتمسفر ترسناک گوتیک اروپایی، Resident Evil Village توانسته دنباله‌ای شایسته برای رزیدنت اویل ۷ باشد و این تجربه‌ای است که طرفداران بازی‌های ترسناک نباید آن را از دست بدهند.»

Shacknews — امتیاز: ۹/۱۰

«بازی Resident Evil Village مرزی از ترس و اکشن را در خود می‌بیند که ما را به یاد مسیری می‌اندازد که در بعضی از قسمت‌های قبلی این مجموعه هم شاهد آن بوده‌ایم اما با این وجود، سفر و ماجراجویی در این مسیر ارزش خاص خودش را دارد.»

IGN — امتیاز: ۸/۱۰

«گشت‌وگذار در خیابان‌های بازی Resident Evil Village همانند بازدید از یک دیزنی‌لند پریشان کننده و مرگبار است، جایی که هر چیزی مانند خانه‌ای پر از ترس است. من به همان اندازه که از خشونت دیوانه‌وار بازی هیجان‌زده شدم، همان‌طور برای قدم زدن در دهکده بزرگ بازی هیجان‌زده بودم تا تاریک‌ترین رازهای هیولاهای اصلی آن را کشف کنم. مبارزه با رئیس‌های بازی کمی ناامیدکننده است اما تنوع عالی دشمنان مبارزات را به‌خصوص در درجه‌ها‌ی سختی بالا پرتنش می‌سازد. این واقعیت دارد که بازی بیشتر به‌سوی اکشن سریع‌تر رزیدنت اویل ۴ نزدیک شده، و این قضیه آن را کمی از شروع عالی آرام اما ترسناک بازی رزیدنت اویل ۷ دور کرده است. این ممکن است برای افرادی که ترس روان‌شناختی را بیشتر از جدا کردن سر دشمنان دوست دارند، ناامیدکننده باشد. با این حال، اگر خواهان اکشن بیشتر در یک بازی ترس و بقا باشید، Resident Evil Village آن را به‌خوبی برای شما فراهم می‌کند.»

PC Gamer — امتیاز: ۸۵/۱۰۰

«گاهی می‌توان احساس کرد که Resident Evil Village از نیم دوجین بازی‌ ترسناک مختلف در کنار هم جمع شده و ایده‌های مختلفی در آن وجود دارد اما با این حال، قدرت و تنوع ایده‌هایش، کیفیت و ارزش هنری و همین‌طور فضا و اتمسفر تیره و تاریکش می‌تواند این را جبران کند. این یک بازی ترسناک جسورانه‌ی تجربی است اما در عین حال به افتخارات گذشته‌ی این مجموعه به‌خصوص بازی رزیدنت اویل ۴ هم رجوع کرده است. بسیاری از ایده‌های جدید شینجی میکامی در رزیدنت اویل ۴، به شکلی در این بازی هم دیده می‌شود. با این حال، در نهایت بازی Resident Evil Village اثری است که می‌تواند هویت خود را به دست آورد. در واقع این المان‌هایی که از قسمت‌های قبلی قرض گرفته، آن را به‌صورت کامل تعریف نمی‌کنند و ویژگی‌های خاص و منحصر‌به‌فرد خود را دارد. این قسمت دوباره اثبات می‌کند که با وجود اینکه ۲۵ سال سپری شده است، مجموعه‌ی رزیدنت اویل همچنان می‌تواند ما را هیجان‌زده و شگفت‌زده کند یا حتی بترساند.»

VentureBeat –امتیاز: ۴/۵

«بازی Resident Evil Village قرار است طرفداران مجموعه بازی‌های رزیدنت اویل را خوشحال کند. به‌خصوص آن‌هایی که مثل من ترسو نیستند. با این حال اگر هم از بازی‌های ترسناک دوری می‌کنید، می‌خواهم شما را تشویق کنم که با شجاعت به‌ آخرین ساخته‌ی حیرت‌انگیز ترسناک کپکام نگاهی بیندازید.»

تریلر داستانی Resident Evil Village

در ادامه می‌توانید دیگر نمراتی را که به Resident Evil Village داده شده است، مشاهده کنید.

M3 نمره‌ی ۱۰ از ۱۰

Game Informer نمره‌ی ۹.۳ از ۱۰

Easy Allies نمره‌ی ۹ از ۱۰

Atomix نمره‌ی ۹ از۱۰

Trusted Reviews نمره‌ی ۹ از۱۰

Destructoid نمره‌ی ۹ از ۱۰

Hardcore Gamer نمره‌ی ۹ از ۱۰

XGN نمره‌ی ۸.۵ از ۱۰

PC Gamer نمره‌ی ۸.۵ از ۱۰

Game نمره‌ی ۸ از ۱۰

PlayStation LifeStyle نمره‌ی ۸ از ۱۰

EGM نمره‌ی ۸ از ۱۰

VG247 نمره‌ی ۸ از ۱۰

Guardian نمره‌ی ۸ از ۱۰

VGC نمره‌ی ۸ از ۱۰

Metro Game Central نمره‌ی ۷ از ۱۰

GamesRadar نمره‌ی ۷ از ۱۰

VideoGamer نمره‌ی ۵ از ۱۰

می‌توانید تریلر عرضه‌ی بازی را در ادامه ببینید.

