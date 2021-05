طبق تازه‌ترین اخبار منتشر شده از استودیو لهستانی سی دی پراجکت رد، کنراد توماسکیویچ (Konrad Tomaszkiewicz) که کارگردان اصلی بازی ویچر ۳ بوده است، به‌تازگی استعفای خود را اعلام کرده و از این استودیو جدا شده است.

در این ماه‌های اخیر حواشی زیادی به دنبال استودیو سی دی پراجکت رد و همچنین شرایط کاری آن بوده است. از تصمیم‌های بد مدیریتی گرفته تا دوره‌های طولانی کرانچ (کار بیش‌ازحد) و فشارهای کاری و موارد دیگر همه از شرایطی بوده‌اند که این استودیو در این مدت درگیر آن‌ها بوده است. به‌خصوص پس از عرضه‌ی جنجال‌برانگیز بازی «سایبرپانک ۲۰۷۷» هجمه‌ها به‌سوی این شرکت بیشتر شد.

یکی از جدیدترین اتهام‌های واردشده، اتهامی بود که به «کنراد توماسکیویچ» وارد شده بود. او به قلدری در محل کار متهم شده بود. پس از تحقیقات فراوان او از این اتهام تبرئه شد و مشخص گردید که در این موضوع مقصر نبوده است. با این حال، توماسکیویچ پس از اعلام نتیجه‌ی این اتهامات که به تبرئه‌ی او ختم شده بود، به هر حال تصمیم گرفت که استودیو سی دی پراجکت رد را ترک کند.

به‌تازگی «کنراد توماسکیویچ» ایمیلی به کارمندان سی دی پراجکت رد فرستاده که محتوای آن به سایت بلومبرگ هم رسیده است. «کنراد توماسکیویچ» در قسمتی از این ایمیل خطاب به کارمندان استودیو گفته است: «با وجود نتایج تحقیقات، بسیاری از افراد در هنگام کار با من احساس ترس، استرس یا ناراحتی کرده‌اند.» او به همین خاطر در بخشی از این نوشته به خاطر ناراحتی‌های احتمالی ایجادشده از اعضای تیم عذرخواهی به عمل آورد و سپس جدایی خود از سی دی پراجکت را به‌صورت علنی اعلام کرد. در بخش دیگری وی اشاره کرده که قصد دارد از این فرصت استفاده کند تا روند طولانی و طاقت‌فرسا تغییر و تبدیل‌شدن به فرد بهتری را شروع کند. کاری که همه‌ی ما باید در زندگی روزمره‌ی خود انجام دهیم و این هدفی است که ارزش حمایت دارد.

با وجود اینکه تحقیقات نشان داده که توماسکیویچ در رابطه با این اتهام‌ها مقصر و گناهکار نبوده است، به‌ نظر می‌رسد او نارضایتی برخی از‌ اعضای استودیو را درک کرده و به برخی از رفتارهای احتمالی خود که موجب این نارضایتی‌ها شده پی برده و در عین ناراحتی از وجود این اتهام‌ها، تصمیم به جدایی از سی دی پراجکت رد گرفته است.

«کنراد توماسکیویچ» یکی از اعضا و کارگردانان مهم این استودیو بوده است که مدت‌ها در سی دی پراجکت رد فعالیت داشته است. نخستین کار او به ویچر ۱ بازمی‌گردد که در آن بازی او یکی از طراحان داستان بوده است. پس از آن، او طراح ارشد مأموریت‌های بازی ویچر ۲ شد و در نهایت هم وظیفه‌ی کارگردانی معروف‌ترین و تحسین‌شده‌ترین بازی این استودیو یعنی ویچر ۳ را بر عهده گرفت. همچنین او دو بسته‌ی الحاقی بزرگ ویچر ۳ یعنی Hearts of Stone و Blood and Wine را هم کارگردانی کرد. توماسکیویچ در ساخت سایبرپانک ۲۰۷۷ هم نقش داشت و حتی توانست سمت معاونت توسعه‌ی بازی در سی پراجکت رد را هم کسب کند.

علاوه بر این، طبق گزارش‌هایی که وجود دارد، او به احتمال زیاد قرار بوده که ویچر بعدی را که در گذشته ساخت آن تائید شده بود، کارگردانی کند یا مدیریت پروژه‌ی آن بازی را بر عهده بگیرد. مشخص است که با خروج او از استودیو سی دی پراجکت رد دیگر این اتفاق رخ نخواهد داد و اکنون این استودیو باید به دنبال فرد دیگری برای جایگزینی نقش او در روند توسعه‌ی این اثر باشد.

بلومبرگ از توماسکیویچ درباره‌ی این خبر و جدایی‌اش سوال کرده است و او در واکنش گفته است که پس از این اتفاق کمی ناراحت و ناامید شده و سپس استعفا داده است.

