این روزها بازار فیلم‌ها، سریال‌ها یا حتی انیمیشن‌های سریالی اقتباسی از روی بازی‌های ویدیویی بسیار داغ است. هنوز مدت زیادی از پخش انیمیشن سریالی اقتباس‌شده از Dota سپری نشده که نت‌فلیکس به‌صورت رسمی تاریخ حدودی انتشار انیمیشنی سریالی بر اساس بازی «لیگ آو لجندز» (League of Legends) را اعلام کرده است.

شرکت Riot Games، خالق بازی «لیگ آو لجندز»، اعلام کرده است که انیمیشن سریالی League of Legends توسط نت‌فلیکس در حال ساخت است. البته، این انیمیشن قرار است با نام Arcane ساخته و پخش شود. در توضیحات آمده که این انیمیشن قرار است داستان دو قهرمان شاخص و شناخته‌شده‌ی این مجموعه و قدرتی که آن‌ها را از هم جدا می‌کند، دنبال کند.

این انیمیشن سریالی سال گذشته معرفی شد و در ابتدا قرار بود که پیش از این‌ها منتشر شود اما برنامه‌ها عقب افتاد و اکنون اعلام شده که این انیمیشن سریالی در تاریخ نامشخصی در پاییز امسال از سوی نت‌فلیکس پخش خواهد شد. این انیمیشن که با نام Arcane شناخته می‌شود، چشم‌اندازی متفاوت و نو از جهان شناخته‌شده‌ی ساخته معروف Riot Games به ما ارائه خواهد کرد.

دومینیک بازای (Dominique Bazay)، کارگردان انیمیشن سریالی Arcane، درباره‌ی این اثر می‌گوید: «لیگ آو لجندز شور و اشتیاق فراوانی را در سراسر جهان و به‌ویژه میان طرفدارانش ایجاد کرده و ما بسیار هیجان‌زده هستیم که میزبان اولین سریال تلویزیونی ساخته شده از جهان این اثر هستیم. این سریال نوید یک تجربه‌ی بصری هیجان‌انگیز، دیدنی و جذاب را می‌دهد و بینندگان را روی لبه صندلی‌های خود نگه خواهد داشت.»

شانا اسپنلی (Shauna Spenley)، مدیر جهانی بخش سرگرمی‌های Riot Games، در رابطه با این انیمیشن بیان می‌کند: «انیمیشن Arcane به‌عنوان نامه‌ای عاشقانه برای بازیکنان و طرفدارانمان خلق شده است که برای مدت‌ها از ما تجربه‌های سینمایی بیشتری درخواست کرده‌اند تا از آن طریق به‌صورت عمیق‌تر در دنیای لیگ آو لجندز و قهرمانانش کاوش کنند. نت‌فلیکس با بهره‌مندی از برند فوق‌العاده‌ی جهانی خود و همچنین هدف مشترکش در خلق و ارائه‌ی محتوایی باکیفیت شریک و گزینه‌ای عالی برای کمک به ما در خلق این انیمیشن و ارائه‌ی آن در سراسر جهان است»

بازی لیگ آو لجندز همچنان به سلطه‌ی خود در بازی‌های ژانر MOBA و همچنین مسابقات «ای‌اسپورت» ادامه می‌دهد. در مسابقات جهانی لیگ آو لجندز در سال ۲۰۲۰، بیش از یک میلیارد ساعت محتوا در سراسر جهان دیده شد و رکورد جهانی بازدید هم شکسته شد. همان‌طور که به احتمال زیاد می‌دانید، این تنها پروژه‌ای نیست که Riot Games با آن سعی بر گسترش جهان بازی لیگ‌ آو لجندز و معرفی آن به مخاطبان بیشتری دارد. آن‌ها در این سال‌های اخیر مشغول ساخت نسخه‌های فرعی از این مجموعه و حتی یک اثر موبایلی برای با نام League of Legends: Wild Rift بوده‌اند.

