زمانی که استودیو «اینسامنیاک گیمز» بازی Sunset Overdrive را معرفی و عرضه کرد، هنوز یک استودیو مستقل بود و این بازی را هم به‌صورت انحصاری برای کنسول نسل هشتمی ایکس‌باکس وان منتشر شد اما پس از اینکه شرکت سونی توانست اینسامنیاک گیمز را تصاحب کند، اوضاع دگرگون شد. حال این احتمال وجود دارد که روزی بازی Sunset Overdrive را در پلی‌استیشن ببینیم.

به‌ نظر می‌رسد که سونی مدتی پیش و در ماه آوریل نام تجاری بازی Sunset Overdrive را تمدید کرده است. این موضوع را یکی از کاربران معروف توییتر به نام Nibel که در زمینه‌ی بازی‌های ویدیویی فعالیت می‌کند، پیدا کرده است. این دامنه دقیقاً با همین نام تمدید شده و دارای پسوند خاصی هم نیست. این قضیه می‌تواند با برخی از شایعه‌هایی قدیمی که خبر می‌دادند ممکن است نسخه‌ی ریمستر این بازی برای پلی‌استیشن عرضه شود، همخوانی داشته باشد.

اگرچه عرضه‌ی Sunset Overdrive روی پلی‌استیشن می‌تواند بسیار هیجان‌انگیز باشد و باعث شود افراد بیشتری به تجربه‌ی این ساخته‌ی هیجان‌انگیز استودیو اینسامنیاک گیمز بپردازند، اما از طرف دیگر باید چند نکته را ذکر کرد. اول از همه، ثبت یا تمدید نام تجاری لزوماً به معنای ساخته شدن یک اثر نیست و گاه فقط برای حفظ نام آن اثر انجام می‌شود. ممکن است تمدید نام Sunset Overdrive هم صرفاً به خاطر همین موضوع بوده باشد.

مورد دوم، درباره‌ی مالکیت و حق امتیاز این اثر است. هنگامی که اینسامنیاک توسط سونی خریداری شد، این استودیو توانسته بود که حق امتیاز بازی Sunset Overdrive را از آن خود کند و این یعنی در حال حاضر حق امتیاز بازی برای سونی است. با این حال، ناشر قسمت اول مایکروسافت است. به احتمال زیاد این امکان وجود ندارد که همان نسخه‌ای که روی ایکس‌باکس عرضه‌ شد، دقیقاً روی پلی‌استیشن عرضه شود اما عرضه‌ی نسخه‌ی بازسازی‌شده که دارای تغییراتی باشد، باید امکان‌پذیر است. همچنین ممکن است اینسامنیاک تصمیم بگیرد که قسمت جدیدی از این بازی بسازد و برای این کار مشکلی نخواهد داشت چراکه سرنوشت کنونی این بازی در اختیار اینسامنیاک و سونی قرار دارد. هرچند اگر بخواهد این کار را کند، منطقی است که به‌نوعی قسمت اول هم روی پلی‌استیشن عرضه شود تا طرفداران این کنسول آشنایی بیشتری با این اثر داشته باشند.

قبلاً هم شایعه‌هایی منتشر شده بود که از احتمال عرضه‌ی نسخه‌ی بازسازی‌شده و اصلاح‌شده‌ی بازی Sunset Overdrive روی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۵ خبر می‌داد. اواخر بهار و تابستان نزدیک است، اگرچه سونی ظاهراً در مراسم E3 امسال شرکت نخواهد کرد، اما طبیعی است که برنامه‌هایی برای رویدادی در آن حوالی در نظر گرفته باشد. اگر تمدید نام تجاری Sunset Overdrive توسط سونی معنای خاصی داشته باشد، ممکن است به‌زودی اطلاعات بیشتری از سوی آن‌ها بشنویم.

نظر شما چیست؟ آیا از آمدن بازسازی بازی Sunset Overdrive برای پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۵ استقبال می‌کنید؟

منبع: Gameinformer

