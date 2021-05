اپیک گیمز استور تا ۲۰۲۴ به سودآوری نخواهد رسید

چندی پیش بود که خبر عدم سودآوری اپیک گیمز استور منتشر شده بود اما کمی بعد از آن خبر دوباره بحث سودآوری فروشگاه دیجیتال اپیک در دادگاه جنجالی اپیک و اپل مورد پرسش قرار گرفته است.

طبق گزارش واشنگتن پست، تیم سویینی در بخشی از صحبت‌های خود در دادگاه چند روز پیش اعلام کرده بود که اپیک گیم استور همچنان صدها میلیون دلار با سودآوری فاصله دارد. او دلیل این امر را هزینه‌های اولیه دانسته و انتظار دارد فروشگاه ظرف سه یا چهار سال آینده سود کسب کند.

از اسنادی مربوط به این دادگاه که توسط سایت PC Gamer پیدا شده‌اند، می‌توان اطلاعات بیشتری را درباره‌ی این موضوع دریافت کرد. یکی از این اسناد که مربوط به اکتبر ۲۰۱۹ است در مورد سود و زیاد ۵ سال آینده پیش‌بینی کرده است.

این سند درآمد آینده فروشگاه دیجیتالی اپیک را بر اساس دو سناریو مدل‌سازی کرده است. اولین حالت، دستیابی تحمیلی و تهاجمی است که در آن اپیک به سرمایه‌گذاری شدید روی انحصاری کردن بازی‌ها در اپیک گیم استور روی آورده تا بتواند کاربران جدیدی را به فروشگاه دیجیتال خود اضافه کند. این شرکت فقط بر روی برآورده کردن حداقل تضمین‌های وعده‌داده‌شده به عناوین انحصاری تا سال ۲۰۲۱ تمرکز می‌کند.

بر اساس این پیش‌بینی‌ها؛ مدل اول در سال ۲۰۱۹ ضرر ۱۸۱ میلیون دلاری و در سال ۲۰۲۰ ضرر ۲۷۳ میلیون دلاری را به همراه خواهد داشت اما پس از آن هر سال این میزان ضرر کاهش خواهد یافت تا در سال ۲۰۲۴ به سود ۴۵ میلیون دلاری دست پیدا کند.

در حالت دوم، اپیک انتظار دارد که در سال ۲۰۲۰ مشابه حالت اول ضرر ۲۷۳ میلیون دلاری را تجربه کند ولی پس از آن بهبود بیشتری داشته باشد. به این شکل که در سال ۲۰۲۳ به سود ۱۸ میلیون دلاری برسد و به دنبال آن در سال ۲۰۲۴ به سود ۶۵ میلیون دلاری دست پیدا کند.

باید ذکر کرد که این پیش‌بینی‌ها به اکتبر سال ۲۰۱۹ باز می‌گردد اما با توجه گفته‌های تیم سویینی در دادگاه به نظر می‌رسد که آن‌ها همچنان به این پیش‌‌بینی‌ها باور دارند و برنامه‌ی خود را طبق آن به جلو می‌برند.

این اسناد همچنین در مورد جزییات مالی قراردادهای انحصاری و همچنین بازی‌هایی که گاهی در اپیک گیمز استور رایگان می‌شوند، اطلاعات جالبی داده است.

در یکی از صفحه‌های این اسناد، مشخص شده است که اپیک برای انحصاری کردن نسخه‌ی کامپیوترهای شخصی بردرلندز ۳ برای ۶ ماه چیزی حدود ۱۴۶ میلیون دلار پرداخته کرده است. البته، این قرارداد شامل Borderlands Handsome Collection با ۱۱ میلیون دلار و Civilization 6 با ۲۰ میلیون دلار بوده است.

بازی بردرلندز ۳ در سپتامبر سال ۲۰۱۹ منتشر شد. گزارش‌ها در آن زمان نشان دادند که این اثر توانسته در کمتر از ۲ ماه پس از عرضه ۸۰ میلیون دلار از هزینه‌ی خود را جبران کند و همچنین ۱.۵۶ میلیون کاربر به اپیک گیمز استور بیاورد که در این میان ۵۳ درصد از آن‌ها کاربران جدید بوده‌اند. با توجه به ۱۲ درصد از حق فروشی که اپیک از فروش بازی کسب می‌کند، آن‌ها هم توانستند ۹.۲ میلیون دلار از فروش این بازی کسب کنند. البته، این رقم در بسیاری از فروشگاه‌های دیجیتال دیگر به ۳۰ درصد از فروش بازی می‌رسد که اتفاقاً یکی از موارد مهم بحث این دادگاه است.

در پایان، این گزارش جزییاتی هم از بازی‌های رایگان هفتگی اپیک گیمز استور منتشر کرده‌اند. در جدولی میزان پولی که اپیک به توسعه‌دهندگان برای آوردن این بازی‌ها به این طرح داده، نشان داده شده است. آن‌ها ۱.۴ میلیون دلار به استودیو Unknown Worlds برای بازی Subnautica داده‌اند و حدود ۱.۵ میلیون دلار برای سه‌گانه‌ی بتمن به راک‌استدی پرداخت کرده‌اند. همچنین ۳۰۰ هزار دلار هم برای سه‌گانه‌ی لگو بتمن داده شده است.

در مجموع، تا اکتبر ۲۰۱۹ که کمتر از یک سال از تأسیس اپیک گیمز استور سپری شده بود، آن‌ها در مجموع ۱۱.۷ میلیون دلار برای بازی‌های رایگان هفتگی پرداخت کرده‌ بودند.

با این حال، به نظر می‌رسد که این عمل باعث جذب مخاطبان زیادی به‌سوی اپیک گیمز استور شده است. با رایگان شدن بازی Subnautica، بیش از ۱.۵ میلیون نفر در دسامبر ۲۰۱۸ در این فروشگاه دیجیتال ثبت‌نام کردند و با سه‌گانه‌ی آرکام و سه‌گانه‌ی لگو بتمن در مجموع حدود ۸۰۰ هزار نفر را در سپتامبر ۲۰۱۹ به این کاربران این فروشگاه اضافه کرد. البته، رایگان شدن بتمن باعث شد که کاربران روزانه‌ی این فروشگاه به رکورد بیش از ۵ میلیون کاربر برسد.

